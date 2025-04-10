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10 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

10 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.04.2025 - 20:05

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri hakim karşısına çıktı. Görülen duruşma sonunda dava 8 Mayıs tarihine ertelendi.

Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri hakim karşısına çıktı. Görülen duruşma sonunda dava 8 Mayıs tarihine ertelendi.

Kadıköy'de bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin ilk dava bugün görüldü.

Dünya piyasaları ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergi kararı sonra sarsıldı. Ülkelerin borsalarında deprem yaşanırken dolar, euro, altın da yükselişle tepki gösterdi.

Dünya piyasaları ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergi kararı sonra sarsıldı. Ülkelerin borsalarında deprem yaşanırken dolar, euro, altın da yükselişle tepki gösterdi.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kendi YouTube kanalında dolar, euro, borsa, bitcoin öngörülerini paylaştı ve yeni trendleri açıkladı.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte Youtube'da yayınlanan bir video hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte Youtube'da yayınlanan bir video hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Halk sağlığını tehdit eden markalara bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, Şenpiliç markasına ait “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürününde zararlı bakteri tespit etti.

Halk sağlığını tehdit eden markalara bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, Şenpiliç markasına ait “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürününde zararlı bakteri tespit etti.

Bunun üzerine Bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolarda tutuklanarak cezaevine gönderilen 34 genç hakkında yeni bir karar çıktı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolarda tutuklanarak cezaevine gönderilen 34 genç hakkında yeni bir karar çıktı.

Mahkeme Heyeti, cezaevinde bulunan 34 gencin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Geçtiğimiz gece Yıldız Tilbe'nin sahnesine İrem Derici ve rapçi Sefo konuk oldu. Sahnedeyken bir anda ilginç performanslarıyla dikkat çeken ikili Yıldız Tilbe'yi neye uğradığını şaşırttı.

Geçtiğimiz gece Yıldız Tilbe'nin sahnesine İrem Derici ve rapçi Sefo konuk oldu. Sahnedeyken bir anda ilginç performanslarıyla dikkat çeken ikili Yıldız Tilbe'yi neye uğradığını şaşırttı.

Tarzı, makyajları, paylaşımları, dansları ve eğlenceli sahneleriyle ilgi çeken Yıldız Tilbe renkli kişiliğiyle beğeni toplayan şarkıcılardan biri.

Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin diziden çıkmasıyla seyirci büyük üzüntü yaşadı.

Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin diziden çıkmasıyla seyirci büyük üzüntü yaşadı.

Pembe'nin diziden çıkmasını önümüzdeki haftalarda izleyecek seyirciye Birsen Altuntaş'tan bir şok daha geldi. Kendisine 'Sıla Türkoğlu diziden çıkacak mı?' diye sonra takipçisine Altuntaş'tan korkutan bir yanıt geldi.

Sabancı Ailesi'nin 21 yıllık Atlı Köşk davasında karar çıktı. Hacı Ömer Sabancı'nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı'nın kızı Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce açtığı 'ortaklığın giderilmesi' davasını kazandı.

Sabancı Ailesi'nin 21 yıllık Atlı Köşk davasında karar çıktı. Hacı Ömer Sabancı'nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı'nın kızı Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce açtığı 'ortaklığın giderilmesi' davasını kazandı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, açık artırma usülü ile satışı gerçekleşecek olan Atlı Köşk'ün güncel değeri 2 milyar 873 milyon 721 bin 693 TL olarak açıklandı.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve sonrasında yaşanan tutuklama süreci, Türkiye gündemini adeta sarsarken, bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri gazeteci Cem Küçük oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve sonrasında yaşanan tutuklama süreci, Türkiye gündemini adeta sarsarken, bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri gazeteci Cem Küçük oldu.

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağına oturan Küçük, son programında dikkat çeken bir çıkış yapmış ve “Reytinglerim ikiye katlandı.” demişti. Somera verilerine göre Küçük, son zamanlarda reyting listesinde yükselişe geçti.

