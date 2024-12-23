Date Tercihlerine Göre İlişkindeki En Çekici Özelliğini Söylüyoruz!
Date Tercihlerine Göre İlişkindeki En Çekici Özelliğini Söylüyoruz!
İlişkilerimiz, hayatımızın en keyifli yanlarından biri! Herkesin aşk ve sevgide farklı tercihler yaptığına şüphe yok. Peki, senin ilişki dünyandaki en çekici özelliğin ne?
Hadi, bu eğlenceli testle onu keşfedelim! 👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Bu date'lerden senin için ideal olanı seç!
3. Peki, bu ilk buluşmada karşındaki insanın neyine daha çok dikkat edersin?
4. Buluşmada hangi yemeği tercih edersin?
5. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım!
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6. İlişkinin başlangıcında en çok hangi duygu seni çeker?
7. İlk öpücük sence ilk buluşmada mı gelmeli?
8. Merak ettik! Sence ilk buluşmada hesabı kim ödemeli?
Enerjin!
Verdiğin güven!
Empati yeteneğin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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