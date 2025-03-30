Tek Namağlup Şampiyon Beşiktaş

Atatürk tanımladığı sporcu nitelikleri, ‘zeki, çevik ve ahlak’tır. Sen çevik olabilirsin ama ne zekisin ne de ahlaklısın.
Maç sonu açıklamalarında, Beşiktaş’ı tebrik eder gibi yapıp, laf sokuşturmaya çalışıyorsun. Türkiye’nin en büyük takımını yendiler, fark 25 puan oldu, gibi laf cambazlığı ile bu kadar puan farkına rağmen neden bizi yendiler, demeye getiriyorsun. İşte bu senin ahlak ile ilgili zafiyetin. Şampiyonluk iddiası kalmayan her takımın size ‘yatmasını’ istediğini söylemiş oluyorsun. Ahlaklı bir insan düşündüğünü çıkar, net olarak söyler. Ahlaksız insan ise tebrik ediyor kisvesi altında bu tür imalarda bulunur.
Atamızın diğer kriteri olan zekaya gelelim:
Beşiktaş namağlup şampiyon olduğunda sanırım sen henüz doğmamıştın. Şu an Türkiye’de tek namağlup şampiyon ise Beşiktaş’tır. Beşiktaşlı futbolcuları bugünkü olağanüstü mücadelelerinin nedeni de bu unvanı korumak içindi. Ama senin zeka düzeyin bunu kavrayabilecek yeterlilikte olmadığından bu mücadele hırsını başka şeylere yormaya çalıştın.
Bu lafları etmeden önce biraz zekanı kullanıp, Galatasaray’ın bu yeni stadyumda oynadığı 9 maçın 8’inde yenildiğini sadece 1 beraberlik alabildiğini araştırabilirdin. Sekizinci mağlubiyeti aldınız diye şimdi çıkıp çamur atmanın hiçbir anlamı yok.
Bak Yunus Akgün, Beşiktaş şayet şampiyonluk potasından uzaklaşmışsa kimin şampiyon olacağı ile hiç ilgilenmez. Sen ve camian Beşiktaş’ın bu performansı Fenerbahçe için gösterdiğini ima etmeye çalışıyorsunuz. Beşiktaş’ın bu tür alışkanlıkları yoktur. Ama camiandaki abilerine sorarsan, Malatyasporlu futbolculara verdikleri Murat otomobilleri sana detayıyla anlatırlar.
Atamızın diğer kriteri olan çevikliğe gelelim:
Evet çevik bir futbolcusun. İleride iyi bir futbolcu olacaksın ama büyük futbolcu olarak anılmayacaksın. İyi futbolcu ile büyük futbolcu arasındaki farkı anlamaya zekân yeter mi onu da bilemem.
Instagram
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio