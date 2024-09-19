Hayatına Ferahlık Getirecek Şey Ne?
Hayatına Ferahlık Getirecek Şey Ne?
Hayat bazen üst üste biner, stres birikir, kafamız karışır. Hepimizin böyle zamanları oluyor. Tam da bu noktada durup, 'Benim neye ihtiyacım var?' diye sormak gerekiyor. Belki biraz huzur, belki bir macera, belki de sadece sevdiklerinle vakit geçirmek... Hayatına biraz ferahlık katacak şeyi bulmak, seni tekrar enerjiyle dolduracak! Bu test tam da bunun için. Soruları cevapla, bakalım senin hayatına ferahlık getirecek şey neymiş? Hadi, başlayalım!
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1. Diyelim ki yoğun bir günün ardından eve geldin, ilk iş ne yaparsın?
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2. Peki sabahları güne başlamak senin için nasıl?
3. Şimdi de biraz doğaya çıkalım. En çok hangi manzarada rahatlayacağını düşünüyorsun?
4. Diyelim ki sürpriz bir gün izin verdiler. Bunu nasıl değerlendirirsin?
5. Güne enerji katmak için hangi aktivite seni daha mutlu eder?
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