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Sahnesine Çıkan İrem Derici ve Rapçi Sefo'nun İlginç Performansı Karşısında Yıldız Tilbe Dumura Uğradı

Sahnesine Çıkan İrem Derici ve Rapçi Sefo'nun İlginç Performansı Karşısında Yıldız Tilbe Dumura Uğradı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.04.2025 - 14:46

Geçtiğimiz gece Yıldız Tilbe'nin sahnesine İrem Derici ve rapçi Sefo konuk oldu. Sahnedeyken bir anda ilginç performanslarıyla dikkat çeken ikili Yıldız Tilbe'yi neye uğradığını şaşırttı.

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Tarzı, makyajları, paylaşımları, dansları ve eğlenceli sahneleriyle ilgi çeken Yıldız Tilbe renkli kişiliğiyle beğeni toplayan şarkıcılardan biri.

Tarzı, makyajları, paylaşımları, dansları ve eğlenceli sahneleriyle ilgi çeken Yıldız Tilbe renkli kişiliğiyle beğeni toplayan şarkıcılardan biri.

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam eden Yıldız Tilbe zaman zaman radikal imaj değişiklikleriyle konuştuğumuz isimlerden biri. Son olarak saçlarını boyamasıyla gündeme gelen Tilbe yüzünde oluşan yanıklara isyan ettiği paylaşımlarla adından bahsettirmişti.

Sosyal medya hesabından sık sık isyan ettiği paylaşımlar yapan Tilbe'nin yaralara bulduğu dikkat çekici çözüm yaratıcılığını bir kez daha gözler önüne sermişti.

"Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim" açıklamasının ardından Yıldız Tilbe'nin yüzündeki yaralar iyileşti. Sahnelerine tam gaz devam eden şarkıcının başına ise geçtiğimiz gün tuhaf bir olay geldi.

"Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim" açıklamasının ardından Yıldız Tilbe'nin yüzündeki yaralar iyileşti. Sahnelerine tam gaz devam eden şarkıcının başına ise geçtiğimiz gün tuhaf bir olay geldi.

Sahnede tercih ettiği ilginç kostümleri, perukları ve ayakkabılarıyla dikkatleri her daim üzerine çekmeyi başaran Yıldız Tilbe'nin konserlerine olan ilgi de büyük bildiğiniz gibi. Kimi zaman dans ederken kendinden geçen sanatçı zaman zaman da yürek dağlayan şarkılarıyla dinleyenlerini hüzne boğuyor.

Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan İrem Derici ve Sefo'nun hareketleri ise geçtiğimiz gece gerçekleşen konsere damga vurdu!

@mega_mag isimli hesabın paylaşımında Sefo ve İrem Derici'nin o performansının ardından Yıldız Tilbe'nin şoke olduğu anlar kameralara yakalandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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