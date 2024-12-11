32. Dönem POMEM Ön Başvuru Sonuçları Nereden Öğrenilir? POMEM Sınav Ücreti Ne Kadar ve Nereye Yatırılacak?
32. Dönem POMEM Ön Başvuru Sonuçları Nereden Öğrenilir? POMEM Sınav Ücreti Ne Kadar ve Nereye Yatırılacak?
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak öğrenci alımı kapsamında gerçekleştirilen ön başvuru süreci sona erdi. 9 Aralık'ta tamamalanan 32. Dönem POMEM ön başvuruları sonucunda sınava girmeye hak kazanan öğrenci sayısı da belli oldu. Peki, 32. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar? POMEM sınav başvurusu nasıl yapılır? Ücret nereden yatırılır?
İşte, 32. Dönem POMEM ön başvuru sonuç ekranı
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32. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları, 9 Aralık 2024 tarihinde tamamlandı.
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POMEM Ön Başvuru Sonuçları Açıklandı mı? Ne Zaman Açıklandı?
Peki, 32. Dönem POMEM Giriş Sınavına Hak Kazanan Adaylar Sonuçları Nasıl Öğrenecek?
32. Dönem POMEM Sınav Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Yatırılacak?
32. Dönem POMEM Sınav Ücreti Ne Kadar?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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