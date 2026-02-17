Herkesin Okuması Gereken Feminist Kitap Önerileri
'Kadın, kadının yurdudur.' sözleri size de güven veriyor mu? Peki bu sözün anlamını daha iyi kavramak ister miydiniz? O halde sizi feminizm hareketinin ilk günlerine götürelim. Bu sayede hem feminizmin tarihini, yapısını anlayacak hem de günümüz kahramanlarına, şartlarına dair yeni bir bakış açısı kazanacaksınız.
Elbette tüm bu anlattıklarımız, kitaplarla olacak!
İşte herkes tarafından okunması gereken feminist kitaplar.
Kadınlardan Nefret Eden Erkekler – Laura Bates
Bir Musibet: Yeni Türkiye’de Erillik, Şiddet ve Feminist Siyaset – Alev Özkazanç
Erkek Şiddetinden Kaçarken: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Sığınmacılar – Emel Coşkun & Beril Eski
Hiç Kimsenin Kızı – Virginia Giuffre
Erkeklik Krizi – Raewyn Connell
Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes
Hayat Yolları - Alice Miller
Cinsiyet Belası, Judith Butler
Kadının Adı Yok – Duygu Asena
