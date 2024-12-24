Bize Flörtünü Anlat, Olacak mı Olmayacak mı Söyleyelim!

Aranızda bir uyum var besbelli ama birbirinize daha fazla zaman ayırmalısınız gibi gözüküyor. Sık mesajlaşmalar, telefon konuşmalarının yanında yüz yüze buluşmalarınızı da artırıp aranızdaki bağı kuvvetlendirmeniz gerekli. Eğer daha hızlı sevgili olmak istiyorsan hissettiklerini söylemekten çekinme. Karşındaki kişiye bu hisleri aktardığın zaman her şey daha hızlı ilerleyecektir. Tüm ipler seni elinde gibi gözüküyor... Mutlu mesut bir ilişki dileriz ☺