Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'in Senaristi Aşk-ı Memnu Oyuncusu Çıktı
Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'in Senaristi Aşk-ı Memnu Oyuncusu Çıktı
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yayınlanır yayınlanmaz haftanın tek galibi haline geldi. Aşiret dizisi hasretimizi sonlandıran fenomen dizi hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı. Dizinin her hafta reyting rekoru kırmasını sağlayan senarist Gülizar Irmak, meğer Aşk-ı Memnu oyuncusuymuş.
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Bu sezonun en sürpriz işi hiç şüphesiz Uzak Şehir oldu.
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Meğer Uzak Şehir'in senaristi Aşk-ı Memnu'da Firdevs hanımın arkadaşı Sevil'i canlandıran Gülizar Irmak'mış!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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