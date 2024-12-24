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Bize Flörtünü Anlat, Olacak mı Olmayacak mı Söyleyelim!

etiket Bize Flörtünü Anlat, Olacak mı Olmayacak mı Söyleyelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 23:01

Flört aşamasındasınız evet ama bu ilişki nereye gidecek? Davranışları bir öyle bir böyle, ben ne olacağını anlayamıyorum diyorsan bu test tam sana göre.

Hazırsan söylüyoruz!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Öncelikle flört etmeye nasıl başladığınızı soralım!

3. Peki ya flörtünün sana olan ilgisinden memnun musun?

4. Flörtünle bir geleceğin olacağını düşünüyor musun?

5. İlk dikkatini çeken özellik neydi?

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6. Buluşma teklifi hep senden mi geliyor, yoksa o da sık sık görüşmek istiyor mu?

6. Buluşma teklifi hep senden mi geliyor, yoksa o da sık sık görüşmek istiyor mu?

7. Mesajlarına hızlıca yanıt aldığını söyleyebilir misin?

8. Son olarak, onun yakındayken kendini değerli hissediyor musun?

Çok yakında olacak!

Sizin aranızdaki uyum dışarıdakiler tarafından bile fark edilebilir seviyeye gelmiş. Siz artık bir çift gibi gözüküyor, öyle bir uyumla hareket ediyorsunuz. Geriye sadece adını koymak kalmış... Hislerinden eminsen ona belli et, aşık olduğun kişi de seninle aynı hislere sahip. Sadece senden ufak bir adım bekliyor gibi... Güzel bir ilişkiye başlamak için zamanlama mükemmel gözüküyor!

Biraz daha zaman alabilir!

Aranızda bir uyum var besbelli ama birbirinize daha fazla zaman ayırmalısınız gibi gözüküyor. Sık mesajlaşmalar, telefon konuşmalarının yanında yüz yüze buluşmalarınızı da artırıp aranızdaki bağı kuvvetlendirmeniz gerekli. Eğer daha hızlı sevgili olmak istiyorsan hissettiklerini söylemekten çekinme. Karşındaki kişiye bu hisleri aktardığın zaman her şey daha hızlı ilerleyecektir. Tüm ipler seni elinde gibi gözüküyor... Mutlu mesut bir ilişki dileriz ☺

Yakın zamanda gözükmüyor!

Aşık olduğun kişiyle yakın zamanda bir sevgililik gözükmüyor. Sen bir ilişkiye başlamak için karşındaki insanı iyice tanımak istiyorsun. Huyunu suyunu öğrenmek, nerede nasıl tepki vereceğini görmek, her yönünü bilmek sana daha iyi hissettiriyor. Kendini her zaman garantiye alıp öyle hareket ediyorsun, sadece aşkta değil tüm hayatında böyle diyebiliriz. Hayatında her şey tıkırında olsun istiyorsun.

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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Emel

Çok yakında olacak! Sabreden Derviş hesabı 😁