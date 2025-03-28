Hayatını Kaybeden Ekonomist Devrim Zelyut Adına Yazılan Şiirin Hikayesi
Hayatını Kaybeden Ekonomist Devrim Zelyut Adına Yazılan Şiirin Hikayesi
Evren Devrim Zelyut'un ölüm haberi başta ekonomi ve finans dünyası olmak üzere sevenlerini üzdü. 43 yaşındaki ekonomiste 3 ay önce akciğer kanseri teşhisi konmuştu. Zelyut dün gece hayatını kaybetti. Evren Devrim Zelyut'un ardından şair Gülten Akın'ın onun için yazdığı dizeler tekrar hatırlandı.
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2015 yılında hayata gözlerini yuman ünlü şair Gülten Akın onun için şu mısraları sıralamıştı.
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Bu dizelerin hikayesi ise şuydu;
Hatta Zelyut şiire konu olan olayın detaylarını şöyle anlatmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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