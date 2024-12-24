Bize Flörtünü Anlat, Olacak mı Olmayacak mı Söyleyelim!
Bize Flörtünü Anlat, Olacak mı Olmayacak mı Söyleyelim!
Flört aşamasındasınız evet ama bu ilişki nereye gidecek? Davranışları bir öyle bir böyle, ben ne olacağını anlayamıyorum diyorsan bu test tam sana göre.
Hazırsan söylüyoruz!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Öncelikle flört etmeye nasıl başladığınızı soralım!
3. Peki ya flörtünün sana olan ilgisinden memnun musun?
4. Flörtünle bir geleceğin olacağını düşünüyor musun?
5. İlk dikkatini çeken özellik neydi?
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6. Buluşma teklifi hep senden mi geliyor, yoksa o da sık sık görüşmek istiyor mu?
7. Mesajlarına hızlıca yanıt aldığını söyleyebilir misin?
8. Son olarak, onun yakındayken kendini değerli hissediyor musun?
Çok yakında olacak!
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