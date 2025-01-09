Miraç Kandili Ne Zaman? 2025 Diyanet Takvimine Göre Recep Ayının 26. Gününe Denk Gelen Miraç Kandilinin Önemi

İslam alemi için mübarek kabul edilen üç aylar 1 Ocak 2025 itibarıyla başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, ibadet ve dualarla karşılandı. Sıra Hz. Muhammed'in (s.a.s.) mihraca yükseldiği gece olarak nitelendirilen mübarek Miraç Kandili'nde. Üç aylardan ilki olan Recep ayının 26. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nin hangi güne denk geleceği ise merak konusu. Peki, Miraç Kandili ne zaman? Miraç kandilinin önemi nedir, ne demektir?

İşte, 2025 Diyanet kandil takvimine göre Miraç Kandili