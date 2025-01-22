Eski Sevgilini Ne Kadar Özlediğini Söylüyoruz!
Eski Sevgilini Ne Kadar Özlediğini Söylüyoruz!
Eski sevgiliyi özlemek adettendir... Peki sen eski sevgilini özledin mi? Bize biraz düşüncelerinden, günlük yaşamından bahset onu özleyip özlemediğini söyleyelim. E hazırsan hadi başlıyoruz teste!
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1. Cinsiyetini söyler misin?
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2. Cinsiyetini söyler misin?
3. Siz ayrılalı ne kadar oldu?
4. Onu hala sosyal medyada takip ediyor musun?
5. Onunla en çok ne zaman iletişime geçmek istiyorsun?
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6. Ondan sonra başka bir ilişki yaşadın mı?
7. Başkaları ile "onun" hakkında konuşurken ne hissediyorsun?
8. Onun sana aldığı hediyeleri, eşyaları hala saklıyor musun?
9. Arada sırada ona mesaj atıyor musun?
10. Ayrıldıktan sonra hiç yüz yüze denk geldiniz mi?
Deliler gibi özlüyorsun!
Karışık duygular içindesin...
Sen geçmişi bırakmışsın ama arada aklına geliyor.
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