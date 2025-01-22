Eski Sevgilini Ne Kadar Özlediğini Söylüyoruz!

Eski sevgilinle ilgili çoğu zaman çok fazla düşünmüyorsun. Onu özlese de, eski ilişkinin sana kattığı her şeyi geride bırakmışsın. Şu anda hayatına devam ediyor ve yeni başlangıçlar yapmak için hazır hissediyorsun. Geçmişi geride bırakmanın kolay olduğunun farkındasın.