Kendine Güveniyor musun Yoksa Güvenmiyor musun?
Kendine güvenmek, hayatta başarılı olmanın en önemli unsurlarından biri. Peki, sen kendine güveniyor musun yoksa güvensizlik mi seni esir alıyor? Kendine güvenin olup olmadığını belirlemek için biraz iç gözlem yapman gerekebilir. Kendine güvenen bir insan, genellikle hedeflerine ulaşmak için gereken adımları atar, risk alır ve başarısızlık korkusuyla yüzleşir. Öte yandan, güvensizlik seni esir alıyorsa, bu durum genellikle kendini ifade etmekte zorluk çekmen, başkalarının ne düşündüğünü sürekli merak etmen ve hedeflerine ulaşmak için gereken adımları atmaktan kaçınman gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durum, hayatın her alanında seni zorlayabilir ve başarını engelleyebilir.
Kendine Güveniyor musun Yoksa Güvenmiyor musun?
Haydiiii!
1. Zor bir durumla karşılaştığında, kendin çözüm arar mısın?
2. Hedeflerine ulaşabileceğine inanıyor musun?
3. Etrafında çok dostun var mı?
4. Birilerinden yardım istemek senin için zor mu?
5. Hatalarını kabul etmek ve onlardan ders almakta zorlanır mısın?
6. Kendine dair olumsuz düşüncelerin sıkça olur mu?
7. Başkalarının fikirlerini çok fazla dikkate alır mısın?
8. Kendi bildiğin beri mücadele ediyor musun?
9. Çevrendeki insanlara güvenerek bir işe başlar mısın?
10. Son olarak başarılarını konuşmayı seviyor musun?
Sen kendine çok fazla güveniyorsun!
Sen kendine pek güvenmiyorsun!
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