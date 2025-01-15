Hayatını Kolaylaştıracak Bir Tüyo Veriyoruz!
Hayatını Kolaylaştıracak Bir Tüyo Veriyoruz!
Hepimiz günlük hayatımızda zaman kazandıracak yöntemler arıyoruz. Ev işleri, özellikle temizlik, çoğumuzun en çok vakit harcadığı aktivitelerden biri. Ama işin içine teknolojiyi dahil edersek, işler biraz daha kolaylaşır. İşte sana, temizlik alışkanlıklarını değiştirecek, hayatını kolaylaştıracak bir test!
Hazır mısın?
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1. Başlıyoruz! Bir gün boyunca cep telefonunu kullanamayacak olsan ne yaparsın?
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2. Bir şeyleri ertelediğin için pişmanlık duyduğun oluyor mu?
3. Hayatın bir film olsa, adı ne olurdu?
4. Kendini bir eşyaya benzetecek olsan, ne olurdun?
5. Bir sihirli lamba buldun ve bir dilek hakkın var. Ne dilersin?
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6. Bir reset düğmesine basıp hayatının bir alanını sıfırlayabilsen, hangisini seçerdin?
7. Günlük işlerini unutmamak için not alır mısın?
8. Hayatında hangi cümleyi daha sık söylüyorsun?
Eyvah, senin için zaman gerçekten çok kıymetli!
Sen tam bir düzen insanısın!
Planlama konusunda tam bir ustasın!
Stres mi? Hayır, teşekkürler!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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