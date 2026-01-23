Hiç Kimseye Anlatılmayan Duyguların Playlist’i
Hepimizin en derinlerinde kimseye anlatamadığı, sadece kendi içinde yaşadığı bazı duygular vardır. İşte tam da o an müzikler devreye girer ve kalbinizin derinliklerinde sakladığınız o duyguları ifade eder. İşte o şarkıların playlist'i!
1. Sufjan Stevens - "Fourth Of July"
2. Billie Eilish - What Was I Made For?
3. Can't Believe You're Gone
4. Kind of Bittersweet
5. James Arthur - Train Wreck
6. Lewis Capaldi - Someone You Loved
7. Chris Vana - Another Love
8. Bruno Mars - Talking To The Moon
9. coldplay - Sparks
10. Billie Eilish - TV
