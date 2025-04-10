Özlem Öz'ün Kankası Fenomen Burcu Göçmen'e Doğum Sonrası Kocası Tarafından Verilen Altınlar Tepki Çekti!
Özlem Öz'ün Kankası Fenomen Burcu Göçmen'e Doğum Sonrası Kocası Tarafından Verilen Altınlar Tepki Çekti!
Özlem Öz'ün yakın arkadaşı olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burcu Göçmen yaşam tarzı ve paylaşımlarıyla konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman eleştiri çeken isim son dönemde hamilelik paylaşımlarıyla gündemdeydi.
Geçtiğimiz gün ikiz bebeklerini kucağına alan Burcu Göçmen'e eşinin verdiği 'doğum' hediyesi tepkilerin odak noktası oldu.
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Görenlerin aklına ilk bakışta Dilan Polat'ı getiren gösterişli paylaşımları ve videolarıyla ilgi çeken Burcu Göçmen'in sosyal medyadaki takipçi sayısı 1.3 milyon.
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Özlem Öz'ün kankası olan Burcu Göçmen'in de bu isimlerden bir farkı yok desek yeridir. Paylaşımlarıyla akıllara benzer isimleri getiren Göçmen'in Özlem Öz'le yakınlığı da cabası.
Burcu Göçmen'in eşinin aldığı "doğum" hediyeleri ve o anların sosyal medyada paylaşılması kullanıcılardan tepki çekti.
İşte o paylaşım:
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Dilan Polat, fenomene gelen tepkilerin ardından paylaşımın altına yorum bıraktı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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