Uzak Şehir’in Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılığa Ay Yapım’dan Açıklama

Dolandırıcılar, yapım şirketi adına sözleşmeler göndererek çekim yapılacağına dair sahte belgeler düzenliyor. Ardından, sözde hazırlık ödemeleri için “ödeme iste” yöntemiyle para talep ediyorlar. Bu sistemle pek çok kişi kandırılmaya çalışıldı.

Ay Yapım yaptığı resmi açıklamada, söz konusu dolandırıcılık girişimlerinin şirketle hiçbir ilgisi olmadığını, bu kişilerin tamamen kötü niyetli olduğunu belirtti. Şirket, hiçbir ticari işlemde bireysel para transferi ya da “ödeme iste” gibi yöntemler kullanmadığını vurguladı.

Ay Yapım, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı herkesin dikkatli olmasını ve benzer bir durumla karşılaşılması halinde doğrudan resmi kanallarla iletişime geçilmesini tavsiye etti. Özellikle “çekim yapılacak” diyerek para talep eden kişi ya da kuruluşlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.