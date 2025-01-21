İlk Cemre Ne Zaman Düşecek, Nereye Düşecek? İşte 2025 Cemre Düşme Tarihleri "Hava, Su ve Toprak"

Dilimize Arapça'dan geçen bir kelime olan cemre, kökeni açısından incelendiğinde 'kor durumundaki ateş' anlamına gelir. Kimi kaynaklara göre, 'sıcaklığın yükselişi' olarak da anlamlandırılan cemre, Farsça ve Arapça eserlerde ise 'yerin altından yükselen bir kor ya da sıcaklık' ile ilişkilendirilir.

Soğukların bitip baharın geldiğini müjdeleyen bu sembolik düşüşler, tasavvufi bir açıdan ele alındığında 'temizlenmeyi' ve 'yeniden doğuşu' temsil edebilir.

Hayvanların ahırlardan otlaklara indiği, toprağın işlenmeye başladığı günler geliyor.