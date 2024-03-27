Yediği Lincin Ardından Sevgilisine Sığınan Selena Gomez Aşka Geldi!
Yediği Lincin Ardından Sevgilisine Sığınan Selena Gomez Aşka Geldi!
Selena Gomez yabancı magazinin aşina olduğu bir sima: Kendisinin her hareketi ve paylaşımı olay oluyor! En son paylaştığı selfieler yüzünden topa tutulan Gomez, şimdi kötü yorumların ardından biricik aşkına sığındı...
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Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ne yaparsa yapsın sosyal medyada kötü yorumlardan yakasını kurtaramıyor...
Ünlü şarkıcı en son rapçi Benny Blanco ile olan birlikteliğiyle topa tutulmuş, sevgilisine kötü yorum yapanlara 'O başıma gelen en iyi şey' diyerek aşkını savunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde ise Instagram hesabında paylaşıp ışık hızıyla sildiği selfieleri herkese dert oldu!
Ünlü şarkıcıyı en çok da kilosundan vuranlar olsa da, ardındaki gerçek duyanları epey üzdü.
Selena Gomez gelen kötü yorumların ardından biriciğiyle paylaşım yaptı...
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"Mutlu yerim" diyerek sevgilisi Benny Blanco ile yatıp uzanırken fotoğraflarını paylaştı.
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