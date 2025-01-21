onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray’dan Gece Yarısı Transfer Bombası: Ahmet Kutucu Galatasaray’ın Yeni Forveti Oluyor

Galatasaray’dan Gece Yarısı Transfer Bombası: Ahmet Kutucu Galatasaray’ın Yeni Forveti Oluyor

transfer galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 08:57 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 09:08

Eyüpspor’un genç forveti Ahmet Kutucu, Galatasaray forması giyemeye çok yakın. Devre arasının ilk transferini bitirmek üzere olan Sarı kırmızılı takım Eyüpspor ile Ahmed Kutucu transferi için anlaşma sağladı. Transferin bugün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Eyüpspor Başkanı Fatih Kulaksız da dün akşam saatlerinde A Spor’a yaptığı açıklamada transferin yüzde 80 oranında tamamlandığını 24 saat içerisinde anlaşmanın tamamlanmasını beklediğini belirtti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray devre arasının ilk transferini bitirmek üzere.

Galatasaray devre arasının ilk transferini bitirmek üzere.

Sarı kırmızılılar, Eyüpspor ile Ahmed Kutucu transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılılar, Eyüpspor ile Ahmed Kutucu transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.

Galatasaray, Eyüpspor'da parlayan golcü Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray, Eyüpspor'da parlayan golcü Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray ile Eyüpspor, Ahmed Kutucu’nun transferi konusunda bonuslarla birlikte toplam 6 milyon Euro’ya anlaşma sağladı.

Galatasaray ile Eyüpspor, Ahmed Kutucu’nun transferi konusunda bonuslarla birlikte toplam 6 milyon Euro’ya anlaşma sağladı.

Öte yandan Eyüpspor'a sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceği iddia edildi.

Öte yandan Eyüpspor'a sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sarı kırmızılılar kısa süre içerisinde milli futbolcuya imza attırmayı hedefliyor.

Sarı kırmızılılar kısa süre içerisinde milli futbolcuya imza attırmayı hedefliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın