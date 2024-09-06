Hayallerini Gerçekleştirmeye Ne Kadar Yakınsın?
Hayallerini Gerçekleştirmeye Ne Kadar Yakınsın?
Hayallerimiz, bizi her zaman ayakta tutan ve adım atmamızı sağlayan, sımsıkı tutunmamız gereken şeyler. Onları gerçekleştirmeye başladığımız an, yolculuğumuzda yorulmamızın ödülünü de almış oluyoruz.
Peki sen ne kadar yakınsın hayallerini gerçekleştirmeye?
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Uzun zamandır üzerinde çalıştığın projede son düzlüktesin ama bir aksilik çıkıyor. Ne yaparsın?
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2. Hafta sonu planın bozuldu ve aniden boş vaktin oldu. Nasıl değerlendirirsin?
3. İş yerinde bir terfi fırsatı çıkıyor ama bu fırsat, çok daha fazla çalışmanı gerektiriyor. Tepkin ne olur?
4. Bir yarışmaya katılıyorsun ve finale kalıyorsun, fakat finalde karşına çok güçlü rakipler çıkıyor. Ne yaparsın?
5. Hayalini kurduğun işe girmek için iki yıl boyunca ekstra eğitim alman gerekiyor. Kararın ne olur?
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Hayallerine çok yakınsın ama biraz daha zaman gerekiyor!
Hayallerine çok yakınsın ama biraz daha zaman gerekiyor!