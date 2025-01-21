Kendinizi Fazla Yormayın! Ev Temizliği Hangi Sıralamayla Yapılmalı?

Temizlikte en kritik kural, yukarıdan aşağıya ilerlemektir! Tavan köşelerini, rafları ve dolap üstlerini silerek başlayın. Böylece düşen tozlar aşağıda sizi bekler ve işler daha sistemli gider. Daha sonra kalan alanların tozunu alın ve büyük bir işi tamamlamış olun!