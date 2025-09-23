Hayatında Duygusal Vampirlerin Var Olup Olmadığını Nasıl Anlarsın?

Duygusal vampirler, sınır nedir bilmezler. Hayır kelimesinin anlamını bilmeyen bu insanlar için hayır demek, bencilliktir. Mesela yalnız kalmak istediğinde bu, onlar için hakaret gibidir. Asla bunu kabul etmezler ve özel alanına saygı duymazlar. Onlara sınır koymak her zaman bir kavga sebebidir.

Onlara karşı empati bir zorunluluktur.

Duygusal vampir bir tanıdığın varsa onlara karşı empatinin mecbur olduğunu görürsün. Yani empati göstermeye seni mecbur bırakırlar. Sen onların duygusal çöp kutususundur artık. Seni düşünmeden her şeyi yaparlar ama senin hep onu düşünmeni beklerler.

Onlarlayken kriz hiç bitmez!

Hiçbir zaman sakin değillerdir ve hep bir krizleri vardır. Onların hayatında kaos asla bitmez. Hep onun dertleri vardır ve senin sorunlarına hiç vakit kalmaz. Onlar dertlerini sadece anlatmakla yetinmezler, senin çözüm bulmanı da isterler.