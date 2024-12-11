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32. Dönem POMEM Ön Başvuru Sonuçları Nereden Öğrenilir? POMEM Sınav Ücreti Ne Kadar ve Nereye Yatırılacak?

32. Dönem POMEM Ön Başvuru Sonuçları Nereden Öğrenilir? POMEM Sınav Ücreti Ne Kadar ve Nereye Yatırılacak?

Polis Eğitim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 23:34

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak öğrenci alımı kapsamında gerçekleştirilen ön başvuru süreci sona erdi. 9 Aralık'ta tamamalanan 32. Dönem POMEM ön başvuruları sonucunda sınava girmeye hak kazanan öğrenci sayısı da belli oldu. Peki, 32. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar? POMEM sınav başvurusu nasıl yapılır? Ücret nereden yatırılır? 

İşte, 32. Dönem POMEM ön başvuru sonuç ekranı

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32. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları, 9 Aralık 2024 tarihinde tamamlandı.

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları, 9 Aralık 2024 tarihinde tamamlandı.

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde açıklanan verilere göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan 12 bin öğrenci alımı için '335’i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46.480 erkek ve 37.813 kadın ile önlisans mezunu 50.223 erkek ve 33.176 kadın olmak üzere toplam 167.692 aday' ön başvuruda bulundu.

POMEM Ön Başvuru Sonuçları Açıklandı mı? Ne Zaman Açıklandı?

POMEM Ön Başvuru Sonuçları Açıklandı mı? Ne Zaman Açıklandı?

Ön başvuru sonuçlarının açıklandığı, 11 Aralık tarihinde Polis Akademisi tarafından duyuruldu. Sınava girmeye hak kazanan 84 bin 807 aday bulunuyor.

Peki, 32. Dönem POMEM Giriş Sınavına Hak Kazanan Adaylar Sonuçları Nasıl Öğrenecek?

Peki, 32. Dönem POMEM Giriş Sınavına Hak Kazanan Adaylar Sonuçları Nasıl Öğrenecek?

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, www.pa.edu.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sonuçları öğrenebilecekler. 

POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇ EKRANI

32. Dönem POMEM Sınav Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Yatırılacak?

32. Dönem POMEM Sınav Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Yatırılacak?

32. Dönem POMEM sınavına girmeye hak kazanan adayların, sınav başvuru ücretini 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09.00'dan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yatırmaları gerekiyor. 

Sınav giriş ücreti, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” adlı hesaba yatırılacak. 

Başvurular yalnızca Halkbank şubeleri, Halkbank ATM'leri ve Halkbank internet şubesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. 

NOT: 'Şehit ve vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak.'

32. Dönem POMEM Sınav Ücreti Ne Kadar?

32. Dönem POMEM Sınav Ücreti Ne Kadar?

32. Dönem POMEM sınav başvuru ücreti 1.900 TL olarak belirlendi. Ödeme sadece ön başvuru yapıp başvurusu onaylanan adaylar tarafından yapılmalı! 

Polis Akademisi'nin ilgili duyurusuna erişmek için tıklayınız.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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