Şerbo'da Yaprak Dökümü: Pembe'nin Ardından Bir Ayrılık İddiası Daha Geldi
Şerbo'da Yaprak Dökümü: Pembe'nin Ardından Bir Ayrılık İddiası Daha Geldi
Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin diziden çıkmasıyla seyirci büyük üzüntü yaşadı. Pembe'nin diziden çıkmasını önümüzdeki haftalarda izleyecek seyirciye Birsen Altuntaş'tan bir şok daha geldi. Kendisine 'Sıla Türkoğlu diziden çıkacak mı?' diye sonra takipçisine Altuntaş'tan korkutan bir yanıt geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, şu sıralar ayrılık haberiyle anılıyor.
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Televizyon dünyasına dair en önemli haberleri duyuran Altuntaş, Pembe'nin ayrılığını duyuran ilk isim olmuştu.
İşte o paylaşım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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