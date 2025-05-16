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Huzur Veren Bir Ev Nasıl Kurulur?

etiket Huzur Veren Bir Ev Nasıl Kurulur?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 12:31

Hepimiz bütün gün koşturduktan sonra eve geldiğimizde sıcacık, huzurlu bir ortam arıyoruz. Ama bazen eve girdiğimizde sanki bir depoya düşmüşüz gibi hissediyoruz; her yerde eşyalar, yoğunluk, kaos... Peki bu gidişe bir dur deyip, gerçekten huzur veren bir ev nasıl kurulur? İşte detaylar! 👇

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Fazlalıklara veda et!

Huzurun ilk şartı az ve öz yaşamak. Evinde ihtiyaç duymadığın ama “bir gün lazım olur” diye tuttuğun tüm eşyalar ne kadar yer kaplıyor hiç düşündün mü? Eşyaların değil, senin evde rahatça nefes alman lazım. Minimalizm demiyoruz, “daha az eşya, daha çok sen” diyoruz.

Doğal ışık eşittir doğal mutluluk!

Kalın perdeleri bir kenara bırak! Bırak güneş ışığı her sabah evine girsin. Yapay ışıkla boğulmuş evler, zamanla ruhu da karartıyor. Güneş varsa mutluluk var, D vitamini var, ruh sağlığı var. Hem ev dekorasyonun doğal ışıkta daha güzel görünmez mi?

Evine farklı bir renk kat!

Evde huzur istiyorsan neon renkleri biraz dışarda bırakman gerek. Bejler, açık gri tonları, yumuşak maviler... bunlar evini daha cool gösterebilir. Pastel tonlar bir odaya girdiğinde ortam bambaşka bir havaya sahip oluyor!

Bitkisiz ev biraz eksiktir...

Bir evde canlı bitki varsa, orada sevgi var demektir. Bitkiler sadece havayı değil, enerjini de temizler. Üstelik her suladığında, “ben bir canlıya bakabiliyorum” özgüveni geliyor yanında. Eğer daha önce bitki bakmadıysan başlangıç olarak sık sık sulama gerektirmeyen seçenekleri tercih edebilirsin.

Evde matkap değil, huzurun sesi olsun!

Huzur veren bir ev sessiz olmalı demiyoruz, ama rahatsız etmeyen seslerle dolu olmalı. Hafif bir müzik, rüzgarın sesi, ya da çaydanlıktan gelen o ses... Bunlar evin fon müziği olabilir. Sürekli televizyon açık ve sürekli bir gürültü varsa biraz sessizlik de fena fikir değil.

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Kendine ait bir köşen olsun!

Evde bir köşe sadece senin olmalı. Bir kitap okuma köşesi, küçük bir yazı masası, meditasyon minderi... Ne olursa olsun, o köşeye oturduğunda dünya dursun istiyorsun ya, işte orası burası! Ama zaten yalnız yaşıyorsan her yer senin! 😎

Evin atmosferini güzelleştirecek olan mumları unutma!

Evinin kokusu karakterini yansıtır. Vanilya veya lavanta, hangisi hoşuna gidiyorsa evin için en doğru kokuyu bulabilirsin. Koku hafızası güçlüdür, huzurlu bir evin kapısından her girdiğinde aynı kokuyu almak sana güven hissi verir. Yani bir mum yak, tütsü koy, parfümlü çubuklar al. Bu detaylar büyük fark yaratır.

Huzurlu bir ev asla dağınık olmamalı!

Her gün minik bir toparlama rutini, seni büyük kaoslardan kurtarır. 'Nasılsa hafta sonu hallederim' demek, hafta sonunu kendine ayırarak değil, çamaşır asmakla geçirmeni sağlar. Her gün 10 dakika, evinle ilgilenmek, evinin her daim derli toplu görünmesine yardımcı olur.

Farklı aksesuarlarla evinin ruhunu canlandır!

Evinde huzur verici bir atmosfer yaratmak istiyorsan illa pahalı dekorasyonlara gerek yok. Şık bir resim çerçevesi, sevdiğin ressamın bir tablosu veya koridora koyacağın bir boy aynası... Tüm bunlar senin ruhunu yansıtıp evini huzurlu bir yuva haline getirebilir.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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