İlişkilerde Ne Kadar Saçmalıyorsun?

Senin için ilişkiler adeta bir duygu fırtınası! Tartışmalar, kıskançlık krizleri, dramatik tepkiler... İlişkilerde büyük oranda saçmalıyorsun ve olayları büyütmeye meyillisin. Partnerinin en küçük hareketini bile yanlış anlayabiliyor, her an dramatik bir reaksiyon verebiliyorsun. Kıskançlık seviyen yüksek ve bazen kontrolü tamamen kaybedebiliyorsun. İlişkilerde dengeni bulmakta zorlanıyorsun, duygularını çok yoğun yaşıyor ve bu yoğunluk seni zorlayıcı bir partner haline getirebiliyor. Partnerinle olan en ufak bir tartışmayı büyük bir krize dönüştürebilir, hatta küçük şeyleri bile dramatize edebilirsin. Bu durum, ilişkilerini yıpratabilir ve gereksiz yere partnerini uzaklaştırabilir. Ancak içindeki bu duygusal yoğunluk, aynı zamanda ilişkilerine büyük bir tutku ve bağlılık katıyor. İlişkilerde hep 'her şey ya da hiçbir şey' tarzında hareket ediyorsun. Biraz daha sakinleşmek ve duygularını kontrol etmeyi öğrenmek, hem senin hem de partnerin için daha sağlıklı ilişkiler kurmana yardımcı olabilir. Unutma, biraz daha dengeli ve sakin olmak, aşk hayatında sana daha fazla huzur getirecek!