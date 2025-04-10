onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Özlem Öz'ün Kankası Fenomen Burcu Göçmen'e Doğum Sonrası Kocası Tarafından Verilen Altınlar Tepki Çekti!

Özlem Öz'ün Kankası Fenomen Burcu Göçmen'e Doğum Sonrası Kocası Tarafından Verilen Altınlar Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.04.2025 - 13:07

Özlem Öz'ün yakın arkadaşı olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burcu Göçmen yaşam tarzı ve paylaşımlarıyla konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman eleştiri çeken isim son dönemde hamilelik paylaşımlarıyla gündemdeydi.

Geçtiğimiz gün ikiz bebeklerini kucağına alan Burcu Göçmen'e eşinin verdiği 'doğum' hediyesi tepkilerin odak noktası oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Görenlerin aklına ilk bakışta Dilan Polat'ı getiren gösterişli paylaşımları ve videolarıyla ilgi çeken Burcu Göçmen'in sosyal medyadaki takipçi sayısı 1.3 milyon.

Görenlerin aklına ilk bakışta Dilan Polat'ı getiren gösterişli paylaşımları ve videolarıyla ilgi çeken Burcu Göçmen'in sosyal medyadaki takipçi sayısı 1.3 milyon.

Son dönemde adından şatafatlı hayatlarıyla bahsettiren sosyal medya fenomenlerine, yaptıkları paylaşımlara ve kullanıcılardan aldıkları eleştirilere birçoğumuz alışkınız.

Özlem Öz, Dilan Polat gibi isimler hem paylaşımları hem de hayat biçimleriyle bir süre önce radara girmiş ardından adlarından davalarla bahsettirmeye başlamıştı hatırlarsanız.

Burcu Göçmen ise sosyal medyada Özlem Öz ile olan yakınlığıyla da tanınıyor. Öyle ki ikilinin hamilelik çekimlerinin konseptleri bile birbirinin aynısı...

Özlem Öz'ün kankası olan Burcu Göçmen'in de bu isimlerden bir farkı yok desek yeridir. Paylaşımlarıyla akıllara benzer isimleri getiren Göçmen'in Özlem Öz'le yakınlığı da cabası.

Özlem Öz'ün kankası olan Burcu Göçmen'in de bu isimlerden bir farkı yok desek yeridir. Paylaşımlarıyla akıllara benzer isimleri getiren Göçmen'in Özlem Öz'le yakınlığı da cabası.

Sosyal medyadan zaman zaman tepki çeken videolar paylaşan, Polatlar ve Öz ailesinin eşleriyle çektiği videoları anımsatan paylaşımlarda bulunan Göçmen de diğer fenomenler gibi hamileliğiyle konuşuluyordu.

İkiz bebeklere hamile olduğunu öğrendiğimiz ve geçtiğimiz gün bebeklerini kucağına alan Burcu Göçmen'in bu haberin ardından yaptığı paylaşımlar ise tepkilerin odağı oldu.

Burcu Göçmen'in eşinin aldığı "doğum" hediyeleri ve o anların sosyal medyada paylaşılması kullanıcılardan tepki çekti.

Burcu Göçmen'in eşinin aldığı "doğum" hediyeleri ve o anların sosyal medyada paylaşılması kullanıcılardan tepki çekti.

'Ne yalan söyleyeyim aşırı mutlu oldum, bu kadarını beklemiyordum 😅❤️🫠' notuyla paylaşılan ve eşinin altın bilezikleri tek tek koluna taktığı anları gözlere sokan Burcu Göçmen'e yapılan yorumlara gelin birlikte bakalım...

İşte o paylaşım:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilan Polat, fenomene gelen tepkilerin ardından paylaşımın altına yorum bıraktı:

Dilan Polat, fenomene gelen tepkilerin ardından paylaşımın altına yorum bıraktı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın