Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Ev Neden Kirlenir? Madde Madde Açıklıyoruz!

etiket Ev Neden Kirlenir? Madde Madde Açıklıyoruz!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 12:31

Evinizin neden bu kadar kirlendiğine dair kafanızda soru işaretleri varsa atladığınız bazı kısımlar olabilir. Evinizi temiz tutmak için her şeyden önemlisi düzenli temizlik yapmaktır. Sonrası ise işte bu adımlarla çok kolay!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evinizi sık sık havalandırmalısınız.

Evin kirlenme nedenlerinin arasında ilki evi az havalandırmaktır. Sabah uyanır uyanmaz ilk yapacağınız iş evi havalandırmak olsun. Bu sayede birikmiş tozlar camdan çıkarken el sallayıp, temiz havayla da merhabalaşabilirsiniz!

2. Evcil hayvanlarımızın da bu işte biraz payı var.

Evcil hayvanlarımız başlı başına bir tüy yumağı olduğu için evin her tarafında tüy yumakları bulmanız çok normal. Dakikada hatta saniyede kaç yüz tüy döktüğünü hesaplamak yerine sessizce evi süpürmeye başlamak daha iyi bir fikir olabilir...

3. Bütün suç onlarda değil...

Kişisel bakımınıza ne kadar dikkat etseniz de maalesef kendi vücudumuz da evi en çok kirleten nedenlerden biri. Bunu azaltmanın bir çözümü de yok. Tek çözüm, evi her gün düzenli olarak süpürmek ve silmek. Evdeki kir yarıya inecek.

4. İyi bir şefin ilk kuralı mutfağını temiz tutmaktır!

Yemek yaparken hiç önünüze arkanıza bakmadan sadece yemek yapmaya çalışıyorsanız iş bittiğinde her yere saçılmış unlar, zemine damlamış yağ lekesi ve bir milyon tane bulaşık görebilirsiniz. Mutlaka yemek yaparken yanınızda bir bez olsun, anında müdahale edin.

5. Banyonuzu düzenli olarak temizleyerek kirleri azaltın.

Banyonuzu düzenli olarak temizleyerek, banyodaki tüm toz ve kirlerin içeriye ulaşmasını engelleyin. Ayrıca banyoda 'küf' oluşmaması için mutlaka cam hep açık kalsın. Yüzeylerde biriken su kurumazsa küfe dönüşür.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yeren düşen artıklar maalesef sonsuzluğa karışmıyor...

Salonda filminizi açmış, yanında en sevdiğiniz yiyecekleri yerken unuttuğunuz bir şey var! Yere dökülen kırıntılar süpürülene kadar orada kalmaya devam edecek. Ya da hiç bununla uğraşmak istemiyorsanız, bir şey tüketirken mutlaka önlemini alın, zemine dökülen her lekeyi anında silin.

7. Elektronik cihazlar da tam bir toz yuvasıdır!

Televizyonlar, bilgisayar ekranları, diğer elektronik cihazlar adeta bir toz makinesidir. Bu tozları ne kadar görmezden gelseniz de bir süre sonra rahatsız edici bir şekilde birikir. Mikrofiber bezlerle haftada 1 elektronik cihazların tozunu alın.

8. Evde çocuk varsa kir kaçınılmazdır.

Çocuklar oldukça sevimli olsalar da bembeyaz duvarı boyadıklarında ya da yemeklerini her yere saçarak yediklerinde evde minik bir kaos çıkabilir. Bunlardan muzdarip olmak istemiyorsanız küçük yaşlarda temizlik alışkanlıkları kazanmasını sağlayın.

9. Evdeki bitkiler de evin kirlenmesinde büyük rol oynar.

Bitkiler evinize doğallık katar. Bunu yaparken dökülen yaprakları, saksıdan çıkan toprakları ve çiçeklerden yayılan polenleri eğer görmezden gelecekseniz... Bitkilerinizden vazgeçmeyin ama mutlaka saksının altına bir altlık koyun ve dökülen yapraklara hemen müdahale edin. Üstüne basarsanız tüm kırıntılar eve dağılır.

10. Buzdolabı sızıntıları fark edilmeyen tehlikelerden biri!

Buzdolabınızda saklanan yemek kaplarından sızan soslar ya da unutulmuş bir sebzenin çürüyüp kötü kokular yayması ile buzdolabınız kirlenir. Bunların yaşanmaması için öncelikle buzdolabınızın içini düzenli bir şekilde yerleştirin. Daha sonra da yiyeceklerini sık sık kontrol edin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın