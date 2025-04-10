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Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'in Senaristi Aşk-ı Memnu Oyuncusu Çıktı

Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'in Senaristi Aşk-ı Memnu Oyuncusu Çıktı

Aşk-ı Memnu Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.04.2025 - 14:01

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yayınlanır yayınlanmaz haftanın tek galibi haline geldi. Aşiret dizisi hasretimizi sonlandıran fenomen dizi hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı. Dizinin her hafta reyting rekoru kırmasını sağlayan senarist Gülizar Irmak, meğer Aşk-ı Memnu oyuncusuymuş.

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Bu sezonun en sürpriz işi hiç şüphesiz Uzak Şehir oldu.

Bu sezonun en sürpriz işi hiç şüphesiz Uzak Şehir oldu.

Mardin'de geçen bir aşiret dizisi olan Uzak Şehir, seyirciyi öyle etkisi altına aldı ki dizi önce pazartesi akşamlarının hemen ardından ise haftanın tek galibi oldu.

Uzak Şehir'in bu kadar başarılı olmasının sebebi elbette başrollerin uyumu olsa da Mardin'in atmosferi ve dizinin senaryosu bambaşka bir kapı açıyor. E haliyle Uzak Şehir'in senaryosunu yazan kişiyi de merak etmedik değil!

Meğer Uzak Şehir'in senaristi Aşk-ı Memnu'da Firdevs hanımın arkadaşı Sevil'i canlandıran Gülizar Irmak'mış!

Meğer Uzak Şehir'in senaristi Aşk-ı Memnu'da Firdevs hanımın arkadaşı Sevil'i canlandıran Gülizar Irmak'mış!

2008-2009 yılları arasında yayınlanan fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da Hilmi Önal'ın köstebeği ve Firdevs'in kumar arkadaşı olarak tanıdığımız Sevil'i canlandıran Gülizar Irmak, uzun süredir senaristlik yapıyormuş. 

İlk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki senaryo ekibinde yer alan Irmak, 2014'te Bana Artık Hicran De, 2023'te Ömer'in senaryosunu üstlenmiş. Hem oyuncu hem senarist olan Gülizar Irmak, şimdilerde de reyting rekortmeni Uzak Şehir'in senaryosunu kaleme alıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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