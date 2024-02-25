Onları Hiç Tanıyamamışız: Dünyaca Ünlü Oyuncuların Günlük Hayatta Kullanmadıkları Gerçek İsimleri
Onları Hiç Tanıyamamışız: Dünyaca Ünlü Oyuncuların Günlük Hayatta Kullanmadıkları Gerçek İsimleri
Kaynak: https://collider.com/actors-with-diff...
Dünyaca ünlü aktör ve aktrislerin gerçek isimlerini duyunca bu zamana kadar tüm bildiklerinizi unutacaksınız! En ilgincini en sona sakladık...
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10. Jennifer Aniston'ın gerçek ismi Jennifer Anastassakis.
9. Winona Ryder'ın gerçek ismi Winona Horowitz.
8. Natalie Portman'ın gerçek ismi Natalie Hershlag.
7. Jamie Foxx'ın gerçek ismi Eric Marlon Bishop.
6. Olivia Wilde'ın gerçek ismi Olivia Cockburn.
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5. Vin Diesel'in gerçek ismi Mark Sinclair.
4. Meg Ryan'ın gerçek ismi Margaret Mary Emily Anne Hyra.
3. Kirk Douglas'ın gerçek ismi Issur Danielovich.
2. Audrey Hepburn'ün gerçek ismi Audrey Ruston.
1. Joaquin Phoenix'in gerçek ismi Rafael Bottom.
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