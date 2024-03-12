İftar Menüsü Hayat Pahalılığına Takıldı: Sağlık Bakanlığı'nın Önerdiği Masayı Kurmak Kaç Lira Tuttu?

Bakanlığın listesinde, iftar, ara öğün ve sahur için alınması gereken gıdalara örnekler sunuldu. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, en uygun fiyatlı ürünlerden de oluşsa listede bir kişinin bir günlük yemek maliyeti 257,75 lira tutuyor.