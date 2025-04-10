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Uzak Şehir’in Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılığa Ay Yapım’dan Açıklama

Uzak Şehir’in Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılığa Ay Yapım’dan Açıklama

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.04.2025 - 10:05 Son Güncelleme: 10.04.2025 - 10:06

Son günlerde bazı kişi ya da grupların, Ay Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin ismini kullanarak çekim yapılacağı bahanesiyle mekân sahipleriyle iletişime geçtiği ve bu kişilere sahte sözleşmeler imzalatarak “ödeme iste” yöntemiyle para talep ettiği ortaya çıktı. Yapım şirketi Ay Yapım, bu girişimlerin tamamen yasa dışı ve şirketle ilgisiz olduğunu belirterek kamuoyunu uyardı. Şirket ayrıca, suç duyurusu dahil olmak üzere tüm yasal süreci başlattığını açıkladı.

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Fenomen dizi Uzak Şehir'in adının kullanılarak mekân sahipleriyle temasa geçildiği ve dizi çekimi bahanesiyle para talep edildiği ortaya çıktı.

Fenomen dizi Uzak Şehir'in adının kullanılarak mekân sahipleriyle temasa geçildiği ve dizi çekimi bahanesiyle para talep edildiği ortaya çıktı.

Dolandırıcılar, yapım şirketi adına sözleşmeler göndererek çekim yapılacağına dair sahte belgeler düzenliyor. Ardından, sözde hazırlık ödemeleri için “ödeme iste” yöntemiyle para talep ediyorlar. Bu sistemle pek çok kişi kandırılmaya çalışıldı.

Ay Yapım yaptığı resmi açıklamada, söz konusu dolandırıcılık girişimlerinin şirketle hiçbir ilgisi olmadığını, bu kişilerin tamamen kötü niyetli olduğunu belirtti. Şirket, hiçbir ticari işlemde bireysel para transferi ya da “ödeme iste” gibi yöntemler kullanmadığını vurguladı.

Ay Yapım, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı herkesin dikkatli olmasını ve benzer bir durumla karşılaşılması halinde doğrudan resmi kanallarla iletişime geçilmesini tavsiye etti. Özellikle “çekim yapılacak” diyerek para talep eden kişi ya da kuruluşlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İşte Ay Yapım'ın o açıklaması:

İşte Ay Yapım'ın o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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