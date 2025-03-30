onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Tek Namağlup Şampiyon Beşiktaş

etiket Tek Namağlup Şampiyon Beşiktaş

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
30.03.2025 - 13:55

Maç öncesi pek çok spor yorumcusuna göre favori Galatasaray’dı. Ancak bu maç bir kere daha derbi maçlarının favorisi olmayacağını gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Solskjaer’in sahaya sürdüğü takım ve oyun anlayışı Okan Buruk’un kafasını fena halde karıştırdı.

Solskjaer’in sahaya sürdüğü takım ve oyun anlayışı Okan Buruk’un kafasını fena halde karıştırdı.

Okan Buruk, kadroda Mustafa, Semih ve Immobile varken sahaya santrforsuz çıkıp,  4-6-0 taktiği ile oynayan rakibine karşı oyun planını oluşturamadı. Nitekim bu oyun planı da ilk golü getirdi. Rafa Silva’nın neredeyse kendi sahasından başlattığı atağı gol ile sonuçlandırması bu taktiğin sonucu idi. Bu arada Rafa Silva’nın bireysel yeteneklerini de konuşmak lazım; Türkiye’nin en iyi stoperi olan Sanchez’i yerlerde süründürüp, iğnenin deliğinden topu filelere yollaması her babayiğidin harcı değildir.

Frankowski’nin kırmızı kartı konusunda sanırım herkes hem fikirdir. Muçi’yi arkadan faul yaparak yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu engellemiş oldu. Bu pozisyonu Yasin Kol’un değerlendirememiş olması onun zaten sorgulanan hakemliğini bir kez daha sorgulanır hale getirdi. VAR hakemi şayet yabancı olmasaydı, bizim yerli hakemler izlemeye bile çağır(a)mazlardı.

Yasin Kol, Barış Alper’i oyunda tutmak için elinden geleni yaptı. Ayrıca Galatasaraylı futbolculara göstermesi gereken en az 4 sarı kartı göremedi ya da göremezden geldi. Maçın son bölümünde, Semih’in son adamı geçip, gole gittiği pozisyonda oyunu ofsayt gerekçesi ile durması saçmalıktı. O pozisyonda, yan hakeme ‘gördüm’ deyip, avantaj kuralını kullanıp, devam ettirmesi gerekirdi. 

Beşiktaş galip geldi diye hakemin bu kötü performansı konuşmaktan imtina etmemeliyiz.

Beşiktaşlı futbolcuların ilk yarının sonlarında kendi yarı alanlarına çekilmeleri Galatasaray’ın golünü getirdi. İkinci yarıda bu hatayı Gedson’la telafi ederek galip gelmesini bildiler. İstatistiklere baktığımızda Galatasaray’ın 9 şutuna karşın Beşiktaş 20 şut atmış. Beşiktaş biraz şanslı olsaydı bu maç daha farklı bir skorla bitebilirdi.

Yunus Akgün'e tavsiyelerim

Yunus Akgün'e tavsiyelerim

Atatürk tanımladığı sporcu nitelikleri, ‘zeki, çevik ve ahlak’tır. Sen çevik olabilirsin ama ne zekisin ne de ahlaklısın.

Maç sonu açıklamalarında, Beşiktaş’ı tebrik eder gibi yapıp, laf sokuşturmaya çalışıyorsun. Türkiye’nin en büyük takımını yendiler, fark 25 puan oldu, gibi laf cambazlığı ile bu kadar puan farkına rağmen neden bizi yendiler, demeye getiriyorsun. İşte bu senin ahlak ile ilgili zafiyetin. Şampiyonluk iddiası kalmayan her takımın size ‘yatmasını’ istediğini söylemiş oluyorsun. Ahlaklı bir insan düşündüğünü çıkar, net olarak söyler. Ahlaksız insan ise tebrik ediyor kisvesi altında bu tür imalarda bulunur.

Atamızın diğer kriteri olan zekaya gelelim:

Beşiktaş namağlup şampiyon olduğunda sanırım sen henüz doğmamıştın. Şu an Türkiye’de tek namağlup şampiyon ise Beşiktaş’tır. Beşiktaşlı futbolcuları bugünkü olağanüstü mücadelelerinin nedeni de bu unvanı korumak içindi. Ama senin zeka düzeyin bunu kavrayabilecek yeterlilikte olmadığından bu mücadele hırsını başka şeylere yormaya çalıştın.

Bu lafları etmeden önce biraz zekanı kullanıp, Galatasaray’ın bu yeni stadyumda oynadığı 9 maçın 8’inde yenildiğini sadece 1 beraberlik alabildiğini araştırabilirdin. Sekizinci mağlubiyeti aldınız diye şimdi çıkıp çamur atmanın hiçbir anlamı yok. 

Bak Yunus Akgün, Beşiktaş şayet şampiyonluk potasından uzaklaşmışsa kimin şampiyon olacağı ile hiç ilgilenmez. Sen ve camian Beşiktaş’ın bu performansı Fenerbahçe için gösterdiğini ima etmeye çalışıyorsunuz. Beşiktaş’ın bu tür alışkanlıkları yoktur. Ama camiandaki abilerine sorarsan, Malatyasporlu futbolculara verdikleri Murat otomobilleri sana detayıyla anlatırlar.

Atamızın diğer kriteri olan çevikliğe gelelim:

Evet çevik bir futbolcusun. İleride iyi bir futbolcu olacaksın ama büyük futbolcu olarak anılmayacaksın. İyi futbolcu ile büyük futbolcu arasındaki farkı anlamaya zekân yeter mi onu da bilemem.

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hayri Cem
Hayri Cem
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam