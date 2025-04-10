10 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri hakim karşısına çıktı. Görülen duruşma sonunda dava 8 Mayıs tarihine ertelendi.
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Dünya piyasaları ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergi kararı sonra sarsıldı. Ülkelerin borsalarında deprem yaşanırken dolar, euro, altın da yükselişle tepki gösterdi.
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte Youtube'da yayınlanan bir video hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Halk sağlığını tehdit eden markalara bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, Şenpiliç markasına ait “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürününde zararlı bakteri tespit etti.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolarda tutuklanarak cezaevine gönderilen 34 genç hakkında yeni bir karar çıktı.
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Geçtiğimiz gece Yıldız Tilbe'nin sahnesine İrem Derici ve rapçi Sefo konuk oldu. Sahnedeyken bir anda ilginç performanslarıyla dikkat çeken ikili Yıldız Tilbe'yi neye uğradığını şaşırttı.
Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin diziden çıkmasıyla seyirci büyük üzüntü yaşadı.
Sabancı Ailesi'nin 21 yıllık Atlı Köşk davasında karar çıktı. Hacı Ömer Sabancı'nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı'nın kızı Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce açtığı 'ortaklığın giderilmesi' davasını kazandı.
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve sonrasında yaşanan tutuklama süreci, Türkiye gündemini adeta sarsarken, bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri gazeteci Cem Küçük oldu.
Bazı ilişkiler insana adeta büyük bir tecrübe kazandırıyor. Influencer Alexa Losey de yıllar önce yaşadığı toksik bir ilişkiyi tam olarak böyle tanımlıyor.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklanan 102 kişi daha tahliye edildi.
Eskinin magazin olayları, şimdikilerin yanında epey ilginç kalıyor. Bundan yıllar önce Doğa Bekleriz isimli mankenin bir "kulak yapıştırma" olayı var ki hala daha unutulmaz.
ABD ile Çin arasında gümrük vergisi nedeniyle başlayan kriz büyüdü. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e vergiyi yine yükseltti.
Son dönemin en başarılı sanatçılarından biri olan Melek Mosso, geçmişte zorlukların üstesinden bir bir gelerek bugünkü ününe kavuşan isimlerden biri. Şimdilerde ise samimi tavırlarını her fırsatta gösteren şarkıcının şarkıları da sesi de dinleyenleri resmen büyülemeye devam ediyor.
Van'da bir vatandaş 2000 model minibüsünü, iPhone 15 Pro ile takas etti. "Ekmek teknemizi telefonla takas ettik" diyen vatandaşın bu hareketi gündem oldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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