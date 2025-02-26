onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Harun Tursun: ÖSYM Sınavlarında Başarı için Önce Sınavı Tanımalısınız!

etiket Harun Tursun: ÖSYM Sınavlarında Başarı için Önce Sınavı Tanımalısınız!

Hande İpekgil & Gamze İrez
Hande İpekgil & Gamze İrez - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 22:06

Bu röportajda, hayatımızın belki de en önemli parçalarından biri olan sınavlar üzerine konuşmak istedik. Düşünün, sadece 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 aday başvurmuş! Bu adaylardan:

1 milyon 404 bin 156’sı sınava ilk kez giriyor,

798 bin 409’u ikinci kez,

442 bin 64’ü üçüncü kez,

219 bin 390’ı dördüncü kez,

172 bin 926’sı ise beş ve daha fazla kez başvuru yapmış durumda.

Ve bu sadece YKS. Ülke olarak neredeyse sürekli bir sınav maratonundayız. O halde, sınavların başarı kriterlerini tartışalım istedik. Bu kadar önemli bir konuyu bir bilene sormak gerekiyordu. Biz de Oksijen Yayıncılık’tan Harun Tursun ile görüştük.

Oksijen Yayıncılık, eğitim dünyasında önemli bir yere sahip. 2020 yılında kurulan yayınevinin NFT, Oksijen ve Metaform olmak üzere üç farklı markası var. Her yıl yaklaşık 600 bin öğrenci ve 50 binden fazla öğretmen Oksijen Yayıncılık’ın kitaplarını kullanıyor. Üstelik tüm kitaplar video çözümlü ve öğrenciler ile öğretmenler bu içeriklere uygulamalar üzerinden erişebiliyor.

Herkesin “Harun Hoca” olarak bildiği Harun Tursun’a birçok soru sorduk ve çok özel cevaplar aldık. O halde, şimdi konuyu tüm detaylarıyla ele alalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

-Türkiye’de uygulanan sınav sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sistem öğrencilerin başarısını ve potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarabiliyor mu? Öğrencilere ve velilere bu süreçte nasıl bir bakış açısı ve çalışma disiplini önerirsiniz?

-Türkiye’de uygulanan sınav sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sistem öğrencilerin başarısını ve potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarabiliyor mu? Öğrencilere ve velilere bu süreçte nasıl bir bakış açısı ve çalışma disiplini önerirsiniz?

Türkiye’de sınav sistemi, öğrenciler için yalnızca bir değerlendirme aracı değil, aynı zamanda hayatlarını değiştirebilecek bir fırsat kapısıdır. Eğitimde fırsat eşitliğinin her zaman tam anlamıyla sağlanamadığı bir sistemde, sınavlar belki de en yoksul öğrencinin bile kendi emeğiyle, kendi azmiyle hayallerine ulaşabileceği en güçlü araçlardan biridir. Bu yüzden sınavlar, öğrenciler için sadece akademik bir mücadele değil, aynı zamanda geleceğe açılan bir anahtar niteliği taşır. Elbette sınav sistemimizin geliştirilmesi gereken birçok yönü var. Eğitimin sadece test çözen bireyler yetiştiren bir yapı olmaktan çıkıp düşünen, sorgulayan, yorumlayan gençler yetiştiren bir sistem olması gerektiğine inanıyorum. Ancak mevcut sistem içinde öğrencilerime hep şunu anlatıyorum: Sınavlar sizin değerinizi ölçmez ama hayallerinize ulaşmak için geçmeniz gereken bir köprüdür. Önemli olan bu süreçte sadece sınava değil, öğrenmeye, anlamaya, kendinizi geliştirmeye odaklanmaktır.

Tavsiyem şu olurdu: Sınavlara sadece bir zorunluluk olarak bakmayın. Onları, kendinizi disipline edebileceğiniz, potansiyelinizi ortaya koyabileceğiniz bir fırsat olarak görün. Başarı, sadece zekâ ya da yetenekle değil, istikrarlı bir çalışma disipliniyle gelir. Ve unutmayın ki sınav bir araçtır, amaç değil. Bu süreci en iyi şekilde yönetebilirseniz hangi sonuçla karşılaşırsanız karşılaşın, hayatınızı şekillendirecek asıl beceriyi kazanmış olursunuz.

-Harun Hoca, hem bireysel olarak hem de Oksijen Yayıncılık çatısı altında sınavlara yönelik yayıncılık yapıyorsunuz. Peki, sınavlara hazırlanırken doğru kaynak seçiminin önemi nedir? Yayınların niteliği ve içeriği öğrencilerin başarısını nasıl etkiler?

-Harun Hoca, hem bireysel olarak hem de Oksijen Yayıncılık çatısı altında sınavlara yönelik yayıncılık yapıyorsunuz. Peki, sınavlara hazırlanırken doğru kaynak seçiminin önemi nedir? Yayınların niteliği ve içeriği öğrencilerin başarısını nasıl etkiler?

Sınavlar, ilk kez karşılaşılacak gerçek bir sınav ortamın bilinmeyen yönlerini ortadan kaldırmak, sınavda hata yapmamak, gerçek sınavda zamanı ve stresi etkin yönetebilmek için çok gereklidir. Sınav yayıncılığı temelde eğitim yaşamımızın en önemli parçalarındandır. Her kademede çocuklarımızın yüz yüze geldiği sınavlar, her daim iyi bir yayınla mümkün olur. Gerçek sınavdan önce deneme sınavına giren öğrenci gerçek sınavda ne yapacağını bilir. Soru tarzına uygun ve mantık muhakeme soruları ile desteklenmiş güncel yayınlar her zaman tercih edilir. Ve bu yayınlar öğrenciye büyük avantaj sağlar. Çoğu yayın sorularını bu doğrultuda hazırlayamadığından kitapları az etkili olabilir. Bir sınav yayıncılığı operasyonunun başarılı kabul edilmesi için o kadar çok neden vardır ki… Yayının deneyim ve tecrübesi kaç yıldır bu sektörde hizmet verdiğidir kriter mesela. Yazar kadrosunun aktif öğretmen olması müfredata hakim ve öğrenci psikolojisinden sınav sistemi değişikliklerine hakim olması yayın kalitesinin asli unsurudur diğer taraftan. Ay da soru bankalarının video çözümlü olması artı bir avantajdır. Öğrenciler çözemediği soruların videolarını izleyebilir. 

Müfredata uygun olarak ürün çıkarması hep vazgeçilmezdir. Eski soru bankalarının kapaklarını değiştirerek yeniden basmamasıdır ya da neden! Bu doğrultuda en iyi sınav yayıncılığı kitapları işte bu kriterlere uyan yayınlar diyebiliriz. Yayınların en iyisini tercih edileme, önerilme ve talep edilme ile de belirleyebiliriz. İyi yayınların albenisi olur. Öğretmenler öğrencilerinin başarısı için onlara faydalı olacak kaliteli yayınları tavsiye eder ve sevilen kaliteli yayınlar kartopu gibi duyulur bilinir ve daha çok kitleye ulaşır. Ayrıca tek ölçünün bunlar olmadığını da ifade edelim.

-Eğitim materyalleri yazmaya nasıl başladınız? Bu yolculukta sizi en çok motive eden şey ne oldu?

-Eğitim materyalleri yazmaya nasıl başladınız? Bu yolculukta sizi en çok motive eden şey ne oldu?

Eğitim materyalleri yazma serüvenim, aslında öğretmenlik mesleğini seçtiğim gün başladı. Sınıfta öğrencilerime en doğru bilgiyi en anlaşılır şekilde nasıl sunabilirim sorusuyla başlayan bu yolculuk, zamanla beni kitaplar yazmaya yönlendirdi çünkü her öğrencinin eşit imkânlara sahip olmadığı bir eğitim sisteminde, doğru kaynaklara ulaşabilmek onların hayatını değiştirebilirdi.

Öğretmen olduktan sonra hayallerimden biri, öğrencileri sınavlara en iyi ve en doğru şekilde hazırlamaktı. Sadece soru çözdürerek değil, konuyu özümseterek, dilin mantığını kavratacak içerikler üreterek onlara destek olmayı amaçladım. Bu yüzden yazdığım her kitap, yalnızca bir ders materyali değil, öğrencilerin hayallerine giden yolda bir köprü olmalıydı. İşte beni motive eden şey de buydu: Onların başarılarına katkı sağlamak, hayatlarına dokunabilmek.

Bugüne kadar yazdığım onlarca ve organizasyonunu yaptığım bine yakın kitap, öğrencilerin sınav yolculuğunda bir rehber oldu. Biliyorum ki bir öğretmen sadece sınıfta değil, kalemiyle de ışık tutabilir. Bu sorumluluk, beni her zaman daha iyisini yapmaya teşvik etti ve edecektir.

-“Sınava Oksijen Olmak” dediniz ve paylaştığınız rakamlar gerçekten etkileyici. Bugüne kadar kaç öğrenciyi sınava hazırladınız? 

Rakamlara gel! NFT Yayında 190 kitap, 30.000 sayfa, 120.000’den fazla soru! Oksijen Yayıncılık’ta 80 kitap, 20.000 sayfa, 80.000’den fazla soru yayınlayan, Metaform’da 15 kitap, 4.000 sayfa, 12.000’den fazla soru oluşturan bu yayın grubu ile o kadar çok şeyi konuştuk ki şimdi buna bakalım.  Sanırız milyonlarca kişi yayınlarımızı kullandı.

-“Bireysel öğrenmeye uygun eğitim materyalleri tasarlamak” vurgusunu yapıyorsunuz. Peki, bu yaklaşımın öğrenciler için önemi nedir? Öğrenme sürecine nasıl bir katkı sağlar?

-“Bireysel öğrenmeye uygun eğitim materyalleri tasarlamak” vurgusunu yapıyorsunuz. Peki, bu yaklaşımın öğrenciler için önemi nedir? Öğrenme sürecine nasıl bir katkı sağlar?

Eğitim, bireylerin bilgiye ulaşmasını, kendini geliştirmesini ve hayata daha iyi hazırlanmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Günümüz dünyasında, öğrenme süreçleri sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Bu nedenle, kaliteli eğitim materyalleri, öğrenme sürecini daha etkili ve verimli hale getirmek için büyük bir öneme sahiptir.

Eğitim materyalleri, sadece akademik bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda eleştirel düşünme, analitik beceri geliştirme ve problem çözme yetkinliklerini destekler. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan, onların öğrenme hızına ve seviyesine uygun içerikler sunan kaynaklar, başarılı bir öğrenme deneyiminin temel taşlarından biridir.

-Kitap yazarken ve eğitim materyalleri oluştururken ilhamınızı nereden alıyorsunuz?

-Kitap yazarken ve eğitim materyalleri oluştururken ilhamınızı nereden alıyorsunuz?

Kitap ve eğitim materyalleri oluştururken farklı kaynaklardan ilham alıyoruz. Öncelikle, sınav sistemlerinin yıllar içinde değişen yapısını dikkate alarak geçmiş yıllarda çıkan soruları analiz ediyor ve bu analizlerden yola çıkarak sorularımızı oluşturuyoruz. Güncel sınav formatlarına ve soru kalıplarına uygun içerikler geliştirirken, aynı zamanda henüz sınavlarda çıkmamış ancak çıkma potansiyeline sahip soruları da ekleyerek öğrencileri en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Eğitim materyallerimizin metin içeriklerini oluştururken yıllardır biriktirdiğimiz binlerce akademik makale, bilimsel yayın, öğretmenlerden gelen geri bildirimler ve dünya genelindeki eğitim sistemlerini kapsayan araştırmalardan faydalanıyoruz. Yazarlarımız, yayınevimizin editoryal materyallerini kullanarak en güncel ve sınav formatına en yakın metinleri hazırlıyor. Ayrıca, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onların öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirecek interaktif içerikler, görseller, grafikler ve tablolar ekleyerek materyallerimizi daha kapsamlı hale getiriyoruz. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine hitap edebilmek için, kitaplarımızda çeşitli soru türlerine yer veriyor ve problem çözme yeteneklerini geliştirecek örnekler sunuyoruz. Böylece, yalnızca sınav başarısına odaklanmayan, aynı zamanda öğrencilerin analitik düşünme ve bilgiye dayalı muhakeme yapabilme becerilerini geliştiren içerikler oluşturuyoruz.

Öğrencilerin başarılı olabilmesi için en önemli unsurlardan biri de kullanılan dilin anlaşılır ve seviyelerine uygun olmasıdır. Kitaplarımızı ve dijital materyallerimizi oluştururken, öğrencinin algı seviyesine uygun bir dil ve anlatım benimseyerek, konuları açık ve sade bir şekilde sunmaya özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra, dijital eğitim materyallerinde öğrencilerin alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak erişilebilir, pratik ve etkileşimli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda, öğrenci geri bildirimlerini düzenli olarak değerlendirerek, içeriklerimizi onların ihtiyaçlarına en uygun hale getirmek için sürekli güncelliyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

-Eğitimde sürdürülebilirlik önemli bir konu. Oksijen Yayıncılık olarak bu alanda hangi adımları atıyorsunuz? Uzun vadede kalıcı ve etkili eğitim içerikleri üretmek için nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz?

-Eğitimde sürdürülebilirlik önemli bir konu. Oksijen Yayıncılık olarak bu alanda hangi adımları atıyorsunuz? Uzun vadede kalıcı ve etkili eğitim içerikleri üretmek için nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz?

Eğitimde sürdürülebilirlik, Oksijen Yayıncılık olarak en çok önemsediğimiz konular arasında yer alıyor. Öğrencinin öğrenme sürecinde devamlılık sağlayabilmesi için, sınav hazırlık sürecini bir hikâye gibi kurguluyoruz. Kitaplarımız, öğrencilerin belirli bir noktadan başlayarak bilgi seviyelerini adım adım artırabilecekleri şekilde tasarlanıyor. Öncelikle temel konular anlatılıyor, ardından soru içerikleriyle öğrencinin bilgisi pekiştiriliyor. Sorular, öğrencinin karşılaşabileceği zorluk seviyelerine uygun bir şekilde düzenlenerek, süreç içerisinde aşamalı olarak zorlaştırılıyor. Böylece, öğrenci bir anda karşısına çıkan zorluklarla karşılaşmak yerine, sistemli bir şekilde gelişim gösteriyor ve eğitimden uzaklaşmadan ilerleyebiliyor. Bu süreçte öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutmak için rehberlik destekleri, çalışma planları ve gelişim takip sistemleri sunuyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir eğitimi desteklemek amacıyla yenilikçi öğretim tekniklerini kullanarak öğrencilerin kendi öğrenme stillerine uygun içeriklerle daha verimli çalışmalarını sağlıyoruz.

Bu sürdürülebilir eğitim modelini desteklemek için kitaplarımızı deneme sınavları ve özel kamp kitaplarıyla tamamlıyoruz. Bu sayede öğrenciler, öğrendiklerini tekrar ederek eksiklerini giderebiliyor ve sınav sürecine kadar hazır hale gelebiliyor. Dijital materyallerimiz de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Öğrencilerin eksik konularını belirleyerek gelişimlerini ölçmelerine ve kendilerini daha verimli bir şekilde geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca, öğretmenlerle iş birliği yaparak, onların önerilerine uygun güncellemeler yapıyor ve eğitim süreçlerinin her aşamasında destek sağlamaya çalışıyoruz.

-Sizi daha yakından tanımak isteriz. Oksijen Yayıncılık’ın kuruluş süreci nasıl başladı? Bugüne kadar nasıl bir gelişim gösterdi ve hangi aşamalardan geçti?

-Sizi daha yakından tanımak isteriz. Oksijen Yayıncılık’ın kuruluş süreci nasıl başladı? Bugüne kadar nasıl bir gelişim gösterdi ve hangi aşamalardan geçti?

Oksijen Yayıncılık, 2021 yılında eğitim odaklı bir yayınevi olarak kuruldu. Oksijen Yayınları ve NFT Yayınları markalarıyla eğitim sektörüne yönelik kapsamlı içerikler üretiyoruz. Türkiye’de eğitim sektörü oldukça dinamik olduğu için, sürekli değişen müfredat ve sınav sistemlerine uyum sağlayabilmek amacıyla güncel mevzuatları yakından takip ediyoruz. Bu sayede, en güncel eğitim materyallerini öğrencilere sunarak sınavlara en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana, eğitim dünyasındaki yenilikleri takip ederek, hem basılı hem de dijital kaynaklarımızı sürekli geliştiriyor ve öğrencilere en kaliteli içeriği sunmayı amaçlıyoruz.

Bugün itibarıyla Oksijen Yayıncılık olarak 100’ün üzerinde özel okulda temel eğitim kaynağı olarak kullanılmaktayız. Bunun yanı sıra, 100’ün üzerinde devlet okulunda da eğitimi destekleyici içeriklerimiz öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Son üç yılda kitaplarımız yaklaşık 6 milyon öğrencilerin sınava hazırlık süreçlerinde yardımcı kaynak olarak yer aldı. Bugüne kadar 1 milyona yakın öğrenciye doğrudan ulaşarak eğitimlerini destekledik. Aynı zamanda, birçok eğitim kurumu, öğrencilerinin rehberlik ve analiz süreçlerinde Oksijen Yayıncılık içeriklerinden faydalanmaktadır.

-Öğrenciler yayınlarınızdan nasıl faydalanabiliyor?

-Öğrenciler yayınlarınızdan nasıl faydalanabiliyor?

Öğrenciler, Oksijen Yayıncılık ürünlerine internet üzerinden satın alma yöntemiyle veya en yakın kitapçıdan ulaşabilirler. NFT Yayınları markamız ise eğitim kurumlarına özel olarak üretilmiş kitapları kapsamakta olup, bu kitaplar öğrencilere doğrudan okulları aracılığıyla ulaştırılmaktadır.

Oksijen Yayınları, internet ve kitapçılar aracılığıyla erişilebilen güncel içeriklere sahiptir. Öğrenciler, kendi ihtiyaçlarına uygun kitapları seçerek konu hakimiyetlerini artırabilir ve sınava yönelik özel hazırlanmış sorular ile pratik yapabilirler. Kitaplarımız, yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, öğrencilerin öğrenme sürecini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Görsel destekli anlatımlar, konu bazlı değerlendirme testleri ve ayrıntılı çözümler sunarak öğrencilerin konuları derinlemesine kavramasına yardımcı oluyoruz.

Ayrıca, dijital platformlarımız sayesinde öğrenciler, kitaplarımızın içeriğine çevrimiçi olarak da erişebilirler. Çözüm videoları, interaktif testler ve bireysel ilerleme takip sistemleri ile desteklenen bu platformlar, öğrencilere esnek ve verimli bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Bunun yanında, sosyal medya ve eğitim kanallarımız aracılığıyla öğrencilere düzenli olarak ek kaynaklar ve çalışma ipuçları sağlıyoruz.

Diğer yayınevlerinin aksine, Oksijen Yayınları sürekli güncellenen bir içerik politikası izlediğinden, öğrenciler her zaman en güncel kaynaklara ulaşma avantajına sahiptirler. Müfredattaki değişiklikleri yakından takip ediyor, soru çeşitliliğini artırarak her seviyedeki öğrencinin faydalanabileceği materyaller sunuyoruz. Ayrıca, öğrenci geri bildirimlerini dikkate alarak içeriklerimizi geliştirmeye devam ediyor ve her yıl eğitim trendlerine uygun yeni materyaller ekliyoruz.

-Şu an popüler tekniklerden biri kişiye özel öğrenme. Oksijen Yayıncılık olarak, öğrencilere kişiye özel öğrenme fırsatları sunuyor musunuz? Bu yöntemi nasıl uyguluyorsunuz?

-Şu an popüler tekniklerden biri kişiye özel öğrenme. Oksijen Yayıncılık olarak, öğrencilere kişiye özel öğrenme fırsatları sunuyor musunuz? Bu yöntemi nasıl uyguluyorsunuz?

Oksijen Yayıncılık olarak Türkiye’nin önde gelen ölçme ve değerlendirme platformları ile iş birliği yaparak geliştirilmiş protokoller sayesinde öğrencilerin girmiş olduğu deneme sınavlarını esas alıyor ve alt kazanımlarına kadar indirgenmiş analizlerinden faydalanarak kişiye özel öğrenme modelleri sunuyoruz. Bu analizler doğrultusunda öğrencinin eksik olduğu konular belirlenerek, özel olarak tasarlanmış soru kitapları ve çalışma materyalleri hazırlanıyor. Bu materyaller öğrenciye hem dijital hem de basılı olarak sunulmaktadır.

Öğrencilerin bilgi düzeyi, öğrenme hızı ve çalışma alışkanlıkları birbirinden farklı olduğu için, kişiselleştirilmiş eğitim içeriği oluşturmak büyük önem taşımaktadır. Yapay zekâ destekli analiz sistemlerimiz, öğrencinin bireysel performansını detaylı şekilde inceleyerek ona en uygun soruların ve konu anlatımlarının bulunduğu özel içerikler sunmaktadır. Öğrenci bu sayede sadece eksik olduğu konulara odaklanarak zamanını daha verimli kullanabilir.

Ayrıca, öğretmen ve eğitim kurumları için geliştirdiğimiz sistemler sayesinde, öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilmekte ve belirlenen eksiklikler doğrultusunda bireysel öğrenme planları oluşturulmaktadır. Online platformlarımızda sunduğumuz interaktif testler, video çözümler ve rehberlik destekleri ile öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirmekteyiz. Kişiye özel öğrenme yaklaşımımız sayesinde her öğrencinin kendi hızında ilerleyerek en iyi sonuçları elde etmesini sağlamayı hedefliyoruz.

Oksijen Yayıncılık olarak Türkiye’nin önde gelen ölçme ve değerlendirme platformları ile iş birliği yaparak geliştirilmiş protokoller sayesinde öğrencilerin girmiş olduğu deneme sınavlarını esas alarak ve alt kazanımlarına kadar indirgenmiş analizlerinden faydalanarak öğrencinin kişiye özel soru kitaplarını oluşturmakta ve bunu hem dijital hem basılı olarak öğrenciye sunabilmekteyiz. Yukarıda da söz ettiğimiz gibi her öğrencinin bilgi durumu aynı olmadığı gibi her öğrencinin de öğrenme süreci aynı şekilde olmayacaktır. Bu sebeple kişiye özel tasarlanmış ve hazırlanmış içeriklere oldukça önem vermekteyiz.

-Yazarlar, bu işin kalbi dediğiniz. Peki, Oksijen yazarlarını nasıl belirliyorsunuz? Yazar seçiminde hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz?

-Yazarlar, bu işin kalbi dediğiniz. Peki, Oksijen yazarlarını nasıl belirliyorsunuz? Yazar seçiminde hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz?

Oksijen Yayıncılık olarak, yazar seçim sürecimizi büyük bir titizlikle yürütmekteyiz. Akademik kadromuzda, alanında uzman, eğitim-öğretim süreçlerine hakim ve öğrencilerle doğrudan deneyime sahip öğretmen ve akademisyenler yer almaktadır. Özellikle eski adıyla dershanelerde ve özel eğitim kurumlarında uzun yıllar eğitim vermiş, sınavlara hazırlık sürecini yakından takip eden eğitimcileri tercih ediyoruz. Bu sayede, öğrencilerin karşılaşabileceği zorlukları anlayan ve en etkili öğretim yöntemlerini geliştirebilen bir ekip oluşturuyoruz. Yazarlarımızın belirlenme sürecinde, pedagojik formasyon, öğretmenlik deneyimi, sınav sistemlerine hakimiyet ve akademik geçmiş gibi kriterler büyük önem taşımaktadır. İçerik üretim sürecine dahil edilen her yazar, öncelikle yayınevimizin akademik kurulu tarafından değerlendirilmekte ve belirli bir deneme sürecinden geçmektedir. Hazırlanan materyallerin eğitimsel uygunluğu, müfredata uygunluğu ve öğrencilere katkısı detaylı bir şekilde incelenerek onaylanmaktadır.

Bununla birlikte, yazarlarımız sadece kitap yazma süreciyle sınırlı kalmayıp, eğitim dünyasındaki değişimleri yakından takip ederek, içeriklerin güncellenmesi ve geliştirilmesi süreçlerine aktif olarak katılmaktadır. Dijital eğitim platformlarımızda da etkin rol oynayan yazarlarımız, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirmek için rehberlik hizmetleri ve analiz raporlarına dayalı içerikler üretmektedir. Sürekli gelişimi destekleyen bir yaklaşımla, eğitim materyallerimizi her zaman güncel ve öğrenci dostu hale getirmek için yazarlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz.

Akademik kadrolarımızda özellikle eski adıyla dershanelerde eğitim vermiş, aynı şekilde okullarda eğitim öğretimi kazanım odaklı olarak öğrencilerle buluşturmuş kişileri tercih ederek sınava hazırlık hususunda süreci en iyi değerlendirebilecek öğretmenlerimiz ile birlikte çalışmaktayız. Akademik kadromuzun en önemli özelliği sürekli olarak kurumlarda ve öğrencilerle temas halinde olarak dinamik bir şekilde içeriklerin olması gerektiği modellere ulaşımını sağlamasıdır. Bu olmadığı taktirde asıl amaç olan öğrenme ve sınava hazırlıktan çok uzakta bir eğitim süreci yaşanmaktadır. Kadrolarımız sürekli olarak gelişmekte ve büyümektedir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir özel soru daha: Sınav sorularının hazırlanması ve konu anlatımlarında nelere dikkat ediyorsunuz? Öğrencilerin en verimli şekilde öğrenmesini sağlamak için hangi faktörleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

Bir özel soru daha: Sınav sorularının hazırlanması ve konu anlatımlarında nelere dikkat ediyorsunuz? Öğrencilerin en verimli şekilde öğrenmesini sağlamak için hangi faktörleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

Sınav sorularını hazırlarken, öğrencilerin bilgi seviyelerini ve öğrenme süreçlerini dikkate alarak kapsamlı analizler yapıyoruz. Geçmiş yıllarda çıkan soruların eğilimlerini inceleyerek güncel sınav sistemine en uygun soru formatlarını belirliyoruz. Bunun yanı sıra, potansiyel yeni soru kalıplarını da göz önünde bulundurarak öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren içerikler üretiyoruz.

Soruların hazırlanma sürecinde, müfredata uygunluk en önemli kriterlerden biridir. MEB ve ÖSYM tarafından belirlenen kazanımları esas alarak, her seviyedeki öğrenciye hitap eden dengeli bir dağılım oluşturuyoruz. Soruların sadece bilgi ölçmeye yönelik değil, aynı zamanda analitik düşünmeyi destekleyen ve öğrencilere farklı bakış açıları kazandıran bir yapıda olmasına özen gösteriyoruz.

Ayrıca, sınav sorularının dili ve anlatım biçimi büyük önem taşımaktadır. Öğrencinin soruyu doğru anlayarak çözüm sürecini en verimli şekilde yönetebilmesi için açık, net ve anlaşılır bir dil kullanıyoruz. Soruların görsel öğelerle desteklenmesi gerektiğinde, grafikler, tablolar ve şemalar kullanarak konunun daha iyi kavranmasını sağlıyoruz.

Konu anlatımlarında ise öğrencilerin aşamalı bir öğrenme süreci geçirmesini sağlamak adına, temel bilgilerden başlayarak ileri seviyeye doğru ilerleyen bir sistem oluşturuyoruz. Konuların anlatımı, sade ve anlaşılır bir dille yapılmakta olup, görseller, örnek sorular ve çözümlerle desteklenmektedir. Ayrıca, öğrencilere kavram yanılgılarını önlemeye yönelik açıklamalar ve ipuçları sunarak öğrenme süreçlerini daha etkili hale getiriyoruz.

Öğrencilerin eksiklerini tespit etmelerine yardımcı olmak amacıyla, düzenli aralıklarla deneme sınavları, bölüm sonu testleri ve dijital ölçme-değerlendirme araçlarını kullanıyoruz. Dijital platformlarımız sayesinde öğrenciler, bireysel performanslarını analiz edebilir ve eksik oldukları konular üzerinde yoğunlaşabilirler.

Tüm bu süreçlerde, öğretmenlerden ve öğrencilerden gelen geri bildirimleri dikkate alarak, içeriklerimizi sürekli güncelliyor ve geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız, öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak ve onları geleceğe en donanımlı biçimde hazırlamaktır.

Sınav sorularını hazırlarken, sınavda çıkmış veya çıkabilecek olan tüm soru modellerinin analizlerini yaparak doğru metinlerle ve doğru kalıplarla bu soruları çeşitlendiriyoruz. Öğretmenlerden gelen değerlendirmeleri dikkate alarak güncel olarak öğrencilerin öğrenme modellerine uygun, müfredata ve ders programlarına göre soru içeriklerini ortaya çıkarıyoruz. Öğrencinin süreçten kopmaması için doğru hesaplamalar ve soru modelleri kullanıyor ve alt kazanımları doğrudan MEB ve ÖSYM’den esas alıyoruz. Bu sayede sınava çok yakın ve hazırlayıcı içerikler meydana getiriyoruz.

Instagram 

Threads

X

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hande İpekgil & Gamze İrez
Hande İpekgil & Gamze İrez
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam