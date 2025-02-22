İlişkilerde Ne Kadar Saçmalıyorsun?
İlişkilerde Ne Kadar Saçmalıyorsun?
Hepimiz ilişkilerde bazen saçmalayabiliyoruz, değil mi? Flörtleşme aşamasında ya da uzun bir ilişkideyken, bazen istemeden saçma kararlar alabilir ya da tuhaf davranışlarda bulunabiliriz. Kimimiz 'Aman, o mesajı neden attım?' diye düşünürken, kimimiz 'Bu kadar kıskanç olmalı mıydım?' diye kendine sorar. Peki sen, ilişkilerde ne kadar saçmalıyorsun? Bazen duygularının kontrolünü kaybediyor musun, yoksa her şey hep kontrol altında mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Hoşlandığın biri sana mesaj attığında nasıl tepki verirsin?
3. Bir tartışma sırasında genellikle ne yaparsın?
4. Kıskanç mısın?
5. Partnerin eski sevgilisinden bahsettiğinde ne yaparsın?
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6. Bir buluşma sırasında planlar beklediğin gibi gitmezse ne yaparsın?
7. Tartışmalar sırasında özür dilemek senin için kolay mı?
8. Romantik jestler konusunda nasılsın?
9. Bir tartışmanın ardından genellikle nasıl hissedersin?
Sen ilişkilerde gayet dengelisin!
Sen ilişkilerde pek saçmalamıyorsun!
Sen ilişkilerde çoğu zaman saçmalıyorsun!
Sen ilişkilerde gerçekten saçmalıyorsun!
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