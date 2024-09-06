Hayallerini Gerçekleştirmeye Ne Kadar Yakınsın?

Hayallerimiz, bizi her zaman ayakta tutan ve adım atmamızı sağlayan, sımsıkı tutunmamız gereken şeyler. Onları gerçekleştirmeye başladığımız an, yolculuğumuzda yorulmamızın ödülünü de almış oluyoruz.

Peki sen ne kadar yakınsın hayallerini gerçekleştirmeye?