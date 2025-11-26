Hayatımızı Kökten Değiştiren Teknolojinin 7 Harikası!

Bir zamanlar kalın kablolarla ve oda boyunda bilgisayarlarla başlayan hikaye, bugün saniyede milyarlarca veriyi minicik aletlerle dünyanın bir ucundan diğerine taşıyan bir ağa dönüştü. İnternet, bilgiye erişimi demokratikleştirdi, ticareti küreselleştirdi ve iletişim biçimimizi tamamen değiştirdi. Kuşkusuz modern dünyanın en büyük harikası internet oldu.

İnsanlık tarihinin en büyük bilgi deposu, tek bir tık uzağımızda. Bu gerekli gereksiz tüm bilgileri avucumuza sığdırmak demek!