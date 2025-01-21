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Kendinizi Fazla Yormayın! Ev Temizliği Hangi Sıralamayla Yapılmalı?

etiket Kendinizi Fazla Yormayın! Ev Temizliği Hangi Sıralamayla Yapılmalı?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 13:01

Ev temizliği, doğru bir sıralama ve biraz da eğlenceyle çok daha kolay ve keyifli hale gelebilir. İşte sizi fazla yormadan, adım adım uygulayabileceğiniz temizlik rehberi! 👇

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Önce bir planlama yapın ve enerjinizi toplayın!

Temizlik yapmaya başlamadan önce bir fincan kahve içip zihninizi toparlayın. Ardından, tüm işi daha eğlenceli hale getirmek için sevdiğiniz hareketli şarkılardan oluşan bir çalma listesi hazırlayın. Bu küçük hazırlıklar temizlikteki enerjinizi ikiye katlayacak!

Pencereleri açın ve evinizi güzelce havalandırarak işe koyulun!

Temizliğe başlamadan önce evinizi iyice havalandırın. Temiz hava, hem sizi hem de evi canlandırır. Üstelik tozların havada dağılması da işleri kolaylaştırır. Mis gibi bir hava eşliğinde temizlik daha az yorucu gelir!

Ortalıktaki dağınıklığı toplayarak işinizi kolaylaştırın!

Öncelikle etraftaki dağınıklığı toparlayarak başlayın. Sandalyede unutulmuş kıyafetleri yerine koyun, masadaki kahve fincanlarını mutfağa götürün. Ortalık toparlandığında temizlik daha kolay ve hızlı ilerler!

Daha sonra evdeki tüm tozlardan kurtulun!

Temizlikte en kritik kural, yukarıdan aşağıya ilerlemektir! Tavan köşelerini, rafları ve dolap üstlerini silerek başlayın. Böylece düşen tozlar aşağıda sizi bekler ve işler daha sistemli gider. Daha sonra kalan alanların tozunu alın ve büyük bir işi tamamlamış olun!

Tüm yüzeyleri parlatın!

Raflar, masalar, aynalar ve diğer yüzeyleri uygun temizlik ürünleriyle silin. Bu adım, evinize 'Vay be!' dedirten o parlak görünümü kazandırır. Ahşap yüzeylere bakım yapmayı da ihmal etmeyin!

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Elektrikli süpürgeyle tüm evi iyice süpürün!

Zemin temizliğine geldiğimizde, güçlü bir elektrikli süpürge en büyük yardımcınız olacak! Ferah bir alan için halılardan tozları iyice çekerek devam edin. Ayrıca süpürge haznesini boşaltmayı unutmayın, aksi takdirde performansı düşebilir.

Banyo ve mutfağı dezenfekte etmeyi unutmayın!

Süpürme işleminin ardından, banyo ve mutfağı o alanlara uygun temizleyicilerle güzelde dezenfekte edin. Fırın, ocak, tezgah, lavabo ve küvet gibi alanları mutlaka her hafta temizlemeye özen gösterin!

Ve paspasla son dokunuş!

Banyo ve mutfak da dezenfekte edildikten sonra, paspasınızı kaptığınız gibi zemini silmeye koyulun. Mis gibi temizlik kokusu evin her köşesine yayılırken, temizlik sonrası yorgunluk kahvenizi içmeye hazırlanabilirsiniz!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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