onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkideki Yaklaşımına Göre Ne Kadar Olgun Olduğunu Söylüyoruz!

etiket İlişkideki Yaklaşımına Göre Ne Kadar Olgun Olduğunu Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 22:01

Kimi zaman insanlar günlük hayatında ne kadar olgun olursa olsun bu durum ilişkilerine yansımayabilir.

Bu testte ilişkideki yaklaşımına göre ne kadar olgun olduğunu söylüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Yatağa sık sık küs giriyor musunuz?

3. Hatalarını kolaylıkla kabul edebiliyor musun?

4. Partnerinle bir anlaşmazlık yaşadığınızda birbirinize nasıl davranıyorsunuz?

5. Peki ya birbirinizle alakalı gelecek planları yapıyor musunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Diyelim ki partnerin hafta sonu için bir plan yaptı, bu plana uyum sağlar mısın yoksa bir şeylere müdahale etmeye mi çalışırsın?

7. İlişkinde alman gereken sorumlulukları her zaman aldığını söyleyebilir misin?

8. Peki ya partnerin senin dahil olmadığın planlar yaptığında nasıl hissediyorsun?

9. Daha önce hiç partnerinle alakası olmayan bir konuda sinirlenip ona patladığın oldu mu?

10. İlişkinde bir problem yaşadığında bunu gurur meselesine dönüştürmeden adım atabilir misin?

Fazlasıyla!

Sen ilişkinde o kadar olgunsun ki ilişkinin kitabını yazabilirsin! Onun için yapman gereken her şeyi yapıyor, her türlü sorumluluğu alıyor ve ona iyi hissettirmek için çaba gösteriyorsun. Onunla gelecek hayalleri kuruyor ve hiçbir şeyden korkmuyorsun. Onun yanında olmak sana hiç olmadığın kadar güvende hissettiriyor. Senin yaşadığın ilişkiler her şeyi olgunlukla karşıladığın için oldukça sağlıklı!

Olması gerektiği kadar!

Sen ilişkinde olması gerektiği kadar olgunsun, ne eksik ne fazla... İlişkin için elinden gelen her şeyi yapıyor, sorumluluk alıyor, onu iyi hissettirmeye çalışıyorsun. Yapman gerekenden fazlasını da yapmamaya özen gösteriyorsun tabii! Bu durumda senin ilişkilerinde çok fazla problem yaşanmıyor, yaşanan problemleri de hızlıca çözebiliyorsunuz. Senin çözüm odaklı yaklaşımın her şeyin üstesinden gelebilir!

Pek olgun olduğunu söyleyemeyiz!

Senin ilişkinde pek olgun olduğunu söyleyemeyiz... Her ilişki benzersizdir, belki sizin için ilişkiyi bu şekilde yaşamak daha doğru hissettiriyordur. Sen ilişkide biraz ufak tefek şeylere takılıyorsun gibi... Bu ilişkinizin daha başlarında olmanızdan ya da karşındaki kişiden tam olarak emin olmamandan da kaynaklanıyor olabilir. Partnerini hayatında daha önemli bir noktaya taşıyarak ve onun da bir birey olduğunu, keyif aldığı şeylerin farklı olduğunu benimseyerek çok daha sağlıklı bir ilişki yaşayabilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın