Tek Namağlup Şampiyon Beşiktaş

Okan Buruk, kadroda Mustafa, Semih ve Immobile varken sahaya santrforsuz çıkıp, 4-6-0 taktiği ile oynayan rakibine karşı oyun planını oluşturamadı. Nitekim bu oyun planı da ilk golü getirdi. Rafa Silva’nın neredeyse kendi sahasından başlattığı atağı gol ile sonuçlandırması bu taktiğin sonucu idi. Bu arada Rafa Silva’nın bireysel yeteneklerini de konuşmak lazım; Türkiye’nin en iyi stoperi olan Sanchez’i yerlerde süründürüp, iğnenin deliğinden topu filelere yollaması her babayiğidin harcı değildir.

Frankowski’nin kırmızı kartı konusunda sanırım herkes hem fikirdir. Muçi’yi arkadan faul yaparak yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu engellemiş oldu. Bu pozisyonu Yasin Kol’un değerlendirememiş olması onun zaten sorgulanan hakemliğini bir kez daha sorgulanır hale getirdi. VAR hakemi şayet yabancı olmasaydı, bizim yerli hakemler izlemeye bile çağır(a)mazlardı.

Yasin Kol, Barış Alper’i oyunda tutmak için elinden geleni yaptı. Ayrıca Galatasaraylı futbolculara göstermesi gereken en az 4 sarı kartı göremedi ya da göremezden geldi. Maçın son bölümünde, Semih’in son adamı geçip, gole gittiği pozisyonda oyunu ofsayt gerekçesi ile durması saçmalıktı. O pozisyonda, yan hakeme ‘gördüm’ deyip, avantaj kuralını kullanıp, devam ettirmesi gerekirdi.

Beşiktaş galip geldi diye hakemin bu kötü performansı konuşmaktan imtina etmemeliyiz.

Beşiktaşlı futbolcuların ilk yarının sonlarında kendi yarı alanlarına çekilmeleri Galatasaray’ın golünü getirdi. İkinci yarıda bu hatayı Gedson’la telafi ederek galip gelmesini bildiler. İstatistiklere baktığımızda Galatasaray’ın 9 şutuna karşın Beşiktaş 20 şut atmış. Beşiktaş biraz şanslı olsaydı bu maç daha farklı bir skorla bitebilirdi.