Bir Zamanlar Parlayan Bir Yıldızken Şimdi Hollywood'dan Silinip Giden Amanda Bynes'ın Üzücü Değişimi
Bir Zamanlar Parlayan Bir Yıldızken Şimdi Hollywood'dan Silinip Giden Amanda Bynes'ın Üzücü Değişimi
Nickelodeon kanalında yaptığı işlerle çocuk yaşta oyunculuk sektörüne atılan Amanda Bynes, şimdilerde görenleri şoke edecek derecede değişti. Sektörde maruz kaldıklarının ardından yaşadığı değişim sevenlerini üzdü.
Buyurun beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çocuk yaşta yıldız bir oyuncu haline gelen Amanda Bynes'ın Nickelodeon kanalında kendi ismiyle şovu dahi vardı.
Nickelodeon'ın ardından gençlik dizilerinde Hollywood kariyerini sürdüren ünlü oyuncu sayısız meşhur yapımda rol aldı.
2010 yılında bir anda oyunculuğu bırakan ünlü ismin yaşadığı köklü değişim ise görenleri şaşırttı...
Eski oyuncunun bu değişimindeki en büyük sebeplerden birinin Nickelodeon geçmişi ve orada yaşadıkları olduğu düşünülüyor.
Çocukluğunda tüm hayatıyla ün ve şöhretin merkezinde olan ünlü ismin son yıllarda mental problemlerle mücadele ettiği aktarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
En son 2023 yılında kendisine yeni meslek olarak manikürcülüğü seçmişti: Şimdilerde ise podcast sunuyor.
Böylesine başarılı bir oyuncunun Hollywood'dan silinip gitmesine ise sevenleri her seferinde üzülüyor.
Kendisinin son görüntüsünün ise kasıtlı olduğu ve çocuk yaşta objeleştirildiği için şimdi erkeklere çekici gelmemek için estetiğe başvurduğu söyleniyor...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda