İlişki Auranızın Rengi Ne?
İlişki Auranızın Rengi Ne?
Bu test, ilişki auranızın rengini keşfetmenize yardımcı olacak. Sorularımız, senin ve partnerinin enerjisini ve ilişkideki dinamikleri belirleyecek. Şimdi, ilişkinizin renklerini öğrenme zamanı!👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Partnerin sana ne sıklıkla hediye alır?
3. Özel günler sizin için önemli mi?
4. Yaşadığınız ilişki ne kadar romantik?
5. Diyelim ki, uzak mesafe ilişkisi yaşamak zorunda kaldınız...
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