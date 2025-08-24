Hangi Sağlıklı Yaşam Trendi Tam Sana Göre?
Sağlıklı bir yaşama ulaşmanın yolu belirli kurallardan geçer. Örneğin günde 8 bardak su içmek, hareket etmek gibi... Fakat rutininizi farklı şekilde oluşturabilirsiniz! Kendinizi keşfederek ne yaparken keyif aldığınızı görebilir, alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Böylece size iyi gelecek sağlıklı yaşan trendini bulabiliriz. Gelin, birlikte bulalım!
1. İlk olarak cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?
2. Yaşınızı da söyler misiniz?
3. Sabah uyandığınızda ilk ne yaparsınız?
4. Strese karşı nasıl kalkan oluşturursunuz?
5. Yemek tercihlerinizden bahseder misiniz?
6. Tatil zamanı! Sizi hangisi dinlendirir?
7. Peki, motivasyonunuzu dinç tutan şey nedir?
8. Bu içeceklerden hangisini seçersiniz?
9. Günlük hareket seviyenizi de öğrenebilir miyiz?
Mindfulness yaşamı tam size göre!
Aralıklı orucu deneyebilirsiniz!
Aktif yaşam için yüksek tempolu sporlar yapabilirsiniz!
Doğal yaşama geçiş tam size göre!
