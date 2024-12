Bize Flörtünü Anlat, Olacak mı Olmayacak mı Söyleyelim!

Aşık olduğun kişiyle yakın zamanda bir sevgililik gözükmüyor. Sen bir ilişkiye başlamak için karşındaki insanı iyice tanımak istiyorsun. Huyunu suyunu öğrenmek, nerede nasıl tepki vereceğini görmek, her yönünü bilmek sana daha iyi hissettiriyor. Kendini her zaman garantiye alıp öyle hareket ediyorsun, sadece aşkta değil tüm hayatında böyle diyebiliriz. Hayatında her şey tıkırında olsun istiyorsun.