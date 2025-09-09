Hanımlar Buraya! Bu Hafta Sonu Mutlaka Denemen Gereken Kendini Şımartma Yolları
Hafta boyunca işe koştur, evde işleri hallet, sorumlulukları bir bir yerine getir… Peki ya sen? İşte hafta sonları tam da bunun için var. Kendini şımartmak, keyif almak ve biraz da dünyayı birkaç saatliğine unutmak için. Bu hafta sonu kendini mutlu etmenin yollarını arıyorsan, doğru yerdesin. Tek tek anlatıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köpük banyosu tam da aradığın şey.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cilt bakım rutinini biraz lüksleştir.
Gününü, kendine en sevdiğin tatlıyı yaparak taçlandır.
Film maratonu başlasın.
Hiç beklemeden masaja git.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlüğüne yazarak duygularını açığa çıkar.
Sanat eseri bir kahve hazırlamaya ne dersin?
İlginç bir konuda online kursa katıl.
Kitap okumanın verdiği keyfi kolay kolay başka bir şey veremez.
Eh artık biraz da dans.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldızları izle ve hayal kur.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın