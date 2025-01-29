Hissettiğin Aşk mı Alışkanlık mı?

Üzgünüm ama ilişkinizdeki dinamikler, aşktan çok alışkanlıkların hâkim olduğu bir duruma işaret ediyor. Birbirinize olan sevginiz zamanla yerini bir bağımlılığa bırakmış olabilir. Günlük yaşamda birbirinizle olan etkileşimler monotonlaşmış ve tutkudan uzak bir hale gelmiş gibi görünüyor. Bu durum, sadece bir alışkanlık üzerine kurulu olmanın getirdiği bir yorgunluğun sonucu olabilir. Partnerinizle bağınızı yeniden değerlendirme zamanı gelmiş olabilir. Bu süreçte hislerinizi dürüstçe gözden geçirin ve partnerinizle açık bir şekilde konuşun. Belki de sizi bir arada tutan bu bağa ihtiyaç duyduğunuzdan daha çok alışmışsınızdır. Unutmayın, ilişkinizde bir şeylerin bitmiş olması kötü bir şey değildir. Bazen bu, her iki taraf için de özgürleşme fırsatı olabilir. Ya da bu bağın daha güçlü bir temele dayandırılması için bir şanstır. Doğru bir adım atmak, hem sizi hem de partnerinizi rahatlatacaktır. Açık olun ve duygularınızı yüreklilikle paylaşın!