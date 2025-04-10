Sahnesine Çıkan İrem Derici ve Rapçi Sefo'nun İlginç Performansı Karşısında Yıldız Tilbe Dumura Uğradı
Sahnesine Çıkan İrem Derici ve Rapçi Sefo'nun İlginç Performansı Karşısında Yıldız Tilbe Dumura Uğradı
Geçtiğimiz gece Yıldız Tilbe'nin sahnesine İrem Derici ve rapçi Sefo konuk oldu. Sahnedeyken bir anda ilginç performanslarıyla dikkat çeken ikili Yıldız Tilbe'yi neye uğradığını şaşırttı.
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Tarzı, makyajları, paylaşımları, dansları ve eğlenceli sahneleriyle ilgi çeken Yıldız Tilbe renkli kişiliğiyle beğeni toplayan şarkıcılardan biri.
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"Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim" açıklamasının ardından Yıldız Tilbe'nin yüzündeki yaralar iyileşti. Sahnelerine tam gaz devam eden şarkıcının başına ise geçtiğimiz gün tuhaf bir olay geldi.
@mega_mag isimli hesabın paylaşımında Sefo ve İrem Derici'nin o performansının ardından Yıldız Tilbe'nin şoke olduğu anlar kameralara yakalandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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