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Şerbo'da Yaprak Dökümü: Pembe'nin Ardından Bir Ayrılık İddiası Daha Geldi

Şerbo'da Yaprak Dökümü: Pembe'nin Ardından Bir Ayrılık İddiası Daha Geldi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.04.2025 - 14:57

Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin diziden çıkmasıyla seyirci büyük üzüntü yaşadı. Pembe'nin diziden çıkmasını önümüzdeki haftalarda izleyecek seyirciye Birsen Altuntaş'tan bir şok daha geldi. Kendisine 'Sıla Türkoğlu diziden çıkacak mı?' diye sonra takipçisine Altuntaş'tan korkutan bir yanıt geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, şu sıralar ayrılık haberiyle anılıyor.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, şu sıralar ayrılık haberiyle anılıyor.

Dizinin başrolü Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması herkesi şoke ederken söz konusu gelişmenin yeni ayrılıkları beraberinde getirip getirmeyeceği ayrıca merak uyandırmıştı. Pembe'nin gidişiyle beraber mayıs ayında yayınlanacak sezon finalinde hangi karakterlerin hikayesinin sona ereceği teorileri kafalarımızı karıştırırken Sibel Taşçıoğlu haberini duyuran Birsen Altuntaş'tan bazı kötü haberler geldi.

Televizyon dünyasına dair en önemli haberleri duyuran Altuntaş, Pembe'nin ayrılığını duyuran ilk isim olmuştu.

Televizyon dünyasına dair en önemli haberleri duyuran Altuntaş, Pembe'nin ayrılığını duyuran ilk isim olmuştu.

Altuntaş bu defa X hesabından kendisine soru soran bir takipçisine cevap verdi. 

'Birsen hanım başka kimler çıkacak özellikle Sıla Türkoğlu çıkacak mı? Cevap verirseniz sevinirim.' sorusu üzerine Altuntaş, 'Var planlar ama net değil daha canım...' yanıtını verdi.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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