Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bir Zamanlar Parlayan Bir Yıldızken Şimdi Hollywood'dan Silinip Giden Amanda Bynes'ın Üzücü Değişimi

Bir Zamanlar Parlayan Bir Yıldızken Şimdi Hollywood'dan Silinip Giden Amanda Bynes'ın Üzücü Değişimi

Effy
Effy - Onedio Editörü
28.03.2024 - 20:47

Nickelodeon kanalında yaptığı işlerle çocuk yaşta oyunculuk sektörüne atılan Amanda Bynes, şimdilerde görenleri şoke edecek derecede değişti. Sektörde maruz kaldıklarının ardından yaşadığı değişim sevenlerini üzdü.

Buyurun beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çocuk yaşta yıldız bir oyuncu haline gelen Amanda Bynes'ın Nickelodeon kanalında kendi ismiyle şovu dahi vardı.

Çocuk yaşta yıldız bir oyuncu haline gelen Amanda Bynes'ın Nickelodeon kanalında kendi ismiyle şovu dahi vardı.

The Amanda Show herkesin favorisi haline gelmişti.

Nickelodeon'ın ardından gençlik dizilerinde Hollywood kariyerini sürdüren ünlü oyuncu sayısız meşhur yapımda rol aldı.

Nickelodeon'ın ardından gençlik dizilerinde Hollywood kariyerini sürdüren ünlü oyuncu sayısız meşhur yapımda rol aldı.

2010 yılında bir anda oyunculuğu bırakan ünlü ismin yaşadığı köklü değişim ise görenleri şaşırttı...

2010 yılında bir anda oyunculuğu bırakan ünlü ismin yaşadığı köklü değişim ise görenleri şaşırttı...

Eski oyuncunun bu değişimindeki en büyük sebeplerden birinin Nickelodeon geçmişi ve orada yaşadıkları olduğu düşünülüyor.

Eski oyuncunun bu değişimindeki en büyük sebeplerden birinin Nickelodeon geçmişi ve orada yaşadıkları olduğu düşünülüyor.

Yayımlanan son belgeselde kanaldaki eski yapımcılara dair kan donduran gerçekler ortaya çıkmıştı:

Çocukluğunda tüm hayatıyla ün ve şöhretin merkezinde olan ünlü ismin son yıllarda mental problemlerle mücadele ettiği aktarıldı.

Çocukluğunda tüm hayatıyla ün ve şöhretin merkezinde olan ünlü ismin son yıllarda mental problemlerle mücadele ettiği aktarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

En son 2023 yılında kendisine yeni meslek olarak manikürcülüğü seçmişti: Şimdilerde ise podcast sunuyor.

En son 2023 yılında kendisine yeni meslek olarak manikürcülüğü seçmişti: Şimdilerde ise podcast sunuyor.

Böylesine başarılı bir oyuncunun Hollywood'dan silinip gitmesine ise sevenleri her seferinde üzülüyor.

Böylesine başarılı bir oyuncunun Hollywood'dan silinip gitmesine ise sevenleri her seferinde üzülüyor.

Kendisinin son görüntüsünün ise kasıtlı olduğu ve çocuk yaşta objeleştirildiği için şimdi erkeklere çekici gelmemek için estetiğe başvurduğu söyleniyor...

Kendisinin son görüntüsünün ise kasıtlı olduğu ve çocuk yaşta objeleştirildiği için şimdi erkeklere çekici gelmemek için estetiğe başvurduğu söyleniyor...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?