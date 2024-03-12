Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
İftar Menüsü Hayat Pahalılığına Takıldı: Sağlık Bakanlığı'nın Önerdiği Masayı Kurmak Kaç Lira Tuttu?

İftar Menüsü Hayat Pahalılığına Takıldı: Sağlık Bakanlığı'nın Önerdiği Masayı Kurmak Kaç Lira Tuttu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.03.2024 - 17:28

Sağlık Bakanlığı'nın Ramazan ayı nedeniyle hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı olarak önerdiği menü asgari ücreti neredeyse ikiye katladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Müslümanlar Ramazan aynın gereklerini yerine getirirken, değişen beslenme düzenine yönelik Sağlık Bakanlığı sağlıklı gıda tavsiyeleri hazırladı.

Müslümanlar Ramazan aynın gereklerini yerine getirirken, değişen beslenme düzenine yönelik Sağlık Bakanlığı sağlıklı gıda tavsiyeleri hazırladı.

Bakanlığın listesinde, iftar, ara öğün ve sahur için alınması gereken gıdalara örnekler sunuldu. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, en uygun fiyatlı ürünlerden de oluşsa listede bir kişinin bir günlük yemek maliyeti 257,75 lira tutuyor.

4 kişilik ailenin bir günlük iftar, ara öğün ve sahur maliyeti tam 1.031 lira tutarken, aylık toplamda 30 bin 930 TL'ye denk gelen öneriler de düşündürdü.

4 kişilik ailenin bir günlük iftar, ara öğün ve sahur maliyeti tam 1.031 lira tutarken, aylık toplamda 30 bin 930 TL'ye denk gelen öneriler de düşündürdü.

Asgari ücretli bir aile sağlıklı Ramazan beslenmesine 16 gün uyabilirken, emekli ailesi 9,5 gün uyabiliyor.

Önerilen menülerde, sahurda, süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek, çiğ sebze-meyve bulunurken, alternatif olarak da 1 kase çorba, zeytinyağlı yemek, yoğurt ve salata bulunuyor.

Önerilen menülerde, sahurda, süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek, çiğ sebze-meyve bulunurken, alternatif olarak da 1 kase çorba, zeytinyağlı yemek, yoğurt ve salata bulunuyor.
www.sozcu.com.tr

İftar ve sahur arasında, meyve, kuru meyve, kabuklu yemiş, süt ve yoğurt ile meyve ve sütlü tatlılar önerilirken, iftarda ise oruç tutanlar için, zeytin, hurma ya da suyla açılan orucun ardından, çorba ve salata, devamında da etli sebze yemeği ya da yağsız et yemeği ile zeytinyağlı sebze yemeği, salata, 1-2 dilim ekmek ya da küçük bir porsiyon pilav veya makarna öneriliyor.

İftar ve sahur arasında, meyve, kuru meyve, kabuklu yemiş, süt ve yoğurt ile meyve ve sütlü tatlılar önerilirken, iftarda ise oruç tutanlar için, zeytin, hurma ya da suyla açılan orucun ardından, çorba ve salata, devamında da etli sebze yemeği ya da yağsız et yemeği ile zeytinyağlı sebze yemeği, salata, 1-2 dilim ekmek ya da küçük bir porsiyon pilav veya makarna öneriliyor.
www.sozcu.com.tr

Sosyal medyada da menüye gelen yorumlar düşündürdü.

Sosyal medyada da menüye gelen yorumlar düşündürdü.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?