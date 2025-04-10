Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'in Senaristi Aşk-ı Memnu Oyuncusu Çıktı

Mardin'de geçen bir aşiret dizisi olan Uzak Şehir, seyirciyi öyle etkisi altına aldı ki dizi önce pazartesi akşamlarının hemen ardından ise haftanın tek galibi oldu.

Uzak Şehir'in bu kadar başarılı olmasının sebebi elbette başrollerin uyumu olsa da Mardin'in atmosferi ve dizinin senaryosu bambaşka bir kapı açıyor. E haliyle Uzak Şehir'in senaryosunu yazan kişiyi de merak etmedik değil!