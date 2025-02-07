Her Kadının Mutlaka Çantasında Olması Gereken 10 Temel Eşya
Her Kadının Mutlaka Çantasında Olması Gereken 10 Temel Eşya
Günlük hayatta çantamızda hayat kurtarıcı birçok ürün olması gerekiyor. Her kadının çantasında olması gereken bu ürünler nelermiş inceledik! Gelin çantada olmazsa olmaz ürünlere birlikte bakalım..
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1. Cüzdan
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2. Powerbank
3. Dudak Nemlendiricisi
4. Not Defteri
5. Bakım Çantası
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6. İlaç Kutusu
7. Gözlük
8. Toka
9. Makyaj Çantası
10. Su
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