Bazı ilişkiler insana adeta büyük bir tecrübe kazandırıyor. Influencer Alexa Losey de yıllar önce yaşadığı toksik bir ilişkiyi tam olarak böyle tanımlıyor.

Bazı ilişkiler insana adeta büyük bir tecrübe kazandırıyor. Influencer Alexa Losey de yıllar önce yaşadığı toksik bir ilişkiyi tam olarak böyle tanımlıyor.

Dışarıdan bakıldığında başarılı ve birlikte yaşayan bir çift gibi görünseler de perde arkasında bambaşka bir hikaye vardı. Kısıtlamalar, bahaneler, cevaplanmayan aramalar derken şüpheler büyüdü. Ta ki Losey, evine takılan güvenlik kamerası sayesinde gerçeklerle yüzleşene kadar…

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklanan 102 kişi daha tahliye edildi.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklanan 102 kişi daha tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında “Her şey çok güzel olacak” sloganını bulan Berkay Gezgin de bulunuyor.

Eskinin magazin olayları, şimdikilerin yanında epey ilginç kalıyor. Bundan yıllar önce Doğa Bekleriz isimli mankenin bir "kulak yapıştırma" olayı var ki hala daha unutulmaz.

Eskinin magazin olayları, şimdikilerin yanında epey ilginç kalıyor. Bundan yıllar önce Doğa Bekleriz isimli mankenin bir "kulak yapıştırma" olayı var ki hala daha unutulmaz.

Konuyu hatırlayanları hafızalarını tazelemek üzere şöyle alalım, bilmeyenler de şaşırmaya hazır olsun.

ABD ile Çin arasında gümrük vergisi nedeniyle başlayan kriz büyüdü. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e vergiyi yine yükseltti.

ABD ile Çin arasında gümrük vergisi nedeniyle başlayan kriz büyüdü. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e vergiyi yine yükseltti.

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı çıktı. Bu savaşa ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Son dönemin en başarılı sanatçılarından biri olan Melek Mosso, geçmişte zorlukların üstesinden bir bir gelerek bugünkü ününe kavuşan isimlerden biri. Şimdilerde ise samimi tavırlarını her fırsatta gösteren şarkıcının şarkıları da sesi de dinleyenleri resmen büyülemeye devam ediyor.

Son dönemin en başarılı sanatçılarından biri olan Melek Mosso, geçmişte zorlukların üstesinden bir bir gelerek bugünkü ününe kavuşan isimlerden biri. Şimdilerde ise samimi tavırlarını her fırsatta gösteren şarkıcının şarkıları da sesi de dinleyenleri resmen büyülemeye devam ediyor.

Annesi ve geçmişte yaşadıklarıyla ilgili zaman zaman katıldığı programlarda içini döken şarkıcı kendisinin olduğu gibi annesinin de hayalinin şarkıcı olmak olduğunu söylemişti. Geçmişte annesinin kendisine bakmak için saçını süpürge ettiğini belirten şarkıcı bakın hem kendisinin hem annesinin hayallerini nasıl gerçekleştirmiş...

Van'da bir vatandaş 2000 model minibüsünü, iPhone 15 Pro ile takas etti. "Ekmek teknemizi telefonla takas ettik" diyen vatandaşın bu hareketi gündem oldu.

Van'da bir vatandaş 2000 model minibüsünü, iPhone 15 Pro ile takas etti. "Ekmek teknemizi telefonla takas ettik" diyen vatandaşın bu hareketi gündem oldu.

Ülkemizde teknolojik ürünlerin fiyatı akılalmaz bir boyutta. Özellikle cep telefonlarına baktığımızda, bu durumu somut bir şekilde gözlemlemek mümkün. Fiyatların astronomik seviyelere çıktığı bu dönemde, teknoloji tutkunları adeta bir çıkmaza girmiş durumda.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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