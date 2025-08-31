onedio
Haziran 2025'te Stanislaw Odbiezalek Su Altında Bir Nefeste Yaklaşık Kaç Metre Yürüyerek Rekor Kırmıştır?

Merve Ersoy
31.08.2025 - 23:27

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 31 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümünde 'Haziran 2025'te Stanislaw Odbiezalek su altında bir nefeste yaklaşık kaç metre yürüyerek rekor kırmış ve Guinness Dünya Rekorları girmiştir?' sorusu soruldu. 100 bin TL'lik sorunun cevabını izleyiciler merak etti.

İşte, 100 bin TL'lik sorunun cevabı...

Haziran 2025'te Stanislaw Odbiezalek su altında bir nefeste yaklaşık kaç metre yürüyerek rekor kırmış ve Guinness Dünya Rekorları girmiştir?

A) 11

B) 110

C) 1100

D) 11000

Doğru Cevap: B (110 Metre)

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
