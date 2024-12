İlişkideki Yaklaşımına Göre Ne Kadar Olgun Olduğunu Söylüyoruz!

Sen ilişkinde o kadar olgunsun ki ilişkinin kitabını yazabilirsin! Onun için yapman gereken her şeyi yapıyor, her türlü sorumluluğu alıyor ve ona iyi hissettirmek için çaba gösteriyorsun. Onunla gelecek hayalleri kuruyor ve hiçbir şeyden korkmuyorsun. Onun yanında olmak sana hiç olmadığın kadar güvende hissettiriyor. Senin yaşadığın ilişkiler her şeyi olgunlukla karşıladığın için oldukça sağlıklı!