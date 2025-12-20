onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Hangi Yemek Trendi Sana Uygun?

etiket Hangi Yemek Trendi Sana Uygun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.12.2025 - 18:01

Senin beslenme tarzın nasıl daha önce hiç düşündün mü? Peki hangi yemek trendi tam olarak senin yemek ve günlük yaşam stiline uygun? Cevabı öğrenmek için yapman gereken şey bu testi çözmek, e hazırsan başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle sabah uyandın ve kahvaltı olarak hangisini seçersin?

2. Peki yanına da bir içecek seçer misin?

3. Arkadaşlarınla dışarıda buluştun, hangisini sipariş edersin?

4. Markette en çok oyalandığın bölüm hangisi?

5. Peki bir tatlı seçer misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir restoranda menüye bakarken ilk dikkat ettiğin şey bunlardan hangisi?

7. Peki yemeğe başlamadan önce fotoğrafını çekiyor musun?

8. Peki yemeklerde sevdiğin o acı seviyesi hangisi?

Fermente & Kültüre Edilmiş Gıdalar

Fermente gıdalar artık sadece bir sağlık tercihi değil, gastronominin merkezine oturan bir trend haline geldi. Senin de farklı lezzetleri ve tatları denemen bu trende uyum sağlayabileceğini gösteriyor. Kombucha’dan kimchi’ye, sourdough’dan miso’ya kadar derin tat profilleri oluşturan bu gıdalar senin damak zevkine hitap ediyor resmen. Çünkü sen karmaşık, katmanlı ve güçlü aromaları seviyorsun. Bağırsak sağlığına katkı sağlayan, probiyotik içeriği yüksek ürünler sana ve bedenine çok iyi gelecek!

Toprağa saygılı mutfak!

Bu trend, gıdaya sadece bir ürün değil, bir ekosistem gözüyle bakıyor. Çiftlikten sofraya değil, topraktan geleceğe yaklaşımıyla sürdürülebilir üretimi destekleyen bir mutfak anlayışı da diyebiliriz. Atıksız yemek teknikleri, kök sebzelerin önemi ve minimal çevresel etki senin için oldukça değerli. Yerel üreticiyi, kısa gıda zincirini ve mevsimselliği tercih edeceğin bu akımda yemeğin hikayesi, üreticisi ve doğaya etkisine odaklanabilirsin. Geleneksel yemek anlayışından uzaklaşım sadelik ve doğallığa yönelmek sana iyi gelecek.

Bitki odaklı beslenme!

Tamamen vegan olmak zorunda olmayan, fakat sebzeyi tabağın merkezine koyan modern bir yaklaşımı temsil ediyor. Sen de zaten yediklerine dikkat ediyor, bedeninin ihtiyaçlarını dinliyorsun. Son dönemde dünya genelinde fine dining restoranların yönünü belirleyen en güçlü akımlardan biri haline gelen bu trendi de çok seveceğine eminiz. Baklagiller, yeşillikler, tahıllar ve bitkisel proteinler senin için lezzetin doğal bir parçası resmen! Hafif, temiz ve dengeli yemekler seni mutlu edecek!

Katmanlı lezzet anlayışı!

Bu trend, bilinen “comfort food” anlayışını daha akıllı, daha katmanlı ve daha rafine hale getiriyor. Patates püresi + kahverengi tereyağı + karamelize soğan gibi çok katmanlı lezzetler aslında bu trendin en popüler örnekleri. Sıcaklık, tanıdıklık ve doyuruculuk arıyorsun ancak lezzet derinliğini de önemsediğin için aslında tam senlik. Geleneksel yemekleri daha zengin tekniklerle yeniden keşfetmekten hoşlandığın için bu trend sana çok iyi gelecek çünk kremamsı dokular, odun fırını aromaları, karamelleşmiş kenarlar ve yoğun soslar senin zevkine çok uygun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın