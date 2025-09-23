Hayatında Duygusal Vampirlerin Var Olup Olmadığını Nasıl Anlarsın?
Hayatında seni sürekli yoran, değersiz ve suçlu hissettiren insanlar var mı? Böyleleriyle konuştuğunda enerjin düşüyorsa belki de bir duygusal vampirle karşı karşıyasındır. Duygusal vampirleri iyi duyguları emen insanlar olarak tanımlayabiliriz. Yani yanlarındayken bütün enerjinizi emen ve modunuzu düşüren kişiler. Peki hayatında duygusal vampirler var mı, nasıl anlarsın gel bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duygusal vampir bir tanıdığın varsa yanında ayrıldığında kendini çok yorgun hissedersin.
Sınırlara asla saygı göstermezler.
Senin başarıların değersizdir.
Onlar için önemli olan tek şey kendi gündemleridir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın