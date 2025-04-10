Manşetleri Ayrılık Sardı: Aslı Bekiroğlu'nun İnci Taneleri'ndeki Sürpriz Aşkıyla Yollarını Ayırdığı Öğrenildi!
Manşetleri Ayrılık Sardı: Aslı Bekiroğlu'nun İnci Taneleri'ndeki Sürpriz Aşkıyla Yollarını Ayırdığı Öğrenildi!
Geçtiğimiz aylarda el ele katıldıkları bir film galasıyla aşklarını duyuran Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel kısa sürede çift olduklarını yaptıkları paylaşımlarla da doğrulamıştı. Galaya el ele katılmalarının ardından muhabirlere birlikte yakalanan çift birliktelikleriyle herkesi şaşırtırken, ayrılık kararı da bir o kadar ani geldi! İnci Taneleri ile ekranlarda izlediğimiz Furkan Rıza Demirel'in ilişkinin bittiğini duyururkenki halleri dikkat çekti.
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Jet Sosyete dizisinde canlandırdığı Melike karakteriyle hafızalara yerleşen Aslı Bekiroğlu zaman zaman açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemde gördüğümüz isimlerden biri.
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Aşağıda görmüş olduğunuz fotoğrafla birlikte İnci Taneleri'nin İzzet'ini oynayan Furkan Rıza Demirel'le aşk yaşadığını öğrendiğimiz Aslı Bekiroğlu duyanları şaşırtmıştı.
Magazinburada kameralarına konuşan Furkan Rıza Demirel Samet Aday'a verdiği röportajda ikilinin ayrıldığını doğruladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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