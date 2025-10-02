onedio
Hangi Ünlü Filmin İlk Gösterimi 20. Yüzyılda Yapılmamıştır?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.10.2025 - 22:00

Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde sorulan “Hangi Ünlü Filmin İlk Gösterimi 20. Yüzyılda Yapılmamıştır?”  sorusu gündem oldu. 

İşte detaylar 👇

A: Pulp Fiction

B: Amelie

C: The Matrix

D: Forrest Gump

Doğru Cevap: The Matrix

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
