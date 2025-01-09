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Miraç Kandili Ne Zaman? 2025 Diyanet Takvimine Göre Recep Ayının 26. Gününe Denk Gelen Miraç Kandilinin Önemi

Miraç Kandili Ne Zaman? 2025 Diyanet Takvimine Göre Recep Ayının 26. Gününe Denk Gelen Miraç Kandilinin Önemi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 12:20

İslam alemi için mübarek kabul edilen üç aylar 1 Ocak 2025 itibarıyla başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, ibadet ve dualarla karşılandı. Sıra Hz. Muhammed'in (s.a.s.) mihraca yükseldiği gece olarak nitelendirilen mübarek Miraç Kandili'nde. Üç aylardan ilki olan Recep ayının 26. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nin hangi güne denk geleceği ise merak konusu. Peki, Miraç Kandili ne zaman? Miraç kandilinin önemi nedir, ne demektir? 

İşte, 2025 Diyanet kandil takvimine göre Miraç Kandili

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Yılın ilk gününden itibaren başlayan mübarek "üç aylar", tüm İslam ailemi tarafından heyecanla karşılandı. Üç ayların ilki olan Recep ayının 26. gününe denk gelen yılın ikinci kandili Miraç Kandili, için ise geri sayım başladı.

Yılın ilk gününden itibaren başlayan mübarek "üç aylar", tüm İslam ailemi tarafından heyecanla karşılandı. Üç ayların ilki olan Recep ayının 26. gününe denk gelen yılın ikinci kandili Miraç Kandili, için ise geri sayım başladı.

Rahmet ve bereketin habercisi Miraç Kandili, bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından ibadetler ve dualarla karşılanacak. Peki, 2025 Diyanet takvimine göre Mirac Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?

Miraç Kandili Ne Zaman?

Miraç Kandili Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 dini günler takvimine göre, üç aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başladı. Üç aylardan ilki olan Recep ayının 26. gününe denk gelen Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

Miraç Kandili Ne Anlama Gelir? Önemi Nedir?

Miraç Kandili Ne Anlama Gelir? Önemi Nedir?

Mübarek Miraç Kandili, İslam dinindeki en önemli gecelerden biridir. Bu gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği, yani bir diğer deyişle miraca yükseldiği gecedir. 

Miraç olayı, Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde geçmektedir. Yılın ikinci Kandili olan Miraç gecesinde milyonlarca Müslüman, rahmet, bereket ve günahların affı için ibadet ve dua eder.

Miraç Nedir?

Miraç Nedir?

Miraç, terim olarak ele alındığında Allah katına çıkmak olarak ifade edilir. Hz. Muhammed'in (s.a.v) mihraca yükselişi, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidişi ve yükseklere çıkışı şeklinde yorumlanır. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde de geçen bu olay, kimi kaynaklarda 'isrâ ve mi'rac' olarak ele alınır.

2025 Diyanet Takvimi: Kandil Günleri

2025 Diyanet Takvimi: Kandil Günleri

  • Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Recep Ayının Başlangıcı

  • Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

  • Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar 

  • Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe 

  • Ramazan'ın Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

  • Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba 

  • Ramazan Bayramı: 30 Mart 2025 Pazar 

  • Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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