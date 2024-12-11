32. Dönem POMEM Ön Başvuru Sonuçları Nereden Öğrenilir? POMEM Sınav Ücreti Ne Kadar ve Nereye Yatırılacak?

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde açıklanan verilere göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan 12 bin öğrenci alımı için '335’i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46.480 erkek ve 37.813 kadın ile önlisans mezunu 50.223 erkek ve 33.176 kadın olmak üzere toplam 167.692 aday' ön başvuruda bulundu.