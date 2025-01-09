Miraç Kandili Ne Zaman? 2025 Diyanet Takvimine Göre Recep Ayının 26. Gününe Denk Gelen Miraç Kandilinin Önemi
Miraç Kandili Ne Zaman? 2025 Diyanet Takvimine Göre Recep Ayının 26. Gününe Denk Gelen Miraç Kandilinin Önemi
İslam alemi için mübarek kabul edilen üç aylar 1 Ocak 2025 itibarıyla başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, ibadet ve dualarla karşılandı. Sıra Hz. Muhammed'in (s.a.s.) mihraca yükseldiği gece olarak nitelendirilen mübarek Miraç Kandili'nde. Üç aylardan ilki olan Recep ayının 26. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nin hangi güne denk geleceği ise merak konusu. Peki, Miraç Kandili ne zaman? Miraç kandilinin önemi nedir, ne demektir?
İşte, 2025 Diyanet kandil takvimine göre Miraç Kandili
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Yılın ilk gününden itibaren başlayan mübarek "üç aylar", tüm İslam ailemi tarafından heyecanla karşılandı. Üç ayların ilki olan Recep ayının 26. gününe denk gelen yılın ikinci kandili Miraç Kandili, için ise geri sayım başladı.
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Miraç Kandili Ne Zaman?
Miraç Kandili Ne Anlama Gelir? Önemi Nedir?
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2025 Diyanet Takvimi: Kandil Günleri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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