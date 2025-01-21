İlk Cemre Ne Zaman Düşecek, Nereye Düşecek? İşte 2025 Cemre Düşme Tarihleri "Hava, Su ve Toprak"
İlk Cemre Ne Zaman Düşecek, Nereye Düşecek? İşte 2025 Cemre Düşme Tarihleri "Hava, Su ve Toprak"
Adeta mevsimlerin değiştiği, yalancı baharın yaşandığı kış günlerinde yaza özlem de başladı. Haliyle, mevsim geçişini sembolize eden cemre düşmesi merak konusu oldu. Kışın bitip doğanın uyanışını başladığının habercisi cemreler 7'şer gün ara ile düşecek. Peki, birinci cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşecek?
İşte, cemrelerin düşeceği tarihler...
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Halk arasındaki inanışlara göre, kışın soğuk günlerinin bittiğini ve baharın geldiğini müjdeler cemreler!
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İlk Cemre Nereye Düşer?
Peki, 2025 Yılında İlk Cemre Ne Zaman Düşecek?
İşte 2025 yılı cemre düşme tarihleri
Cemre Ne Demektir? Cemre Düşmesi Nedir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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