Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Başvuruları Ne Zaman, Nasıl Yapılır? 2024 Yılı Başvuru Şartları Nedir?
Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Başvuruları Ne Zaman, Nasıl Yapılır? 2024 Yılı Başvuru Şartları Nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvan başvuruları başladı! Başvuru hazırlığındaki milyonlarca öğretmen, başvuru sürecini ve 2024 yılı 'Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzunu' araştırmaya başladı. Peki, uzman öğretmen ve başöğretmenlik başvuruları nasıl, nereden yapılır? 2024 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru şartları ne?
İşte, detaylar...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" doğrultusunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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