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İlk Cemre Ne Zaman Düşecek, Nereye Düşecek? İşte 2025 Cemre Düşme Tarihleri "Hava, Su ve Toprak"

İlk Cemre Ne Zaman Düşecek, Nereye Düşecek? İşte 2025 Cemre Düşme Tarihleri "Hava, Su ve Toprak"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 09:32

Adeta mevsimlerin değiştiği, yalancı baharın yaşandığı kış günlerinde yaza özlem de başladı. Haliyle, mevsim geçişini sembolize eden cemre düşmesi merak konusu oldu. Kışın bitip doğanın uyanışını başladığının habercisi cemreler 7'şer gün ara ile düşecek. Peki, birinci cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşecek?

İşte, cemrelerin düşeceği tarihler...

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Halk arasındaki inanışlara göre, kışın soğuk günlerinin bittiğini ve baharın geldiğini müjdeler cemreler!

Halk arasındaki inanışlara göre, kışın soğuk günlerinin bittiğini ve baharın geldiğini müjdeler cemreler!

Her yıl Ocak ila Şubat aylarında gündeme gelmeye başlayan cemrelerin, soğuk Kasım günlerinden itibaren 100 gün geçtikten sonra, bir 5 gün daha bekledikten sonra düştüğüne inanılır. Her yıl üç cemre düşer. 7 gün ara ile düşen cemrelerin bir sırası vardır. Peki, ilk cemre nereye düşer?

İlk Cemre Nereye Düşer?

İlk Cemre Nereye Düşer?

İlk cemre havaya düşer. Ardından suya ve toprağa düşmesi beklenir. Üç cemrenin her birinin düşüşü ile sırasıyla hava, su ve toprak ısınmaya başlar. Son cemrenin bir anlamı daha vardır, toprağın bereketlendiği ve ekim zamanının geldiğini temsil eder üçüncü cemre.

Peki, 2025 Yılında İlk Cemre Ne Zaman Düşecek?

Peki, 2025 Yılında İlk Cemre Ne Zaman Düşecek?

Yüzlerce yıllık Anadolu geleneğine göre, ilk cemre her yıl 19- 20 Şubat'ta havaya düşer.

İşte 2025 yılı cemre düşme tarihleri

İşte 2025 yılı cemre düşme tarihleri

Baharın habercisi cemrelerin ilki 19 ila 20 Şubat tarihlerinde havaya, ikincisi 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü yani sonuncusu ise 5 -6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Cemre Ne Demektir? Cemre Düşmesi Nedir?

Cemre Ne Demektir? Cemre Düşmesi Nedir?

Dilimize Arapça'dan geçen bir kelime olan cemre, kökeni açısından incelendiğinde 'kor durumundaki ateş' anlamına gelir. Kimi kaynaklara göre, 'sıcaklığın yükselişi' olarak da anlamlandırılan cemre, Farsça ve Arapça eserlerde ise 'yerin altından yükselen bir kor ya da sıcaklık' ile ilişkilendirilir. 

Soğukların bitip baharın geldiğini müjdeleyen bu sembolik düşüşler, tasavvufi bir açıdan ele alındığında 'temizlenmeyi' ve 'yeniden doğuşu' temsil edebilir. 

Hayvanların ahırlardan otlaklara indiği, toprağın işlenmeye başladığı günler geliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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