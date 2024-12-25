Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Başvuruları Ne Zaman, Nasıl Yapılır? 2024 Yılı Başvuru Şartları Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan, meslekte en az 10 yılını tamamlamış öğretmenler, eğitim programına mebbis internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr resmi internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek. MEBBİS şifresi olmayan ya da şifresini unutan öğretmenler e-devlet şifresiyle de başvuru işlemlerini gerçekleştirilebilecekler.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI