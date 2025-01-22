Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Eski Sevgilini Ne Kadar Özlediğini Söylüyoruz!

etiket Eski Sevgilini Ne Kadar Özlediğini Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 22:01

Eski sevgiliyi özlemek adettendir... Peki sen eski sevgilini özledin mi? Bize biraz düşüncelerinden, günlük yaşamından bahset onu özleyip özlemediğini söyleyelim. E hazırsan hadi başlıyoruz teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini söyler misin?

2. Cinsiyetini söyler misin?

3. Siz ayrılalı ne kadar oldu?

4. Onu hala sosyal medyada takip ediyor musun?

5. Onunla en çok ne zaman iletişime geçmek istiyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ondan sonra başka bir ilişki yaşadın mı?

7. Başkaları ile "onun" hakkında konuşurken ne hissediyorsun?

8. Onun sana aldığı hediyeleri, eşyaları hala saklıyor musun?

8. Onun sana aldığı hediyeleri, eşyaları hala saklıyor musun?

9. Arada sırada ona mesaj atıyor musun?

10. Ayrıldıktan sonra hiç yüz yüze denk geldiniz mi?

Deliler gibi özlüyorsun!

Eski sevgilini gerçekten çok özlüyorsun ve onunla olan anılar hala seni etkiliyor. Onunla geçirdiğin zamanları unutamıyorsun ve zaman zaman onunla yeniden bir araya gelmeyi düşünüyorsun. Hala duygusal olarak bağsın ve bu ilişkinin sana kattığı şeyleri içinden atman zor.

Karışık duygular içindesin...

Eski sevgilinle ilgili duyguların karışık. Bir yandan hala onu özlüyor, diğer yandan geçmişteki ilişkinin üzerinde durmak istemiyorsun. Birlikte geçirdiğiniz zamanları hatırlıyor olsan da, tamamen geride bırakmaya çalışıyorsun. Zihninde bazı şeyler hala netleşmiş değil.

Sen geçmişi bırakmışsın ama arada aklına geliyor.

Eski sevgilinle ilgili çoğu zaman çok fazla düşünmüyorsun. Onu özlese de, eski ilişkinin sana kattığı her şeyi geride bırakmışsın. Şu anda hayatına devam ediyor ve yeni başlangıçlar yapmak için hazır hissediyorsun. Geçmişi geride bırakmanın kolay olduğunun farkındasın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın