Hollywood Filmlerinde Gözümüzü Ekrandan Alamadığımız O Sahnelerin Gizli Mimarı: LAZZONI

31.10.2025 - 17:11

İzlediğimiz filmlerde bazen gözümüzü dekordan, sahnelerin geçtiği mekânlardan alamayız. Bunun nedeni, Hollywood’un büyüsünü perde arkasında var eden en önemli unsurlardan birinin set tasarımı olmasıdır. Her sahnenin duygusunu belirleyen renkler, formlar ve mobilyalar aslında hikâyenin sessiz anlatıcılarıdır. Peki bu sahne arkasındaki sessiz kahraman kim? İşte tam da bu noktada, bir Türk markası olan LAZZONI, son yıllarda setlerde boy göstererek adını dünya sinemasına altın harflerle yazdırıyor.

İşte LAZZONI’nin parladığı yapımlar;

LAZZONI, modern ve zamansız çizgileriyle uzun yıllardır yaşam alanlarını güzelleştiriyor ve dönüştürüyor. Artık bu ustalığını beyazperdeye de taşıyarak, izleyenleri hayran bırakan setlerde en önemli unsurlardan biri hâline geliyor. Yönetmenlerin ve set tasarımcılarının favorisi olan LAZZONI, filmlerin ruhunu tamamlayan özel mobilyalarla hikâyeye derinlik, sahnelere modernlik ve zarif bir denge katıyor.

Leave the World Behind (2023)

Julia Roberts ve Ethan Hawke’un başrollerini paylaştığı, Mahershala Ali ve Myha’la Herrold’ın da güçlü performanslarıyla dikkat çeken, Sam Esmail imzalı bu çarpıcı Netflix filmi; bir ailenin kırsaldaki tatil evinde beklenmedik bir siber saldırı ve iletişim kesintisi sonucu dış dünyayla bağının kopmasını konu alıyor. Gerilim dolu hikâye, insan doğasındaki güven, belirsizlik ve sınıfsal gerilimleri irdeliyor. Rumaan Alam’ın çok satan romanından uyarlanan film, psikolojik gerilim ile toplumsal eleştiriyi ustalıkla harmanlıyor.

Minimal, kusursuz ve özel tasarım ev dekorasyonu, filmin atmosferine tam otururken, LAZZONI’nin şık ve dingin çizgileri gerilimi dengeliyor ve sahnenin duygusunu başka bir boyuta taşıyor.

Billions – 7. Sezon

Paul Giamatti, Damian Lewis ve Maggie Siff’in rol aldığı, New York’un hızlı tempolu finans dünyasının güç savaşlarını ve etik ikilemlerini işleyen bu popüler dizi; milyar dolarlık fonlar, siyasi hamleler ve hukuk savaşlarını merkezine alıyor. 2023’te final sezonu ile ekranlara veda eden yapım, zekâ dolu diyalogları ve stratejik hamleleriyle izleyiciyi büyülüyor. Büyük sermaye oyunları kadar mekânların da gücü belirleyici rol oynarken, LAZZONI’nin güçlü ve keskin hatlı mobilyaları bu dünyanın stratejik zekâsını ve lüksünü görsel olarak yansıtıyor.

Reptile (2023)

Justin Timberlake, Alicia Silverstone ve Benicio Del Toro’nun başrolleri paylaştığı bu sürükleyici gerilim filmi, bir emlakçının vahşice öldürülmesi sonrası yürütülen karmaşık cinayet soruşturmasını merkeze alıyor. Dedektif Tom Nichols’un, göründüğünden çok daha derinlere uzanan bu davayı çözmeye çalışırken kendi hayatındaki sırlarla da yüzleşmesini konu alıyor. Yoğun gölgeler, beklenmedik ters köşeler ve sessizlikle örülü atmosfer izleyiciyi sürekli tetikte tutarken, LAZZONI’nin geometrik sadeliği sahnelere güçlü bir denge ve görsel derinlik katıyor.

Babygirl (2024)

Nicole Kidman, Harris Dickinson ve Antonio Banderas’ın başrolünde yer aldığı, Halina Reijn imzalı bu etkileyici dram; New York’un dinamik iş dünyasında güçlü bir mentor ile genç bir stajyer arasındaki karmaşık ilişkiyi konu alıyor. Film, güç dengeleri, güven ve kişisel sınırlar üzerine düşündürürken, karakterlerin içsel çatışmalarını incelikli biçimde ele alıyor. Minimalist ve şık iç mekânlar, hikâyedeki yoğun duyguları destekleyen güçlü bir arka plan oluştururken, LAZZONI’nin yalın ama etkili mobilya çizgileri bu modern şehir manzarasına zarif bir bütünlük katıyor.

Sahnenin Ardındaki Estetik

Tasarım bir duygudur. Büyük hikâyeler bu duyguyu anlar; iyi tasarım da öyle. LAZZONI, şıklığıyla ön plana çıkarken sahneyi domine etmez; zarif bir fon gibi hikâyeyi destekler. Aynı zamanda güçlü sahnelerin güçlü tamamlayıcısı olarak da öne çıkar: dramatik anlara sağlam bir estetik temel sunar, gerilimi ve duyguyu besleyen güçlü bir arka plan yaratır. Yönetmenlerin ve set tasarımcılarının LAZZONI’ye tekrar tekrar dönmesinin nedeni de tam olarak bu: sessiz ama güçlü tasarım.

Hollywood’un merkezinde sessizce yükselen bu Türk markası, sadece mobilya üretmiyor; hikâyelerin duygusal haritasını da çiziyor.

#işbirliği

