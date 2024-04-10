Her Biri Birer Başyapıt Olsa da Uzunluklarıyla İçimizi Bayan 15 Film
Her Biri Birer Başyapıt Olsa da Uzunluklarıyla İçimizi Bayan 15 Film
Kaynak: https://www.ranker.com/list/movies-to...
Olur da ekran başında uykuya dalmak gibi bir isteğiniz varsa bu filmlerden birini açın; çok yararı olacaktır... 👀
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15. Matrak Adamlar - 2 saat 26 dakika
14. Eternals - 2 saat 36 dakika
13. Avustralya - 2 saat 45 dakika
12. Transformers 4: Kayıp Çağ - 2 saat 45 dakika
11. Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu - 2 saat 49 dakika
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10. O: Bölüm 2 - 2 saat 49 dakika
9. Scarface - 2 saat 50 dakika
8. Pearl Harbor - 3 saat 3 dakika
7. King Kong - 3 saat 7 dakika
6. Avatar: Suyun Yolu - 3 saat 12 dakika
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5. Kleopatra - 3 saat 12 dakika
4. The Irishman - 3 saat 29 dakika
3. Rüzgar Gibi Geçti - 3 saat 58 dakika
2. Zack Snyder'ın Adalet Birliği - 4 saat 2 dakika
1. Gettysburg - 4 saat 31 dakika
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