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Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Başvuruları Ne Zaman, Nasıl Yapılır? 2024 Yılı Başvuru Şartları Nedir?

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Başvuruları Ne Zaman, Nasıl Yapılır? 2024 Yılı Başvuru Şartları Nedir?

Öğretmen MEB
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 11:24

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvan başvuruları başladı! Başvuru hazırlığındaki milyonlarca öğretmen, başvuru sürecini ve 2024 yılı 'Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzunu' araştırmaya başladı. Peki, uzman öğretmen ve başöğretmenlik başvuruları nasıl, nereden yapılır? 2024 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru şartları ne?

İşte, detaylar...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" doğrultusunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" doğrultusunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu için adayların kılavuzda belirtilen şartlara uygun olmaları gerekiyor. İşte, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında merak edilenler 👇

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Başvuruları Ne Zaman?

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Başvuruları Ne Zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru işlemleri bugün başladı. Başvurular 25 Aralık 2024 tarihinden 1 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabilecek. 

Başvuru değerlendirme ve onay işlemleri ise 25 Aralık 2024 ila 2 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu sürecin ardından ek başvuru da söz konusu olacak.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Ek Başvuruları Ne Zaman?

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Ek Başvuruları Ne Zaman?

Bugünden 1 Ocak 2025 tarihine kadar devam eden süreçte başvurularını tamamlayamayan öğretmenler için ek başvuru süreci ise 20 Ocak 2025'te başlayacak. 7 gün sürecek olan ek başvuru süreci 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır? Nereden Yapılır?

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır? Nereden Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan, meslekte en az 10 yılını tamamlamış öğretmenler, eğitim programına mebbis internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr resmi internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek. MEBBİS şifresi olmayan ya da şifresini unutan öğretmenler e-devlet şifresiyle de başvuru işlemlerini gerçekleştirilebilecekler. 

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Ünvanı İçin Aranacak Şartlar

Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Ünvanı İçin Aranacak Şartlar

Uzman Öğretmen Ünvanı İçin Aranan Şartlar

  • i. Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  • ii. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

  • iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

  • iv. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen 'Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını' tamamlamış olmak,

Başöğretmen Ünvanı İçin Aranan Şartlar

  • i. Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  • ii. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

  • iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

  • iv. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen 'Başöğretmenlik Eğitim Programını' tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

'Ayrıca, 18/10/2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak kaydıyla başöğretmen ünvanı alabileceklerdir.'

2024 YILI ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KARİYER BASAMAKLARINDA İLERLEMEYE İLİŞKİN KILAVUZ

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Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sertifikaları Ne Zaman Verilecek?

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sertifikaları Ne Zaman Verilecek?

Kılavuzda yayınlanan takvime göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları 27 Aralık 2024 tarihinden 5 Mayı 2025 tarihine kadar düzenlenecek.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitimleri Ne Zaman?

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitimleri Ne Zaman?

Uzman öğretmen ünvanı için, 'Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı' 80 ders saati sürecek. Eğitim programı, 27 Aralık 2024 ila 15 Nisan 2025 tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. 

Başöğretmen ünvanı için planlanan 'Başöğretmenlik Eğitim Programı' da 80 ders saati sürecek. Eğitim programı, yine 27 Aralık 2024-15 Nisan 2025 tarihleri arasında arasında ve uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Uzaktan Eğitimleri Nereden Takip Edilecek?

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Uzaktan Eğitimleri Nereden Takip Edilecek?

Başvuru ve ek başvuruların tamamlanmasıyla birlikte eğitim programına ek başvuru doğrultusunda katılacakların listesi ilgili kurumlara bakanlık tarafından 20 Ocak 2025 ila 27 Ocak 2025 tarihileri arasında gerçekleştirilecek. 

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına ilişkin uzaktan eğitimler www.oba.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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