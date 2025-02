Harun Tursun: ÖSYM Sınavlarında Başarı için Önce Sınavı Tanımalısınız!

Sınavlar, ilk kez karşılaşılacak gerçek bir sınav ortamın bilinmeyen yönlerini ortadan kaldırmak, sınavda hata yapmamak, gerçek sınavda zamanı ve stresi etkin yönetebilmek için çok gereklidir. Sınav yayıncılığı temelde eğitim yaşamımızın en önemli parçalarındandır. Her kademede çocuklarımızın yüz yüze geldiği sınavlar, her daim iyi bir yayınla mümkün olur. Gerçek sınavdan önce deneme sınavına giren öğrenci gerçek sınavda ne yapacağını bilir. Soru tarzına uygun ve mantık muhakeme soruları ile desteklenmiş güncel yayınlar her zaman tercih edilir. Ve bu yayınlar öğrenciye büyük avantaj sağlar. Çoğu yayın sorularını bu doğrultuda hazırlayamadığından kitapları az etkili olabilir. Bir sınav yayıncılığı operasyonunun başarılı kabul edilmesi için o kadar çok neden vardır ki… Yayının deneyim ve tecrübesi kaç yıldır bu sektörde hizmet verdiğidir kriter mesela. Yazar kadrosunun aktif öğretmen olması müfredata hakim ve öğrenci psikolojisinden sınav sistemi değişikliklerine hakim olması yayın kalitesinin asli unsurudur diğer taraftan. Ay da soru bankalarının video çözümlü olması artı bir avantajdır. Öğrenciler çözemediği soruların videolarını izleyebilir.

Müfredata uygun olarak ürün çıkarması hep vazgeçilmezdir. Eski soru bankalarının kapaklarını değiştirerek yeniden basmamasıdır ya da neden! Bu doğrultuda en iyi sınav yayıncılığı kitapları işte bu kriterlere uyan yayınlar diyebiliriz. Yayınların en iyisini tercih edileme, önerilme ve talep edilme ile de belirleyebiliriz. İyi yayınların albenisi olur. Öğretmenler öğrencilerinin başarısı için onlara faydalı olacak kaliteli yayınları tavsiye eder ve sevilen kaliteli yayınlar kartopu gibi duyulur bilinir ve daha çok kitleye ulaşır. Ayrıca tek ölçünün bunlar olmadığını da ifade edelim.