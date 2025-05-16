Huzur Veren Bir Ev Nasıl Kurulur?

Evde bir köşe sadece senin olmalı. Bir kitap okuma köşesi, küçük bir yazı masası, meditasyon minderi... Ne olursa olsun, o köşeye oturduğunda dünya dursun istiyorsun ya, işte orası burası! Ama zaten yalnız yaşıyorsan her yer senin! 😎