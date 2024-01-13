Herkesin Mutlaka Okuması Gerektiği Farkındalık Kazandırıp Hayatınızı Değiştirecek En İyi Psikoloji Kitapları
Herkesin Mutlaka Okuması Gerektiği Farkındalık Kazandırıp Hayatınızı Değiştirecek En İyi Psikoloji Kitapları
Size farkındalık kazandırarak yaşadığınız veya yaşayabileceğiniz sorunlara çözüm sunacak en iyi psikoloji kitaplarını sizler için derledik. Bu kitaplar her türlü probleme karşı kılavuzunuz olacak ve sorunsuz bir yaşama geçiş yapmanızı sağlayacak. Keyifli okumalar! 👇
Kaynak: Kitapların konusu tanıtım bültenlerinden alınmıştır.
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1. İkili İlişkilerde Duygusal Manipülasyon: Narsist Bir Partnerle Yüzleşmek - Pascale Chapaux-Morelli, Pascal Couderc
2. Hayır Demeyi Bilmek: Sağlıklı Sosyal İlişkiler İçin Reddetmeyi Öğrenmek - Marie Haddou
3. Mutsuz Olmak: Bir Yüreklendirme - Wilhelm Schmid
4. Zor Bir Ailede Büyümek: Geçmişi Onarmanın ve Hayatı Geri Kazanmanın Yolları - Susan Forward, Craig Buck
5. "Zor Kişilikler"le Yaşamak - François Lelord, Christophe Andre
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6. Bağlanma: Aşkı Bulmanın ve Korumanın Bilimsel Yolları - Amir Levine, Rachel Heller
7. Seninle Başlamadı: Kalıtsal Aile Travmalarının Kim Olduğumuza Etkileri Ve Sorunların Üstesinden Gelebilmenin Yolları - Mark Wolynn
8. Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom
9. ‘’Ben’’ Değeri Tiryakiliği - Kadir Özer
10. Kişiliğin Mi Var Derdin Var - A. Kadir Özer
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11. İyi Hissetmek - David D. Burns
12. Bağışlanan Terapi - Irvin D. Yalom
13. İnsan Olmak - Engin Geçtan
14. Dinle, Küçük Adam - Wilhelm Reich
15. Beden Asla Yalan Söylemez - Alice Miller
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16. Mindfulness: Bilinçli Farkındalık - Zümra Atalay
17. Ya Hiç Karşılaşmasaydık - Tuğçe Isıyel
18. Narsistle Ateşkes - Wendy Behary
19. Beden Kayıt Tutar: Travmanın İyileşmesinde Beyin, Zihin ve Beden - Bessel A. Van Der Kolk
20. İnsanların Oynadığı Oyunlar - Eric Berne
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