Hanımlar Buraya! Bu Hafta Sonu Mutlaka Denemen Gereken Kendini Şımartma Yolları

etiket Hanımlar Buraya! Bu Hafta Sonu Mutlaka Denemen Gereken Kendini Şımartma Yolları

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
09.09.2025 - 17:02

Hafta boyunca işe koştur, evde işleri hallet, sorumlulukları bir bir yerine getir… Peki ya sen? İşte hafta sonları tam da bunun için var. Kendini şımartmak, keyif almak ve biraz da dünyayı birkaç saatliğine unutmak için. Bu hafta sonu kendini mutlu etmenin yollarını arıyorsan, doğru yerdesin. Tek tek anlatıyoruz!

Köpük banyosu tam da aradığın şey.

Bütün hafta boyunca yaşadığın stresin, işlerin ve yoğunluğun ardından kendini arındırmanın en keyifli yolu köpük dolu bir banyo yapmak. Mumları yak, sevdiğin loş bir ışık ayarla ve favori çalma listeni aç. Sıcak suyun verdiği rahatlıkla kasların gevşerken, güzel kokan yağlarla bedenine şefkat göster. Telefonunu yanına almasan çok daha verimli olur. Kendine zaman ayırmanın en basit ve en etkili yolu aslında. Kimse bunu inkar edemez!

Cilt bakım rutinini biraz lüksleştir.

Hafta sonu kendini şımartmak, sadece dinlenmekle olmuyor bunun yanında cildine hak ettiği ilgiyi de göstermelisin. Normalde hızlıca yaptığın cilt bakımını biraz daha özenli hale getir. Peeling ile ölü derilerden arın, ardından derinlemesine nemlendirici bir maske uygula. Bunu da yaparken eline kahveni veya bitki çayını al, kendini aynada seyret ve buna değerim de. Hem cildiniz hem de ruhunu yenile.

Gününü, kendine en sevdiğin tatlıyı yaparak taçlandır.

Kendini şımartmanın bir diğer yolu da ruhunu çocuk gibi sevindirecek bir tatlı hazırlamak. Dışarıdan almak yerine kendi ellerinle yapacağın kek, kurabiye hem keyifli bir uğraş hem de lezzetli bir ödül olacak sana.  Mutfakta vakit geçirirken stresten uzaklaşırsın, tatlı kokular evin atmosferini bile değiştirir. Hazırladıktan sonra güzel bir tabakla kendine servis yapmayı da unutma.

Film maratonu başlasın.

Bazen dışarı çıkmak yerine battaniye altında film izlemek en iyi terapi oluyor. Hafta sonu için önceden bir film listesi hazırlayabilir, romantik komedilerden nostaljik filmlere kadar ruhuna iyi gelecek seçenekler yaratabilirsin. Yanına atıştırmalıklarını hazırla, ışıkları kıs ve telefonunu sessize al. Bu tamamen sana özel bir sinema seansı olsun. Kendini başka dünyalara kaptırabilirsin artık!

Hiç beklemeden masaja git.

Sırt ağrısı, omuzlardaki gerginlik ve boyun tutulması… Hepsi günümüzün kaçınılmaz yorgunlukları. Bunlara en iyi gelecek şey sağlam bir masaj!  Profesyonel bir masaj salonuna gitme imkanın yoksa, evde masaj topu veya sıcak su torbası da kullanabilirsin. Eskiden masaj mı vardı deme, çünkü vardı! Minik bir pofuduğa dönüşmekten çekinme.

Günlüğüne yazarak duygularını açığa çıkar.

Hafta sonunda günlüğünü açıp aklındaki düşünceleri, hislerini ve hayallerini yazabilirsin. Yazdıkça yüklerinden arındığını fark edeceksin. İnsanın kendisiyle bağ kurması için harika bir yöntem. Belki minnettarlık listesi yapabilir, belki gelecek planlarını tasarlayabilirsin. Sonra okuduğun zamanlarda ne iyi yapmışım da yazmışım diyeceksin.

Sanat eseri bir kahve hazırlamaya ne dersin?

Sade bir kahve içmek yerine latte art denemelisin. Köpüklü sütle minik kalpler, yapraklar veya dilediğin desenleri yaratmakta özgürsün. Fotoğrafını çekip kendine minik bir sosyal medya ödülü bile verebilirsin. Tam da insanın keyfini yerine getirebilecek ve mutluluk verecek tatlı bir uğraş.

İlginç bir konuda online kursa katıl.

Hafta sonunu hem eğlenceli hem de öğretici geçirmek istiyorsan kısa bir online kursa katılabilirsin. Kokteyl yapımı, çiçek düzenleme veya dans kursu… Hem yeni bir beceri öğrenir hem de kendine yatırım yapmış olursun bu sayede. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı tabii!

Kitap okumanın verdiği keyfi kolay kolay başka bir şey veremez.

Hafta içi okunamayan bir kitabı hafta sonu boyunca aç. Kendini başka bir dünyaya kaptır, karakterlerle yaşa ve zihnini dinlendir. Kitap sayfaları arasında kaybolmak sana çok iyi gelecek. Tüm dünyalar, hayaller... Bunların hepsi senin!

Eh artık biraz da dans.

TikTok veya Instagram’daki eğlenceli dans challenge’larından birini dene. Önce birkaç deneme yap, sonra kendi performansını çek. Paylaşmak sana kalmış ama çok eğlenceli bir durum da olabilir bu, unutma.

Yıldızları izle ve hayal kur.

Hafta sonunun sonunda, balkona çık veya pencereyi aç ve gökyüzüne bak. Sessiz bir gece, yıldızlar ve hayaller… Kendi küçük hedeflerini, dileklerini ve keyifli planlarını hayal et.

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek'i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio'da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
