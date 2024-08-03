Hislerinin Karşılığı Var mı?
Hislerinin Karşılığı Var mı?
Platonik, karşılıksız belki de karşılıklı.... Bir süre onun seni sevmesini beklemek mi yoksa sıradakine geçmek mi? Kafan bu konuda karışıksa sana doğru yolu gösteriyoruz. Senin hislerinin karşılığı var mı?
Haydi testeee!
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Cinsiyetini seçer misin?
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Yaşını da seçer misin?
Söyle bakalım sen ona karşı ne hissediyorsun?
Peki en son ne zaman görüştünüz?
Karşındaki kişinin de sana ilgi duyduğunu nasıl anlarsın?
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Peki şu an birileriyle flört ediyor musun?
Peki onun burcu ne?
Senin hislerin karşılıklı!
Senin hislerin karşılıksız!
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