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Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Amerikan Model Vinnie Hacker'la Gece Kulübünde Tanışma Hikayesini Anlattı

Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Amerikan Model Vinnie Hacker'la Gece Kulübünde Tanışma Hikayesini Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.04.2025 - 11:29

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu  gündemden bir an olsun düşmüyor bildiğiniz gibi. Televizyon sunucusu ve oyuncu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızı Derin Talu, çektiği videolarla büyük bir popülariteye koşuyor.

TikTok hesabından annesiyle matcha yaptığı anları paylaşan Derin Talu gelen yorumları bir bir yanıtlayarak çektiği videolarla büyük izlenmeler almaya başladı. Son olarak Vinnie Hacker'la bir gece kulübünde tanıştığını söyleyen isim o anları anlattı! Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu son günlerin en gözde isimlerinden biri olmayı sosyal medyada paylaştığı videolarla sürdürüyor.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu son günlerin en gözde isimlerinden biri olmayı sosyal medyada paylaştığı videolarla sürdürüyor.

Araba Sevdası'nın yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu olduğunu bir kitapçıya giderek 'Ben Recaizade Mahmut Ekrem'in torunuyum' diyerek doğrulayan Derin Talu'nun videoları yüz binlerce izlenmeye devam ediyor. 

Son olarak toplu taşıma deneyimini 'Hiç toplu taşımaya bindin mi?' sorusuna istinaden cevaplayan Derin Talu İngilizce kullanımından tutun da mimiklerine kadar dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçmişte yaşadığı olaylardan tutun da günlük rutinine kadar hayatından birçok anıyı paylaşan Derin Talu son olarak Amerikan modelle tanışma hikayesini anlattı.

Geçmişte yaşadığı olaylardan tutun da günlük rutinine kadar hayatından birçok anıyı paylaşan Derin Talu son olarak Amerikan modelle tanışma hikayesini anlattı.

2003 doğumlu Derin Talu'nun bir erkekte aradığı kriterleri açıklayarak sevgilisi olmak isteyenlerden CV göndermelerini istemesinin ardından Amerika'daki anılarını anlatmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı 'matcha' videolarıyla ele geçiren Derin Talu bir gece kulübünde Vinnie Hacker'la tanıştığını söyledi.

Gelin Derin Talu'nun hikayeyi anlattığı o anlara birlikte bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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