Hissettiğin Aşk mı Alışkanlık mı?
Hissettiğin Aşk mı Alışkanlık mı?
Aşk ve alışkanlık arasında ince bir çizgi vardır. Bazen ilişkiyi sürdürme nedenimizi sorgularız ama net bir cevap bulamayız. Hislerimizle alışkanlıklarımızın nerede bittiğini ve başladığını keşfetmek zor olabilir. Bu test, duygu dünyanda bir yolculuğa çıkmana yardımcı olacak. Gerçekten hissettiğin aşk mı, yoksa bu yılların getirdiği bir alışkanlık mı? Hazırsan teste başlayalım ve cevabını bulalım!
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1. Onun yanında olmadığında ne hissediyorsun?
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2. Birlikte geçirdiğiniz vakit size nasıl hissettiriyor?
3. Ona hediye alırken ne düşünüyorsun?
4. Bir konuda fikir ayrılığı yaşadığınızda tepkin ne oluyor?
5. Geleceğiniz hakkında düşündüğünde ne hissediyorsun?
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6. Ona olan sevgini ifade etmekte zorlanıyor musun?
7. Birlikte sıkça yaptığınız bir etkinlik ne kadar keyif verici?
8. Sana göre ilişkinizde en büyük problem nedir?
9. Onu düşündüğünde ilk aklına gelen şey nedir?
10. İlişkinizin başı ve bugünü kıyasladığında ne görüyorsun?
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