Hislerinin Karşılığı Var mı?

Aşkın hikayesi, duyguların karşılıklı olduğu an başlar. Peki ya senin hislerin karşılıklı mı? Bu soru, belki de kalbinde taşıdığın o özel kişiye dair en büyük merakın. Belki de her gece yatağa başını koyduğun anda aklına gelen ilk soru bu. Onunla geçirdiğin her an, her bakış, her gülümseme belki de bu sorunun yanıtını aramakla geçiyor. Bu karmaşık duygusal labirentte yolunu bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ancak unutma ki, aşkın dili evrenseldir ve belirli işaretlerle kendini belli eder. Onun da seni düşündüğünü, seninle aynı duyguları paylaştığını gösteren belirtiler olabilir. Belki bir bakışında, belki bir jestinde, belki de en beklenmedik bir anda karşına çıkabilir bu işaretler. Bu yüzden gözlerini, kalbini ve ruhunu açık tut. Belki de aradığın yanıtlar çok yakınındadır. Unutma, aşk bir yolculuktur ve bu yolculukta en önemli rehberin kendi kalbindir. Senin hislerin karşılıklı mı diye merak ediyorsan, belki de ilk yapman gereken şey, kendi duygularını dinlemek ve onları anlamaya çalışmaktır.