HPV Aşısı Tartışmaya Kapalı
Son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri, HPV aşısının kaç doz yapılması gerektiği. Kimi “tek doz yeterli” diyor, kimi “üç doz şart.” Ancak bu tartışmaların büyük bir kısmı kişisel yorumlara ve kulaktan dolma bilgilere dayanıyor. Oysa tıp, kişisel fikirlerle değil, verilerle konuşur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir tarifi düşünün; helva yapmak için sadece unu tavaya koyup “yağ ve şekere gerek yok” diyemezsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video