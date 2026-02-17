Herkesin Okuması Gereken Feminist Kitap Önerileri

Clarissa P. Estés, bu kült eserinde kadın ruhunun derinliklerine inerek, modern toplumun kalıpları arasında sıkışmış 'Vahşi Kadın' arketipini yeniden uyandırıyor. Kitap, kadim mitler, masallar ve halk hikayeleri aracılığıyla kadınların içsel doğasından nasıl uzaklaştığını ve bu kopuşun yarattığı boşluğu nasıl doldurabileceklerini inceliyor. Estés, kadınlara sadece teorik bilgiler sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kendi içsel rehberlerine güvenmeleri için yalın, uygulanabilir ve doğayla uyumlu çözüm yolları öneriyor. Şifacı ve psikanalist kimliğini birleştiren yazar, bastırılmış dürtülerin, yaratıcılığın ve sezgilerin nasıl birer güç kaynağına dönüştürülebileceğini ustalıkla anlatıyor.

Kendi içindeki sınırsız gücü ve yaratıcılığı keşfetmek isteyen kadınlar için.