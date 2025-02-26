Harun Tursun: ÖSYM Sınavlarında Başarı için Önce Sınavı Tanımalısınız!
Bu röportajda, hayatımızın belki de en önemli parçalarından biri olan sınavlar üzerine konuşmak istedik. Düşünün, sadece 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 aday başvurmuş! Bu adaylardan:
1 milyon 404 bin 156’sı sınava ilk kez giriyor,
798 bin 409’u ikinci kez,
442 bin 64’ü üçüncü kez,
219 bin 390’ı dördüncü kez,
172 bin 926’sı ise beş ve daha fazla kez başvuru yapmış durumda.
Ve bu sadece YKS. Ülke olarak neredeyse sürekli bir sınav maratonundayız. O halde, sınavların başarı kriterlerini tartışalım istedik. Bu kadar önemli bir konuyu bir bilene sormak gerekiyordu. Biz de Oksijen Yayıncılık’tan Harun Tursun ile görüştük.
Oksijen Yayıncılık, eğitim dünyasında önemli bir yere sahip. 2020 yılında kurulan yayınevinin NFT, Oksijen ve Metaform olmak üzere üç farklı markası var. Her yıl yaklaşık 600 bin öğrenci ve 50 binden fazla öğretmen Oksijen Yayıncılık’ın kitaplarını kullanıyor. Üstelik tüm kitaplar video çözümlü ve öğrenciler ile öğretmenler bu içeriklere uygulamalar üzerinden erişebiliyor.
Herkesin “Harun Hoca” olarak bildiği Harun Tursun’a birçok soru sorduk ve çok özel cevaplar aldık. O halde, şimdi konuyu tüm detaylarıyla ele alalım!
-Türkiye’de uygulanan sınav sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sistem öğrencilerin başarısını ve potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarabiliyor mu? Öğrencilere ve velilere bu süreçte nasıl bir bakış açısı ve çalışma disiplini önerirsiniz?
-Harun Hoca, hem bireysel olarak hem de Oksijen Yayıncılık çatısı altında sınavlara yönelik yayıncılık yapıyorsunuz. Peki, sınavlara hazırlanırken doğru kaynak seçiminin önemi nedir? Yayınların niteliği ve içeriği öğrencilerin başarısını nasıl etkiler?
-Eğitim materyalleri yazmaya nasıl başladınız? Bu yolculukta sizi en çok motive eden şey ne oldu?
-“Bireysel öğrenmeye uygun eğitim materyalleri tasarlamak” vurgusunu yapıyorsunuz. Peki, bu yaklaşımın öğrenciler için önemi nedir? Öğrenme sürecine nasıl bir katkı sağlar?
-Kitap yazarken ve eğitim materyalleri oluştururken ilhamınızı nereden alıyorsunuz?
-Eğitimde sürdürülebilirlik önemli bir konu. Oksijen Yayıncılık olarak bu alanda hangi adımları atıyorsunuz? Uzun vadede kalıcı ve etkili eğitim içerikleri üretmek için nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz?
-Sizi daha yakından tanımak isteriz. Oksijen Yayıncılık’ın kuruluş süreci nasıl başladı? Bugüne kadar nasıl bir gelişim gösterdi ve hangi aşamalardan geçti?
-Öğrenciler yayınlarınızdan nasıl faydalanabiliyor?
-Şu an popüler tekniklerden biri kişiye özel öğrenme. Oksijen Yayıncılık olarak, öğrencilere kişiye özel öğrenme fırsatları sunuyor musunuz? Bu yöntemi nasıl uyguluyorsunuz?
-Yazarlar, bu işin kalbi dediğiniz. Peki, Oksijen yazarlarını nasıl belirliyorsunuz? Yazar seçiminde hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz?
Bir özel soru daha: Sınav sorularının hazırlanması ve konu anlatımlarında nelere dikkat ediyorsunuz? Öğrencilerin en verimli şekilde öğrenmesini sağlamak için hangi faktörleri göz önünde bulunduruyorsunuz?
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