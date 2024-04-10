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Her Biri Birer Başyapıt Olsa da Uzunluklarıyla İçimizi Bayan 15 Film

Her Biri Birer Başyapıt Olsa da Uzunluklarıyla İçimizi Bayan 15 Film

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 14:02

Olur da ekran başında uykuya dalmak gibi bir isteğiniz varsa bu filmlerden birini açın; çok yararı olacaktır... 👀

Not: Film bilgileri IMDb ve TMDB'den alınmıştır.

Kaynak: https://www.ranker.com/list/movies-to...
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15. Matrak Adamlar - 2 saat 26 dakika

15. Matrak Adamlar - 2 saat 26 dakika

IMDb: 6.3

Özet: Ünlü bir stand-up ustası olan George Simmons, kan dolaşımındaki bir sorun nedeniyle ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenir. George'un bir yıldan az ömrü kalmıştır. Ira ise ümit vaadeden ve George'u örnek alan bir stand-up komedyenidir. Ira ve George günün birinde aynı klüpte sahne alırlar. Ira'nın yeteneğini fark eden George, onu asistanı olması için ikna eder. Ira’nın hayatına girmesi ile George bir çalışandan çok, bir arkadaş edinmiştir.

14. Eternals - 2 saat 36 dakika

14. Eternals - 2 saat 36 dakika

IMDb: 6.3

Özet: Deviantlar'ın artık tarihe karıştığı düşünülmektedir. Ancak insanlığın en eski düşmanı olan Deviantlar, beklenmedik bir şekilde geri döner. Bu durum insanlık için büyük bir tehlike oluşturur. Süper güçlere sahip iki grup, tarih boyunca hangi ırkın daha güçlü olduğunu kanıtlamak için birbirleriyle savaşıyor. Eternallar, insanlığı bir kez daha kurtarmak için yeniden bir araya gelmek zorunda kalırlar.

13. Avustralya - 2 saat 45 dakika

13. Avustralya - 2 saat 45 dakika

IMDb: 6.6

Özet: Kendisine miras kalan toprakları almak için gelen Lady Sarah, bölgenin yerlilerinden olan sert mizaçlı ve bir o kadar da kaba olan Drover (Hugh Jackman) ile aynı safta yer almak istemese de buna mecbur kalır. Bulundukları yerden milllerce uzakta olan bu dünya harikası topraklara varabilmek için uzun bir yol kattettikten sonra Darwin isimli bu şehrin Pearl Harbor’a saldıran Japon kuvvetleri tarafından bombalandığını öğrenirler...

12. Transformers 4: Kayıp Çağ - 2 saat 45 dakika

12. Transformers 4: Kayıp Çağ - 2 saat 45 dakika

IMDb: 5.6

Özet: Chicago'nun işgalinin üzerinden 4 yıl geçmiştir. Cade Yeager, kızı Tessa ile birlikte kendi halinde yaşayan bir tamirci ve mucittir. Ancak günün birinde bütün Autobot ve Deceptionları dize getiren bir Optimus Prime'ı yapmayı başardığında huzurlu hayatları son bulacaktır.

11. Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu - 2 saat 49 dakika

11. Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu - 2 saat 49 dakika

IMDb: 7.1

Özet: Kaptan Jack Sparrow’u, Davy Jones’un sandığındaki akıllara zarar tuzaktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmaya kararlı olan Will Turner ile Elizabeth Swann, çaresizlik içinde Kaptan Barbossa ile ittifak yaparlar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi’nin kontrolü altında olan Davy Jones’un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi The Flying Dutchman, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır. İhanet, vefasızlık ve dönekliğin kol gezdiği vahşi denizlerde yelken açan korsanlarımızın yolu egzotik Singapur’a düşer.

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10. O: Bölüm 2 - 2 saat 49 dakika

10. O: Bölüm 2 - 2 saat 49 dakika

IMDb: 6.5

Özet: Kaybedenler Kulübü tarafından yenilgiye uğratılmasından yirmi yedi yıl sonra, Pennywise, Derry kasabasını yeniden dehşete düşürmek üzere geri döner. Artık birer yetişkin olan Kaybedenler Kulübü üyeleri Derry'i terk etmiş ve kendi yollarını çoktan çizmişlerdir. Derry'de çocukların tekrardan ortadan kaybolmaya başlamasıyla, kulübün kasabada kalmış tek üyesi olan Mike diğerlerini kasabaya geri çağırır. Geçmişin deneyimlerinden dolayı yıpranmış olan kulüp üyelerinin Pennywise’ı bu kez sonsuza dek ortadan kaldırabilmek için kendi en derin korkularıyla yüzleşmeleri gerekecektir.

9. Scarface - 2 saat 50 dakika

9. Scarface - 2 saat 50 dakika

IMDb: 8.3

Özet: Tony Montana isimli Kübalı suçlu, Miami'ye gelip uyuşturucu lordu Robert Loggia'nın emrinde çalışmaya başlar. Montana'nın hırsı ve öfkesi basamaklaı hızla tırmanıp büyük bir şuç şebekesinin başı olmasını sağlar. 170 dakikalık film, uyuşturucu dünyasının gizli kapılar ardında dönen çarklarından başlayarak suç dünyasını gözler önüne serer.Howard Hawks'ın 1931 tarihli aynı isimli filminden uyarlandı. Brian De Palma'nın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu da Oliver Stone'a ait. Hem türün hem de yönetmenin başyapıtlarından biri. Al Pacino'nun ders niteliğindeki performansını ve müziklerini de ayrı ayrı belirtmek gerek tabii.

8. Pearl Harbor - 3 saat 3 dakika

8. Pearl Harbor - 3 saat 3 dakika

IMDb: 6.2

Özet: Eskiden beri aralarında derin bir dostluk bulunan iki arkadaş, savaşa gitmenin arifesindedirler. İkinci Dünya Savaşı tüm vahşetiyle sürmektedir ve savaşa dahil olan Amerika Birleşik Devletleri, kendi kaderini belirlemek üzeredir. Savaş bu iki insanı da içine katarak, dev bir liman baskınıyla, derin bir vahşet sunacaktır. Savaş her zamanki gibi, görkemli ve kanlıdır.

7. King Kong - 3 saat 7 dakika

7. King Kong - 3 saat 7 dakika

IMDb: 7.2

Özet: 1933 yılında film yapımcısı Carl Denham, başrol oyuncusu güzel Ann Darrow'un da bulunduğu bir ekiple, egzotik Kafatası Adası'na gelir. Burada Ann'in güzelliğinden etkilenip ona aşık olan King Kong adlı dev bir goril ile karşılaşırlar.

6. Avatar: Suyun Yolu - 3 saat 12 dakika

6. Avatar: Suyun Yolu - 3 saat 12 dakika

IMDb: 7.6

Özet: James Cameron’ın Pandora dünyasına geri döndüğü duygu yüklü aksiyon-macera filmi “Avatar: The Way of Water” yeni zirvelere ulaşıyor ve saklı kalmış derinlikleri keşfediyor. İlk filmdeki olayların yaklaşık on yıl sonrasında geçen “Avatar: The Way Of Water”da Sully ailesinin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikayesi, peşlerini bırakmayan sorunlar, birbirlerini korumak için yaptıkları, hayatta kalmak için verdikleri mücadeleler ve katlandıkları trajediler anlatılıyor. Tüm hikaye, izleyicilerin yeni Na’vi kültürleri ve egzotik deniz canlılarıyla tanıştıkları Pandora’nın nefes kesici atmosferinde geçiyor.

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5. Kleopatra - 3 saat 12 dakika

5. Kleopatra - 3 saat 12 dakika

IMDb: 7.0

Özet: MÖ. 48'de, Roma İmparator'u Sezar Mısır'a sefere çıkmaya karar verir. Ptolemy Sezar'ın güvenini kazanmaya çalışırken, kurnaz eski Kraliçe Kleopatra Sezar'a küçük bir oyun oynar ve Ptolemy'i devredışı bırakır. Sezar çok etkilendiği Kleopatra'yı kendisine eş olarak alır ve onu Mısır'ın tek hakimi ilan eder. Beraberliklerinden Caesarion adını verdikleri bir de oğulları olur. Ama Sezar'ın Roma'ya geri dönmesi gerekmektedir. Beraberinde Kleopatra'yı da götürür. Yeni kraliçe için görkemli bir karşılama töreni düzenlenir. Fakat kısa süre sonra Sezar suikaste uğrayınca güzel kraliçe de ülkesi Mısır'a geri döner.

4. The Irishman - 3 saat 29 dakika

4. The Irishman - 3 saat 29 dakika

IMDb: 7.8

Özet: II. Dünya Savaşı'nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, yıllar boyu Bufalino suç örgütü için çalışmıştır. Birçok ünlü isim için dolandırıcılık, tetikçilik yapan ve ‘İrlandalı’ lakabı ile anılan Sheeran, aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Frank Sheeran’ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor.

3. Rüzgar Gibi Geçti - 3 saat 58 dakika

3. Rüzgar Gibi Geçti - 3 saat 58 dakika

IMDb: 8.2

Özet: Güneyli güzel Scarlett O'Hara üç evliliği, iç savaş ve Güneyin yeniden inşaa edilmesi sürecinde zenginlikten fakirliğe düşüşünü, sonra yeniden zenginliğe kavuşmasını anlatan film, Margaret Mitchell'in klasik eserinden sinemaya uyarlanmış olup yapımcı David O. Selznick'in en başarılı eseri kabul edilmiştir.

2. Zack Snyder'ın Adalet Birliği - 4 saat 2 dakika

2. Zack Snyder'ın Adalet Birliği - 4 saat 2 dakika

IMDb: 7.9

Özet: Süpermen’in nihai fedakarlığının boşuna olmamasını sağlamaya kararlı olan Bruce Wayne, dünyayı felaket oranlarının yaklaşan bir tehdidinden korumak için bir meta insan ekibi oluşturma planlarıyla Diana Prince ile güçlerini birleştirir.

1. Gettysburg - 4 saat 31 dakika

1. Gettysburg - 4 saat 31 dakika

IMDb: 7.6

Özet: Bir zamanlar ABD’nin kanayan yarası olan Kuzey-Güney iç savaşı filmin konusunu oluşturmakta. Dört yıl süren bu iç savaş büyük yıkımlara yol açmış, hatta ABD’nin ikiye bölünmesine ramak kalmıştı. “Rüzgâr Gibi Geçti” filmi bu iç savaşta daha çok cephe gerisindeki güneyli halkın yaşadıklarını anlatmaktayken, “Gettysburg” filmi ise cephedeki olaylara eğiliyor. İç savaşın kaderini belirleyen Gettysburg Savaşı çok kanlı bir savaş olmuş ve her iki taraftan da yaklaşık 50 bin kişi ölmüştü.

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