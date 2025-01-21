Galatasaray’dan Gece Yarısı Transfer Bombası: Ahmet Kutucu Galatasaray’ın Yeni Forveti Oluyor
Galatasaray’dan Gece Yarısı Transfer Bombası: Ahmet Kutucu Galatasaray’ın Yeni Forveti Oluyor
Eyüpspor’un genç forveti Ahmet Kutucu, Galatasaray forması giyemeye çok yakın. Devre arasının ilk transferini bitirmek üzere olan Sarı kırmızılı takım Eyüpspor ile Ahmed Kutucu transferi için anlaşma sağladı. Transferin bugün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Eyüpspor Başkanı Fatih Kulaksız da dün akşam saatlerinde A Spor’a yaptığı açıklamada transferin yüzde 80 oranında tamamlandığını 24 saat içerisinde anlaşmanın tamamlanmasını beklediğini belirtti.
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Galatasaray devre arasının ilk transferini bitirmek üzere.
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Sarı kırmızılılar, Eyüpspor ile Ahmed Kutucu transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.
Galatasaray, Eyüpspor'da parlayan golcü Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı.
Galatasaray ile Eyüpspor, Ahmed Kutucu’nun transferi konusunda bonuslarla birlikte toplam 6 milyon Euro’ya anlaşma sağladı.
Öte yandan Eyüpspor'a sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceği iddia edildi.
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Sarı kırmızılılar kısa süre içerisinde milli futbolcuya imza attırmayı hedefliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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