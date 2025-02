Her Kadının Mutlaka Çantasında Olması Gereken 10 Temel Eşya

Bir not defterine ne zaman ihtiyaç duyulacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Her ne kadar telefon her işe yarasa da bazen bir not defterine yazmak iyi gelebiliyor. Aklına gelen bir şeyi not alırken ya da alışveriş listesi hazırlarken bu not defterini kullanabilirsin. Küçük bir defter olacağı için çantanda yer de kaplamıyor.