Hangi Yemek Tarzı Sana Göre?
Hangi Yemek Tarzı Sana Göre?
Birbirinden farklı mutfaklar ve lezzetler var. Bakalım bu lezzetlerden hangisi senin damak zevkine hitap ediyor? Testi çöz sonucu gör.
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak senin için iyi bir kahvaltı hangisi?
4. Senin için günün en önemli öğünü hangisi?
5. Öğle için tercihin hangisi olur?
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6. Yemeğin yanına bir içecek seçer misin?
7. Akşam yemeğinde ne yemeği seversin?
8. Yemeğinin yanına bir salata seç bakalım!
9. Atıştırmalık tercihin ne olur?
10. Son olarak bir tatlı seç bakalım!
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Türk mutfağı tam sana göre!
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