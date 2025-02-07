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Her Kadının Mutlaka Çantasında Olması Gereken 10 Temel Eşya

etiket Her Kadının Mutlaka Çantasında Olması Gereken 10 Temel Eşya

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 17:01

Günlük hayatta çantamızda hayat kurtarıcı birçok ürün olması gerekiyor. Her kadının çantasında olması gereken bu ürünler nelermiş inceledik! Gelin çantada olmazsa olmaz ürünlere birlikte bakalım..

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1. Cüzdan

Tabii ki cüzdan olmayan bir çanta olmaz. İçinde kartlar, kimlikler ve para olan cüzdansız adım atmak mümkün değil. Kullanışlı bir cüzdan ile çantan çok daha derli toplu oluyor. Bu arada cüzdanı sadece kullanışlı bir aksesuar olarak görmemek gerek. Çünkü cüzdan aynı zamanda kombinini tamamlayan şık bir parça.

2. Powerbank

Telefon her çantada var zaten. Çünkü telefon demek aslında ajanda, navigasyon, kamera ve daha birçok şey demek. Bu kadar çok kullanılan telefon için powerbankler de şart. Özellikle dışarıda uzun saatler geçiriyorsan powerbanksiz olmuyor. Yoğun bir gün yaşıyorsan şarj aleti ile uğraşmak seni yorabilir. O yüzden çantanda her daim powerbank olmalı!

3. Dudak Nemlendiricisi

Dudak nemlendirmek soğuk günlerde şart diyebiliriz. O yüzden her an yanında bir dudak nemlendiricisi olması gerekiyor. Gün içinde dudakların kuruduğu her an nemlendirici sürebilmen için çantandaki nemlendirici çok işe yarayacak! Nemlendirici içerikli ruj tercih ederek hem dudaklarına renk katabilir hem de dudaklarına bakım yapabilirsin.

4. Not Defteri

Bir not defterine ne zaman ihtiyaç duyulacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Her ne kadar telefon her işe yarasa da bazen bir not defterine yazmak iyi gelebiliyor. Aklına gelen bir şeyi not alırken ya da alışveriş listesi hazırlarken bu not defterini kullanabilirsin. Küçük bir defter olacağı için çantanda yer de kaplamıyor.

5. Bakım Çantası

Bakım çantası demek dışarıda ihtiyaç duyabileceğin eşyaları koyduğun bir çanta demek. Buna ihtiyacına uygun şekilde eşyalar koyabilirsin. Mesela ıslak mendil, peçete ya da başka ne ihtiyacın varsa bunları bu çantaya koyabilirsin. Bunların her an elinin altında olması dışarıda hayatını kolaylaştıracaktır.

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6. İlaç Kutusu

Eğer düzenli ilaç kullanıyorsan o zaman bu ilaçların çantanda yer alması gerekiyor. Sık yaşadığın sorunlar için bazı ilaçlar dışarıda hayat kurtarıcı olabilir. Kullanmıyorsan bile çantanda bir ağrı kesici olması ağrın olduğunda anında müdahale etmek için gerekli. Dağınık durmaması için bunlara özel bir ilaç kutusu da yapabilirsin.

7. Gözlük

Yazın zaten güneş gözlüksüz duramıyoruz doğru ama kışın da havanın güneşli olduğu günlerde yanında bir güneş gözlüğü olması çok işine yarayabilir. O yüzden güneş gözlüğü her zaman çantanda yer alması gerekenlerin başında geliyor. Eğer numaralı gözlük kullanıyorsan elbette o da çantanda olmalı.

8. Toka

Saçını dışarıda bir anda toplamak isteyebilirsin. O yüzden bir saç tokası çantanda olsa çok iyi olur. Buna eşlik eden katlanabilir bir tarak ve ayna da olsa fena olmaz bizce! Bu sayede dışarıda saçın bozulduğu an kolayca düzeltip gününe devam edebilirsin. Küçük taraklardan alırsan çantanda çok da yer kaplamaz.

9. Makyaj Çantası

Dışarıdayken makyajını tazelemek isteyebilirsin. Yanında bir makyaj çantası bulunması böyle zamanlarda hayat kurtarıcı olabilir. İçine öyle çok bir şey koymana gerek yok aslında. Bir ruj, allık ve eyeliner dışarıda seni kurtarmaya yeter bizce. Bir de ayna koyarsan tabii müthiş olur!

10. Su

Dışarıdayken su ihtiyacımızı görmezden gelebiliyoruz. Bunun için yanında her zaman küçük bir su şişesi olmasında fayda var. Bunun yanında küçük birkaç atıştırmalık da ekleyebilirsin. Kendini kötü hissettiğin ya da yoğunluktan bir şeyler yiyemediğin zamanlarda bu atıştırmalıklar gününü kurtarabilir. Öyle büyük şeylerden bahsetmiyoruz burada elbette. Protein bar, kuru yemiş ya da meyve gibi atıştırmalıklar tam çantaya atmalık!

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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