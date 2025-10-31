Hollywood Filmlerinde Gözümüzü Ekrandan Alamadığımız O Sahnelerin Gizli Mimarı: LAZZONI
İzlediğimiz filmlerde bazen gözümüzü dekordan, sahnelerin geçtiği mekânlardan alamayız. Bunun nedeni, Hollywood’un büyüsünü perde arkasında var eden en önemli unsurlardan birinin set tasarımı olmasıdır. Her sahnenin duygusunu belirleyen renkler, formlar ve mobilyalar aslında hikâyenin sessiz anlatıcılarıdır. Peki bu sahne arkasındaki sessiz kahraman kim? İşte tam da bu noktada, bir Türk markası olan LAZZONI, son yıllarda setlerde boy göstererek adını dünya sinemasına altın harflerle yazdırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte LAZZONI’nin parladığı yapımlar;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leave the World Behind (2023)
Billions – 7. Sezon
Reptile (2023)
Babygirl (2024)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın