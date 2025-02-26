Harun Tursun: ÖSYM Sınavlarında Başarı için Önce Sınavı Tanımalısınız!

Bu röportajda, hayatımızın belki de en önemli parçalarından biri olan sınavlar üzerine konuşmak istedik. Düşünün, sadece 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 aday başvurmuş! Bu adaylardan:

1 milyon 404 bin 156’sı sınava ilk kez giriyor,

798 bin 409’u ikinci kez,

442 bin 64’ü üçüncü kez,

219 bin 390’ı dördüncü kez,

172 bin 926’sı ise beş ve daha fazla kez başvuru yapmış durumda.

Ve bu sadece YKS. Ülke olarak neredeyse sürekli bir sınav maratonundayız. O halde, sınavların başarı kriterlerini tartışalım istedik. Bu kadar önemli bir konuyu bir bilene sormak gerekiyordu. Biz de Oksijen Yayıncılık’tan Harun Tursun ile görüştük.

Oksijen Yayıncılık, eğitim dünyasında önemli bir yere sahip. 2020 yılında kurulan yayınevinin NFT, Oksijen ve Metaform olmak üzere üç farklı markası var. Her yıl yaklaşık 600 bin öğrenci ve 50 binden fazla öğretmen Oksijen Yayıncılık’ın kitaplarını kullanıyor. Üstelik tüm kitaplar video çözümlü ve öğrenciler ile öğretmenler bu içeriklere uygulamalar üzerinden erişebiliyor.

Herkesin “Harun Hoca” olarak bildiği Harun Tursun’a birçok soru sorduk ve çok özel cevaplar aldık. O halde, şimdi konuyu tüm detaylarıyla ele alalım!