Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Amerikan Model Vinnie Hacker'la Gece Kulübünde Tanışma Hikayesini Anlattı
Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Amerikan Model Vinnie Hacker'la Gece Kulübünde Tanışma Hikayesini Anlattı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu gündemden bir an olsun düşmüyor bildiğiniz gibi. Televizyon sunucusu ve oyuncu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızı Derin Talu, çektiği videolarla büyük bir popülariteye koşuyor.
TikTok hesabından annesiyle matcha yaptığı anları paylaşan Derin Talu gelen yorumları bir bir yanıtlayarak çektiği videolarla büyük izlenmeler almaya başladı. Son olarak Vinnie Hacker'la bir gece kulübünde tanıştığını söyleyen isim o anları anlattı! Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu son günlerin en gözde isimlerinden biri olmayı sosyal medyada paylaştığı videolarla sürdürüyor.
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Geçmişte yaşadığı olaylardan tutun da günlük rutinine kadar hayatından birçok anıyı paylaşan Derin Talu son olarak Amerikan modelle tanışma hikayesini anlattı.
Gelin Derin Talu'nun hikayeyi anlattığı o anlara birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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