Uzak Şehir’in Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılığa Ay Yapım’dan Açıklama
Uzak Şehir’in Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılığa Ay Yapım’dan Açıklama
Son günlerde bazı kişi ya da grupların, Ay Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin ismini kullanarak çekim yapılacağı bahanesiyle mekân sahipleriyle iletişime geçtiği ve bu kişilere sahte sözleşmeler imzalatarak “ödeme iste” yöntemiyle para talep ettiği ortaya çıktı. Yapım şirketi Ay Yapım, bu girişimlerin tamamen yasa dışı ve şirketle ilgisiz olduğunu belirterek kamuoyunu uyardı. Şirket ayrıca, suç duyurusu dahil olmak üzere tüm yasal süreci başlattığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen dizi Uzak Şehir'in adının kullanılarak mekân sahipleriyle temasa geçildiği ve dizi çekimi bahanesiyle para talep edildiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Ay Yapım'ın o açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın