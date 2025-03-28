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Hayatını Kaybeden Ekonomist Devrim Zelyut Adına Yazılan Şiirin Hikayesi

Hayatını Kaybeden Ekonomist Devrim Zelyut Adına Yazılan Şiirin Hikayesi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.03.2025 - 14:33

Evren Devrim Zelyut'un ölüm haberi başta ekonomi ve finans dünyası olmak üzere sevenlerini üzdü. 43 yaşındaki ekonomiste 3 ay önce akciğer kanseri teşhisi konmuştu. Zelyut dün gece hayatını kaybetti. Evren Devrim Zelyut'un ardından şair Gülten Akın'ın onun için yazdığı dizeler tekrar hatırlandı.

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2015 yılında hayata gözlerini yuman ünlü şair Gülten Akın onun için şu mısraları sıralamıştı.

2015 yılında hayata gözlerini yuman ünlü şair Gülten Akın onun için şu mısraları sıralamıştı.

Bir İnce Kara Küçücük Oğlana İlahi

İtip düşürdüler annesini

Kim kim diye sorma

İtip düşürdüler annesini

Gözleri önünde

Bu dizelerin hikayesi ise şuydu;

Bu dizelerin hikayesi ise şuydu;

Gazeteci Bahadır Özgür'ün aktardığında göre Zelyut bir yazısında olayı şöyle anlatmıştı:

'Ülke faşist cuntacıların altında eziliyordu. Babamı ziyaret için annemle cezaevine gittiğimiz bir gün, kuyrukta beklerken bir astsubay anneme vurdu. Çamurun içine yuvarlandık. Dizlerimizin üstünde babama getirdiğimiz eşyaları toplamaya çalışmıştık.'

Hatta Zelyut şiire konu olan olayın detaylarını şöyle anlatmıştı.

Hatta Zelyut şiire konu olan olayın detaylarını şöyle anlatmıştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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