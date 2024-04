Her Biri Birer Başyapıt Olsa da Uzunluklarıyla İçimizi Bayan 15 Film

IMDb: 7.6

Özet: James Cameron’ın Pandora dünyasına geri döndüğü duygu yüklü aksiyon-macera filmi “Avatar: The Way of Water” yeni zirvelere ulaşıyor ve saklı kalmış derinlikleri keşfediyor. İlk filmdeki olayların yaklaşık on yıl sonrasında geçen “Avatar: The Way Of Water”da Sully ailesinin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikayesi, peşlerini bırakmayan sorunlar, birbirlerini korumak için yaptıkları, hayatta kalmak için verdikleri mücadeleler ve katlandıkları trajediler anlatılıyor. Tüm hikaye, izleyicilerin yeni Na’vi kültürleri ve egzotik deniz canlılarıyla tanıştıkları Pandora’nın nefes kesici atmosferinde geçiyor.