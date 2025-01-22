Ev Neden Kirlenir? Madde Madde Açıklıyoruz!
Ev Neden Kirlenir? Madde Madde Açıklıyoruz!
Evinizin neden bu kadar kirlendiğine dair kafanızda soru işaretleri varsa atladığınız bazı kısımlar olabilir. Evinizi temiz tutmak için her şeyden önemlisi düzenli temizlik yapmaktır. Sonrası ise işte bu adımlarla çok kolay!
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1. Evinizi sık sık havalandırmalısınız.
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2. Evcil hayvanlarımızın da bu işte biraz payı var.
3. Bütün suç onlarda değil...
4. İyi bir şefin ilk kuralı mutfağını temiz tutmaktır!
5. Banyonuzu düzenli olarak temizleyerek kirleri azaltın.
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6. Yeren düşen artıklar maalesef sonsuzluğa karışmıyor...
7. Elektronik cihazlar da tam bir toz yuvasıdır!
8. Evde çocuk varsa kir kaçınılmazdır.
9. Evdeki bitkiler de evin kirlenmesinde büyük rol oynar.
10. Buzdolabı sızıntıları fark edilmeyen tehlikelerden biri!
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