İftar Menüsü Hayat Pahalılığına Takıldı: Sağlık Bakanlığı'nın Önerdiği Masayı Kurmak Kaç Lira Tuttu?
İftar Menüsü Hayat Pahalılığına Takıldı: Sağlık Bakanlığı'nın Önerdiği Masayı Kurmak Kaç Lira Tuttu?
Sağlık Bakanlığı'nın Ramazan ayı nedeniyle hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı olarak önerdiği menü asgari ücreti neredeyse ikiye katladı.
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Müslümanlar Ramazan aynın gereklerini yerine getirirken, değişen beslenme düzenine yönelik Sağlık Bakanlığı sağlıklı gıda tavsiyeleri hazırladı.
4 kişilik ailenin bir günlük iftar, ara öğün ve sahur maliyeti tam 1.031 lira tutarken, aylık toplamda 30 bin 930 TL'ye denk gelen öneriler de düşündürdü.
Önerilen menülerde, sahurda, süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek, çiğ sebze-meyve bulunurken, alternatif olarak da 1 kase çorba, zeytinyağlı yemek, yoğurt ve salata bulunuyor.
İftar ve sahur arasında, meyve, kuru meyve, kabuklu yemiş, süt ve yoğurt ile meyve ve sütlü tatlılar önerilirken, iftarda ise oruç tutanlar için, zeytin, hurma ya da suyla açılan orucun ardından, çorba ve salata, devamında da etli sebze yemeği ya da yağsız et yemeği ile zeytinyağlı sebze yemeği, salata, 1-2 dilim ekmek ya da küçük bir porsiyon pilav veya makarna öneriliyor.
Sosyal medyada da menüye gelen yorumlar düşündürdü.
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İşte o yorumlardan bazıları.
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