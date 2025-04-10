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Manşetleri Ayrılık Sardı: Aslı Bekiroğlu'nun İnci Taneleri'ndeki Sürpriz Aşkıyla Yollarını Ayırdığı Öğrenildi!

Manşetleri Ayrılık Sardı: Aslı Bekiroğlu'nun İnci Taneleri'ndeki Sürpriz Aşkıyla Yollarını Ayırdığı Öğrenildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.04.2025 - 10:10

Geçtiğimiz aylarda el ele katıldıkları bir film galasıyla aşklarını duyuran Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel kısa sürede çift olduklarını yaptıkları paylaşımlarla da doğrulamıştı. Galaya el ele katılmalarının ardından muhabirlere birlikte yakalanan çift birliktelikleriyle herkesi şaşırtırken, ayrılık kararı da bir o kadar ani geldi! İnci Taneleri ile ekranlarda izlediğimiz Furkan Rıza Demirel'in ilişkinin bittiğini duyururkenki halleri dikkat çekti.

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Jet Sosyete dizisinde canlandırdığı Melike karakteriyle hafızalara yerleşen Aslı Bekiroğlu zaman zaman açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemde gördüğümüz isimlerden biri.

Jet Sosyete dizisinde canlandırdığı Melike karakteriyle hafızalara yerleşen Aslı Bekiroğlu zaman zaman açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemde gördüğümüz isimlerden biri.

İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Bandırma Füze Kulübü ve Yetiş Zeynep gibi projelerle adından bahsettiren Aslı Bekiroğlu sosyal medya paylaşımlarıyla yakından takip ettiğimiz oyunculardan olmayı sürdürüyor.

Olay yaratan iddialar ve haberlerle manşetlere yerleşen isim son olarak özel hayatıyla gündeme düşmüştü.

Aşağıda görmüş olduğunuz fotoğrafla birlikte İnci Taneleri'nin İzzet'ini oynayan Furkan Rıza Demirel'le aşk yaşadığını öğrendiğimiz Aslı Bekiroğlu duyanları şaşırtmıştı.

Aşağıda görmüş olduğunuz fotoğrafla birlikte İnci Taneleri'nin İzzet'ini oynayan Furkan Rıza Demirel'le aşk yaşadığını öğrendiğimiz Aslı Bekiroğlu duyanları şaşırtmıştı.

“Bu kadar güzel bir serinin beşinci filminde olmak çok gurur verici” diyen Aslı Bekiroğlu, Kutsal Damacana 5'in galasına İnci Taneleri dizisinin oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile katılmıştı.

Ocak ayında yaklaşık bir aydır birlikte oldukları öğrenilen çift, ilk kez el ele o gecede görüntülenmiş, ardından da magazin muhabirlerine sık sık birlikte yakalanmaya başlamıştı. 

Sosyal medyada birlikte çekildikleri sayısız pozlarını paylaşarak aşklarını cümle aleme duyuran çiftin birlikteliğinin üzerinden çok da uzun bir süre geçmeden ikilinin ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

Magazinburada kameralarına konuşan Furkan Rıza Demirel Samet Aday'a verdiği röportajda ikilinin ayrıldığını doğruladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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