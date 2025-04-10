Sahnesine Çıkan İrem Derici ve Rapçi Sefo'nun İlginç Performansı Karşısında Yıldız Tilbe Dumura Uğradı

Sahnede tercih ettiği ilginç kostümleri, perukları ve ayakkabılarıyla dikkatleri her daim üzerine çekmeyi başaran Yıldız Tilbe'nin konserlerine olan ilgi de büyük bildiğiniz gibi. Kimi zaman dans ederken kendinden geçen sanatçı zaman zaman da yürek dağlayan şarkılarıyla dinleyenlerini hüzne boğuyor.

Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan İrem Derici ve Sefo'nun hareketleri ise geçtiğimiz gece gerçekleşen konsere damga vurdu!