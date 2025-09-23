onedio
Hayatında Duygusal Vampirlerin Var Olup Olmadığını Nasıl Anlarsın?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
23.09.2025 - 23:03

Hayatında seni sürekli yoran, değersiz ve suçlu hissettiren insanlar var mı? Böyleleriyle konuştuğunda enerjin düşüyorsa belki de bir duygusal vampirle karşı karşıyasındır. Duygusal vampirleri iyi duyguları emen insanlar olarak tanımlayabiliriz. Yani yanlarındayken bütün enerjinizi emen ve modunuzu düşüren kişiler. Peki hayatında duygusal vampirler var mı, nasıl anlarsın gel bakalım...

Duygusal vampir bir tanıdığın varsa yanında ayrıldığında kendini çok yorgun hissedersin.

Bu kişilerle geçirilen zaman, fiziksel efor sarf etmekle aynı. Evet, ortada fiziksel bir eylem yok ama ruhsal olarak tükeniyorsun. Böyleleriyle buluştuktan sonra kendini çok güçsüz hissetmen normal. Yani böyle tüm ruhun çekilmiş gibi hissedersin. Enerjini tekrar kazanıp kendini toparlaman için ise çok uğraşman gerekir. 

Sürekli sana suçlu hissettiriyor, öyle değil mi?

İşte duygusal vampir diye tanımladığımız kişiler karşısında olanlara kendilerini hep suçlu hissettirirler. Tabii ki yüzüne bakarak 'Sen suçlusun' demezler ama bunu kastedecek birçok şey söylerler. Onların yanındayken sürekli kendini açıklamaya çalışıyorken bulursun.

Sınırlara asla saygı göstermezler.

Duygusal vampirler, sınır nedir bilmezler. Hayır kelimesinin anlamını bilmeyen bu insanlar için hayır demek, bencilliktir. Mesela yalnız kalmak istediğinde bu, onlar için hakaret gibidir. Asla bunu kabul etmezler ve özel alanına saygı duymazlar. Onlara sınır koymak her zaman bir kavga sebebidir.

Onlara karşı empati bir zorunluluktur.

Duygusal vampir bir tanıdığın varsa onlara karşı empatinin mecbur olduğunu görürsün. Yani empati göstermeye seni mecbur bırakırlar. Sen onların duygusal çöp kutususundur artık. Seni düşünmeden her şeyi yaparlar ama senin hep onu düşünmeni beklerler.

Onlarlayken kriz hiç bitmez!

Hiçbir zaman sakin değillerdir ve hep bir krizleri vardır. Onların hayatında kaos asla bitmez. Hep onun dertleri vardır ve senin sorunlarına hiç vakit kalmaz. Onlar dertlerini sadece anlatmakla yetinmezler, senin çözüm bulmanı da isterler.

Senin başarıların değersizdir.

Diyelim bir şey başardın ve paylaştın, karşındaki bir duygusal vampirse o zaman senin başarını ya küçümser ya da görmezden gelir. Asla seni tebrik etmek istemez. Yani senin moralini bozmak için elinden gelen her şeyi yapar. Senin başarın konuşulurken bir bakarsın konu tekrar onun başarısı olmuş.

Yaptığı eleştiriler asla yapıcı değildir.

Eleştiri aslında yapıcı olduğunda çok faydalı ama duygusal vampirlerin yaptığı eleştiriler yapıcı olmaktan çok uzak. Seni geliştirmek için değil, sadece eleştirmek için eleştirirler. Bu eleştiriyi 'Ben sadece dürüstüm' diyerek meşrulaştırırlar.

Onlar için önemli olan tek şey kendi gündemleridir.

Onlarla konuşurken sadece kendilerinden bahsederler. Onların hayatları, onların hissettikleri derken sana hiç sıra gelmez. Senin ne yaşadığını sormaz, ne hissettiğinle ilgilenmez. Çünkü tek önemsediği şey kendisidir. Bir şekilde konu sana gelse de hemen sıkılır ve konuyu değiştirir.

Onlar hep mağdurdur!

Hayatlarında kötü olan her şeyin sorumlusu başkasıdır. Asla kendi hatalarını kabul etmezler ve hep haklı onlardır. Hep onların kendilerini acındırdığını ve mağdur olduğunu görürsün. Bir süre sonra bir bakarsın sen sürekli onların hayatını düzeltmeye çalışıyorsun.

Kıskançlık, en sık yaşadıkları duygulardandır.

Senin hayatını, başarılarını sürekli kıskanırlar. Seni destekliyor görünseler de aslında içten içe kıskanırlar ve senin başarılarından rahatsız olurlar. Genellikle başarılarını küçümserler ya da alay ederler.

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
