Her Kadının Mutlaka Çantasında Olması Gereken 10 Temel Eşya

Tabii ki cüzdan olmayan bir çanta olmaz. İçinde kartlar, kimlikler ve para olan cüzdansız adım atmak mümkün değil. Kullanışlı bir cüzdan ile çantan çok daha derli toplu oluyor. Bu arada cüzdanı sadece kullanışlı bir aksesuar olarak görmemek gerek. Çünkü cüzdan aynı zamanda kombinini tamamlayan şık bir parça.