Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Amerikan Model Vinnie Hacker'la Gece Kulübünde Tanışma Hikayesini Anlattı

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu gündemden bir an olsun düşmüyor bildiğiniz gibi. Televizyon sunucusu ve oyuncu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızı Derin Talu, çektiği videolarla büyük bir popülariteye koşuyor.

TikTok hesabından annesiyle matcha yaptığı anları paylaşan Derin Talu gelen yorumları bir bir yanıtlayarak çektiği videolarla büyük izlenmeler almaya başladı. Son olarak Vinnie Hacker'la bir gece kulübünde tanıştığını söyleyen isim o anları anlattı! Gelin detaylara birlikte bakalım!