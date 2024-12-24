İlişkideki Yaklaşımına Göre Ne Kadar Olgun Olduğunu Söylüyoruz!
İlişkideki Yaklaşımına Göre Ne Kadar Olgun Olduğunu Söylüyoruz!
Kimi zaman insanlar günlük hayatında ne kadar olgun olursa olsun bu durum ilişkilerine yansımayabilir.
Bu testte ilişkideki yaklaşımına göre ne kadar olgun olduğunu söylüyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yatağa sık sık küs giriyor musunuz?
3. Hatalarını kolaylıkla kabul edebiliyor musun?
4. Partnerinle bir anlaşmazlık yaşadığınızda birbirinize nasıl davranıyorsunuz?
5. Peki ya birbirinizle alakalı gelecek planları yapıyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Diyelim ki partnerin hafta sonu için bir plan yaptı, bu plana uyum sağlar mısın yoksa bir şeylere müdahale etmeye mi çalışırsın?
7. İlişkinde alman gereken sorumlulukları her zaman aldığını söyleyebilir misin?
8. Peki ya partnerin senin dahil olmadığın planlar yaptığında nasıl hissediyorsun?
9. Daha önce hiç partnerinle alakası olmayan bir konuda sinirlenip ona patladığın oldu mu?
10. İlişkinde bir problem yaşadığında bunu gurur meselesine dönüştürmeden adım atabilir misin?
Fazlasıyla!
Olması gerektiği kadar!
Pek olgun olduğunu söyleyemeyiz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın