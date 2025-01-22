Ev Neden Kirlenir? Madde Madde Açıklıyoruz!

Kişisel bakımınıza ne kadar dikkat etseniz de maalesef kendi vücudumuz da evi en çok kirleten nedenlerden biri. Bunu azaltmanın bir çözümü de yok. Tek çözüm, evi her gün düzenli olarak süpürmek ve silmek. Evdeki kir yarıya inecek.