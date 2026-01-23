onedio
Hiç Kimseye Anlatılmayan Duyguların Playlist’i

Aslı Uysal
Aslı Uysal
23.01.2026 - 19:01

Hepimizin en derinlerinde kimseye anlatamadığı, sadece kendi içinde yaşadığı bazı duygular vardır. İşte tam da o an müzikler devreye girer ve kalbinizin derinliklerinde sakladığınız o duyguları ifade eder. İşte o şarkıların playlist'i!

1. Sufjan Stevens - "Fourth Of July"

2. Billie Eilish - What Was I Made For?

3. Can't Believe You're Gone

4. Kind of Bittersweet

5. James Arthur - Train Wreck

6. Lewis Capaldi - Someone You Loved

7. Chris Vana - Another Love

8. Bruno Mars - Talking To The Moon

9. coldplay - Sparks

10. Billie Eilish - TV

