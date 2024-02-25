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Onları Hiç Tanıyamamışız: Dünyaca Ünlü Oyuncuların Günlük Hayatta Kullanmadıkları Gerçek İsimleri

Onları Hiç Tanıyamamışız: Dünyaca Ünlü Oyuncuların Günlük Hayatta Kullanmadıkları Gerçek İsimleri

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 19:31

Dünyaca ünlü aktör ve aktrislerin gerçek isimlerini duyunca bu zamana kadar tüm bildiklerinizi unutacaksınız! En ilgincini en sona sakladık...

Kaynak: https://collider.com/actors-with-diff...
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10. Jennifer Aniston'ın gerçek ismi Jennifer Anastassakis.

10. Jennifer Aniston'ın gerçek ismi Jennifer Anastassakis.

Yunanistan kökenli aktör John Aniston'ın biricik kızı Jennifer Aniston, dünyaya Jennifer Anastassakis olarak geldi. Güzel bir soyadı olsa da hem hayranları için söylemesi hem de yazması zor olacağından kısaltılmış halini tercih etti.

9. Winona Ryder'ın gerçek ismi Winona Horowitz.

9. Winona Ryder'ın gerçek ismi Winona Horowitz.

Stranger Things, Edward Scissorhands, Beetlejuice gibi sayısız kaliteli yapımın başrol ismi Winona Ryder'ın gerçek soyadı Horowitz. Winona soyadından söylemesi daha kolay ve hatırlanabilir başka bir soyadı için vazgeçmiş.

8. Natalie Portman'ın gerçek ismi Natalie Hershlag.

8. Natalie Portman'ın gerçek ismi Natalie Hershlag.

Soyisimlerinden devam ediyoruz: Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, Hershlag soyismini bir aktrise uygun olmadığını düşünerek kenara atmış.

7. Jamie Foxx'ın gerçek ismi Eric Marlon Bishop.

7. Jamie Foxx'ın gerçek ismi Eric Marlon Bishop.

Eric Marlon Bishop olarak dünyaya gelen Foxx, sahne ismi olarak 'Jamie Foxx'ı tercih etmiş. Oldukça yerinde bir seçim.

6. Olivia Wilde'ın gerçek ismi Olivia Cockburn.

6. Olivia Wilde'ın gerçek ismi Olivia Cockburn.

Olivia Wilde, uzun vadede soyisminin kendisine zorluk çıkaracağını düşünerek 'Wilde'ı tercih etmiş. Ve kendisine baya da yakışmış.

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5. Vin Diesel'in gerçek ismi Mark Sinclair.

5. Vin Diesel'in gerçek ismi Mark Sinclair.

İnanması oldukça zor olsa da Vin Diesel'in gerçek ismi Mark Sinclair! Kendisi unutması kolay bir isimden oldukça teatral bir isme geçiş yapmış.

4. Meg Ryan'ın gerçek ismi Margaret Mary Emily Anne Hyra.

4. Meg Ryan'ın gerçek ismi Margaret Mary Emily Anne Hyra.

Niçin Meg Ryan'ı tercih ettiğini anlamak zor değil: Çünkü film afişlerine sığmayacak ismi sektörde pek de tutmazdı...

3. Kirk Douglas'ın gerçek ismi Issur Danielovich.

3. Kirk Douglas'ın gerçek ismi Issur Danielovich.

Hollywood'un efsanelerinden Kirk Douglas da daha karizmatik ve akılda kalıcı olması için isim değiştiren ünlüler kervanından... Orijinal ismi çok güzel olsa da akılda tutması ve hayranlarının hatırlaması zor olabilirdi.

2. Audrey Hepburn'ün gerçek ismi Audrey Ruston.

2. Audrey Hepburn'ün gerçek ismi Audrey Ruston.

Audrey Hepburn, Katherine Hepburn ile akraba olmamasına rağmen soyismini çok beğendiği için almış. Ve kendisine çok yakıştığını itiraf etmemiz gerek...

1. Joaquin Phoenix'in gerçek ismi Rafael Bottom.

1. Joaquin Phoenix'in gerçek ismi Rafael Bottom.

Ünlü oyuncunun kimlikteki ismi Joaquin Rafael Bottom idi. Ancak ailesi 'Phoenix' soyismine geçti. Ortaya da dünyanın en havalı isim soyisim kombosu olan Joaquin Phoenix çıktı.

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