Hangi Yemek Trendi Sana Uygun?
Senin beslenme tarzın nasıl daha önce hiç düşündün mü? Peki hangi yemek trendi tam olarak senin yemek ve günlük yaşam stiline uygun? Cevabı öğrenmek için yapman gereken şey bu testi çözmek, e hazırsan başlıyoruz!
1. Öncelikle sabah uyandın ve kahvaltı olarak hangisini seçersin?
2. Peki yanına da bir içecek seçer misin?
3. Arkadaşlarınla dışarıda buluştun, hangisini sipariş edersin?
4. Markette en çok oyalandığın bölüm hangisi?
5. Peki bir tatlı seçer misin?
6. Bir restoranda menüye bakarken ilk dikkat ettiğin şey bunlardan hangisi?
7. Peki yemeğe başlamadan önce fotoğrafını çekiyor musun?
8. Peki yemeklerde sevdiğin o acı seviyesi hangisi?
Fermente & Kültüre Edilmiş Gıdalar
Toprağa saygılı mutfak!
Bitki odaklı beslenme!
Katmanlı lezzet anlayışı!
